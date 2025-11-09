Stasera in tv (9 novembre), Claudio Gioè chiude Makari 4 e rischia grosso: cosa succede Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 9 novembre: Mario Giordano accende Fuori dal coro su Rete 4, gran finale per Makari 4.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 9 novembre 2025: una guida rapida con fiction, inchieste, show, sport e grandi film per ogni gusto.

Gioè torna a Màkari, Ranucci riaccende Report: la Rai alza la posta

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Màkari (2025): Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, torna nella sua Sicilia tra delitti, ironia e paesaggi mozzafiato. Con Domenico Centamore, Ester Pantano e Serena Iansiti, regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Nella trama, Suleima parte per Malta e a Màkari riprendono gli omicidi che scuotono la quiete dell’isola. Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata della quarta stagione della serie tv, che in questo ciclo di episodi ha visto calare sensibilmente gli ascolti rispetto alle precedenti edizioni. Un calo di interesse del pubblico che potrebbe riguardare anche il finale stagionale, vista la concorrenza agguerrita della serata tv che presenterà anche il debutto delle attesissime Atp Finals di Torino.

Su Rai 2 alle 21:00 tocca a S.W.A.T. (2022): azione e procedure tattiche con Shemar Moore e la squadra d’élite di Los Angeles alle prese con negoziazioni ad alta tensione e operazioni delicate. Nel cast Alex Russell, David Lim, Jay Harrington, Lina Esco e Patrick St. Esprit.

Su Rai 3 alle 21:00 torna Report, lo storico programma di inchieste nato nel 1994 e oggi condotto da Sigfrido Ranucci. In scaletta documenti, testimonianze e ricostruzioni su scandali italiani e internazionali, nel solco della tradizione inaugurata da Milena Gabanelli.

Giordano al megafono, la dizi turca infiamma Canale 5 e le Iene all’attacco

Su Rete 4 alle 21:32 Fuori dal coro ripercorre la sua storia e torna in onda con Mario Giordano. Nato nel 2018, il talk ha virato in prima serata dal 2019 e alterna ospiti, reportage e scenografie simboliche (le sagome in studio) a sostegno di temi caldi tra politica, società, economia e cronaca. Stile diretto e spesso urticante, con rubriche e volti ricorrenti.

Su Canale 5 alle 21:21 appuntamento con La notte nel cuore (2024), la soap turca ambientata in Cappadocia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la sua vita sposando un uomo influente del turismo locale; anni dopo i figli, cresciuti nel risentimento, tornano a reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ed Esra Dermancioglu.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene presentano: Inside firma uno speciale d’approfondimento con inchieste e materiali inediti su storie già trattate dal programma madre. Un taglio crudo e umano che aggiorna dossier e ricostruzioni con nuovi tasselli e testimonianze.

Blake Lively sfida il tempo su La7: su Real Time holiday home e amori al countdown

Su La7 alle 21:15 arriva Adaline – L’eterna giovinezza (2015, 110’): la storia di una donna che smette di invecchiare dopo un incidente e, tra avventure nel Novecento e un segreto da custodire, ritrova l’amore e il coraggio di vivere. Con Blake Lively, Harrison Ford, Michiel Huisman, Ellen Burstyn e Kathy Baker; regia di Lee Toland Krieger.

Su Real Time alle 20:30 Turisti per case mette a confronto due holiday home per puntata: gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità (giudizi Ok, Ottimo, Top) e premiano l’host con più "Top" con una recensione firmata.

Su Real Time alle 21:45 90 giorni per innamorarsi segue coppie alla prova del visto da fidanzate: 90 giorni per sposarsi o tornare a casa tra shoc culturali, barriere linguistiche e famiglie scettiche. Un racconto senza filtri di convivenze lampo e scelte definitive.

De Niro e Ben Stiller aprono la risata, Gialappa e GP di San Paolo accendono la notte Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in scena Ti presento i miei (2000, 107’): una commedia degli equivoci che ha fatto scuola, con un fidanzato alle prese con l’implacabile suocero. Cast stellare: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Blythe Danner.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 ecco Corro da te (2022, 113’), commedia romantica diretta da Riccardo Milani con Michele Placido, Miriam Leone, Pierfrancesco Favino e Vanessa Scalera: fra equivoci e sentimenti, una riflessione leggera sull’amore e i suoi inciampi.

Su Sky Uno alle 21:15 torna GialappaShow: la band (con Mago Forest) orchestra parodie, sketch e "moviola" della tv, tra personaggi cult e ospiti. Confermati Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e la saga "Sensualità a corte", con nuove trovate e sorprendenti interviste al "Caffè (corretto grappa) letterario".

Su TV8 la serata è a motori: alle 20:00 F1 Paddock Live Pre Gara scalda l’atmosfera con interviste e analisi; alle 21:30 la Formula 1: GP San Paolo, Gara; alle 23:10 F1 Podio con immagini e voci dei protagonisti; alle 23:25 F1 Paddock Live Post Gara per commenti e approfondimenti.

Su Cielo alle 21:20 Il Trono di Spade (Stagione 8, Ep. 3, 50’): lotte di potere, alleanze e un’ombra sovrannaturale oltre la Barriera in un capitolo teso dell’epilogo della serie fenomeno.

Torino chiama Sinner: ATP Finals su Sky Sport, poi Bundesliga e WRC a tutta velocità

Su Sky Sport 1 alle 20:30 spazio a Tennis, ATP Finals Torino 2025: all’Inalpi Arena parte l’evento di fine stagione con Jannik Sinner attesissimo protagonista e la corsa al trono mondiale che coinvolge Carlos Alcaraz. In programma round robin di singolare e doppio (dal 9 al 16 novembre), con Bolelli/Vavassori nel tabellone di doppio e un montepremi record. Copertura in diretta per abbonati (SkyGo/NOW) e finestre in chiaro Rai su un match al giorno.

Su Sky Sport Max alle 19:30 Calcio, Bundesliga accende il pre-serata con una sfida del massimo campionato tedesco; alle 21:30 Back in the game racconta storie di sport e rinascita con impatto sulla comunità; alle 21:45 Automobilismo, WRC propone la massima serie rally con gare e highlights dal Mondiale.

