Stasera in tv (9 ottobre), Valentina Persia "a luci rosse" e Del Debbio torna su Garlasco

Serata TV ricchissima quella di oggi, giovedì 9 ottobre 2025: Persia Milf, la fiction della Capotondi, X Factor, Milo Infante con Ore 14, PiazzaPulita e un'inedita Fialdini

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (9 ottobre), Valentina Persia "a luci rosse" e Del Debbio torna su Garlasco

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 9 ottobre 2025: una selezione ragionata per orientarvi tra fiction, talk, cinema e grande sport, con proposte capaci di convincere ogni tipo di pubblico.

Capotondi in fuga, Infante riapre il caso, Fialdini celebra i libri: la notte Rai

Rai 121:30La ricetta della felicità: la miniserie diretta da Giacomo Campiotti segue Marta, interpretata da Cristiana Capotondi, travolta dalla misteriosa sparizione del marito Enrico (tra i volti anche Flavio Parenti). Con lei un cast amatissimo che include Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella e Orietta Berti. Tra indizi che conducono a Marina di Romagna e piccole rinascite, la serie mescola emozione e mistero, ricordandoci che la felicità può celarsi nei luoghi più inattesi.

Rai 221:20Ore 14 Sera: la versione prime time del talk di Milo Infante scandaglia i grandi casi di cronaca con ospiti e documenti. Riflettori sul delitto di Garlasco, tra nuove intercettazioni, ipotesi investigative e snodi giudiziari che hanno riacceso il dibattito. Un racconto serrato che aggiorna e mette in fila i tasselli di una storia complessa, tra atti, testimonianze e domande aperte sugli sviluppi processuali (al centro anche la posizione di Andrea Sempio).

Rai 321:20Attenti al libro: serata speciale con Francesca Fialdini che mette la lettura al centro della scena. Scrittori, attori e registi ripercorrono personaggi e storie nate sulle pagine e arrivate sullo schermo, accompagnati da ospiti musicali per un viaggio nel potere delle narrazioni, tra performance e testimonianze.

Del Debbio all’attacco, la dizi incendia Canale 5, Johnson accende l’action su Italia 1

Rete 421:35Dritto e rovescio: il talk politico di Paolo Del Debbio torna con inchieste, interviste e piazze in diretta. In scaletta il "caso Garlasco" con il focus sui "pizzini" e le cifre della famiglia Sempio: in studio l’avvocato Massimo Lovati rilancia la tesi del secondo bigliettino e snocciola conti e tempistiche, mentre il conduttore replica a muso duro. Un’arena dal taglio pop che alterna ricostruzioni e confronto acceso.

Canale 521:21La notte nel cuore: la dizi turca (Soap) ambientata in Cappadocia segue Sumru e i gemelli Nuh e Melek, abbandonati alla nascita e tornati per reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, con la presenza di Esra Dermancioglu. Rivelazioni familiari, rancori e colpi di scena sentimentali alimentano una saga dalla forte carica emotiva.

Italia 121:24Black Adam (2022): regia di Jaume Collet-Serra. Dalla DC un anti-eroe risvegliato dopo secoli si trova davanti a un bivio tra vendetta e destino dell’umanità. Cast da blockbuster con Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo e Aldis Hodge. Azione ad alto voltaggio, poteri divini e morale in bilico.

Formigli accende il confronto, Persia senza filtri, bisturi sotto i riflettori

La721:15PiazzaPulita: il talk di Corrado Formigli (in onda dal 2011) torna con interviste serrate, reportage e il consueto taglio giornalistico: politica, attualità e inchieste si intrecciano in un’arena che alterna analisi e storie, con ospiti e collegamenti dal Paese.

Nove21:30Sinceramente Persia – One Milf Show: Valentina Persia porta sul palco un "one woman show" schietto e ironico: desiderio femminile, conflitto tra i sessi over 50, autoironia e provocazione. Con lei Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione; ospiti Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti. Sketch, rubriche e confessioni per una serata ad alto tasso di risate e verità.

Real Time21:30Il re del bisturi: la docu-serie segue il Prof. Giulio Basoccu dalla visita alla sala operatoria. Diagnosi, tecnica e risultati per raccontare la chirurgia estetica senza filtri, tra aspettative dei pazienti, scelte mediche e outcome finali.

Cruise in caccia, Washington per la verità, talent e action: la giostra Sky

Sky Cinema 121:15Jack Reacher – La prova decisiva (2012): diretto da Christopher McQuarrie. Un ex militare solitario indaga su un massacro attribuito a un cecchino che giura di essere innocente. Tra piste deviate e poteri forti, Reacher e una giovane avvocatessa cercano la verità. Con Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Werner Herzog.

Sky Cinema 221:15Hurricane – Il grido dell’innocenza (1999): il biopic di Norman Jewison sulla vicenda del pugile Rubin "Hurricane" Carter. Tra ingiustizie e redenzione civile, un racconto di resistenza e verità con Denzel Washington, Deborah Kara Unger, John Hannah.

Sky Uno21:15X Factor Italia (stagione 19, ep. 5): prosegue il viaggio verso i Live, con scelte dei giudici, identità sonore e performance studiate al dettaglio. La macchina del talent torna a cercare voci e personalità capaci di lasciare il segno.

TV821:30Blacklight (2022): action-thriller con Liam Neeson, Emmy Raver-Lampman e Aidan Quinn. Un fixer con un passato ingombrante entra nel mirino di un complotto interno: ritmo, sparatorie e segreti di Stato.

Cielo20:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 7a giornata (Gruppo L): Repubblica Ceca–Croazia: dall’Eden Arèna di Praga scontro per la vetta del girone. Le due nazionali sono appaiate, ma i balcanici hanno una gara in meno: partita ad alta tensione e classifica in bilico.

Cielo23:05Calcio, Studio UEFA European Qualifiers: il magazine che racconta protagonisti, storie e retroscena delle qualificazioni UEFA: analisi tattiche, interviste e immagini inedite.

Palla a due e microfoni caldi: notte Eurolega su Sky Sport

Sky Sport 120:30Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club di basket maschile live. Intensità, tattica e grandi firme del continente in una serata a tutto parquet.

Sky Sport 122:30Eurolega Postpartita: highlights, analisi a caldo, interviste e lavagna tecnica per rivivere i momenti chiave della notte europea.

Sky Sport 123:30Sport Dataroom: inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con l’ausilio dei dati: numeri, metriche e tecnologia per leggere il gioco in profondità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

