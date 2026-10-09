Stasera in tv (9 ottobre), Ilary Blasi accende il Grande Fratello Vip, si ride con Crozza sul Nove Cosa vedere stasera in tv? Il prime time di venerdì 9 ottobre 2026: Quarto Grado su Rete 4 contro The Voice Senior su Rai 1, tra reality, inchieste e talent show. Su Sky Cinema azione al femminile con Anna di Luc Besson.

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Mediaset Infinity

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, venerdì 9 ottobre 2026: tra reality esplosivi, cinema d’autore e grandi show, la programmazione offre alternative per ogni gusto.

Rai: cinema d’autore, talent e una serie in tensione

Rai 1 • 21:30 • The Voice Senior

Il talent musicale dedicato agli over 60 torna in prima serata con le Blind Auditions, le scelte dei coach e le storie che fanno la differenza. In conduzione Antonella Clerici, tra voci da riscoprire e nuove sorprese.

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Rai 2 • 21:20 • Estranei

A Correggio, dove vive una delle più grandi comunità sikh d’Italia, la scomparsa dei giovani innamorati Camilla e Manraj riaccende tensioni e pregiudizi. Indaga Laura, carabiniera negoziatrice tornata in paese per assistere il padre, affiancata da Bisan, ex legionario. Tra segreti e rivalità il caso si trasforma in una catena di morti misteriose che rischia di spaccare le comunità. Nel cast anche Ricky Memphis, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.

Rai 3 • 21:20 • Holland

Thriller con Nicole Kidman: Nancy Vandergroot è un’insegnante che vive una vita apparentemente perfetta con marito e figlio nella pittoresca Holland, in Michigan. La scoperta di un segreto insieme a un collega incrina ogni certezza, rivelando che nulla è come sembra. Suspense e atmosfera gelida per un racconto sulle maschere della provincia.

Mediaset: reality rovente, inchieste e azione ad alta quota

Rete 4 • 21:35 • Quarto Grado

Il talk investigativo di Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) approfondisce i grandi casi di cronaca nera, tra servizi, documenti e ospiti in studio. Una formula che alterna reportage e confronto, con attenzione alle zone d’ombra delle inchieste.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip

Il reality "celebrity" mette in scena nomination, televoti e dinamiche da loft. In studio Ilary Blasi guida la diretta tra storie, duelli e colpi di scena; nel lungo racconto del programma (dalla prima edizione 2016) si intrecciano regolamento classico del Grande Fratello, confessionale, nomination e televoti, con montepremi di 100.000 euro (metà in beneficenza) e appuntamenti in day-time, dirette e strisce. Nella storia del format hanno lasciato il segno conduttori e opinionisti, da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini, con una galleria di vincitori e momenti cult capaci di accendere il dibattito tv e social.

Italia 1 • 21:28 • Land of Bad

Action ad alta tensione: nelle Filippine una squadra della Delta Force tenta di recuperare un asset della CIA, ma un imprevisto manda in frantumi il piano. La recluta Kinney, all’esordio operativo, commette un errore che espone i compagni al fuoco nemico: comincia una corsa di salvataggio nella giungla, affidata alle decisioni del capitano Eddie "Reaper" Grimm, che da Las Vegas pilota il drone in supporto. Con Liam Hemsworth e Russell Crowe.

La7 e Discovery: satira tagliente, comicità e dolci ad alta tensione

La7 • 21:15 • Propaganda Live

Diego Bianchi (Zoro) alterna reportage, rassegne social, satira di Makkox, ospiti e musica live: uno sguardo ironico e critico sulla politica e la società, tra storie dal Paese reale e un affollato studio d’idee.

Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza

One man show di Maurizio Crozza: imitazioni, parodie e monologhi sull’attualità politica e di costume. Un repertorio in continuo aggiornamento che intreccia divertimento e riflessione.

Real Time • 21:35 • Bake Off Italia: Dolci in forno

Il talent dei pasticceri amatoriali (Magnolia) torna con prove di creatività e prove tecniche, il celebre grembiule blu e una giuria che negli anni ha visto Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Spin-off e volti amatissimi per una "scuola televisiva" del gusto amatissima dal pubblico.

Intrattenimento Sky: film e serie d’avventura, viaggi e talent, più sport in prima e seconda serata

Sky Cinema 1 • 21:15 • Anna

Luc Besson firma l’action con Sasha Luss: dietro la bellezza di Anna Poliatova si nasconde una killer governativa spietata, con un passato oscuro e una forza fuori dal comune. Nel cast anche Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy.

Sky Uno • 21:00 • Bruno Barbieri – 4 hotel

Spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano a vicenda e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar prima del verdetto e del premio da reinvestire nella struttura.

TV8 • 21:40 • Pechino Express

Reality–adventure a coppie vip: zaini leggeri, pochi spiccioli, autostop e prove culturali tra popoli e strade lontane. Strategia, resistenza e adattamento fanno la differenza.

Cielo • 21:20 • Vendetta finale

Dopo aver perso moglie e figlia, un avvocato sceglie il silenzio finché non avrà compiuto la sua vendetta contro i responsabili. Action teso con Antonio Banderas, Karl Urban e Paz Vega.

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Serie C

La terza serie italiana in vetrina con il match di prima serata e studio dedicato, tra rivalità storiche, giovani in ascesa e racconti dal territorio.

Sky Sport 1 • 22:30 • La giovane Italia

Focus sul serbatoio azzurro: prospetti, storie e percorsi dei talenti italiani tra club e nazionali giovanili.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal

La massima serie del futsal italiano: ritmo altissimo, tecnica sopraffina e tattica in spazi ridotti per una serata tutta a rimbalzo controllato.

Sky Sport Max • 22:30 • Vela, Highlights SailGP

Il meglio delle tappe SailGP: catamarani F50, velocità impressionanti e manovre spettacolari, per una sintesi adrenalinica della competizione velica più spettacolare.

Nota finale

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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