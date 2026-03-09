Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda Scherzi a Parte con tanti protagonisti eccellenti. A cominciare dalla giornalista e dalla splendida showgirl

Scoprite il meglio disponibile nella sera del 9 marzo 2026: una guida pratica e veloce per scegliere cosa vedere tra fiction, grande cinema, attualità e sport live.

Gassmann è Guerrieri, Waititi firma la commedia calcistica: la notte Rai tra legal drama e inchiesta

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la nuova serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Alessandro Gassmann è Guido Guerrieri, avvocato brillante ma fragile, innamorato della boxe e in bilico tra successi professionali e nodi privati. Nel cast anche Anita Caprioli e Stefano Dionisi: una stagione di casi complessi – dalla scomparsa di una giovane all’ombra della corruzione – che mette alla prova l’equilibrio del protagonista.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva il film Chi segna vince (2023), diretto da Taika Waititi. Al centro, la vera storia della nazionale delle Samoa Americane, passata alla cronaca per il 31-0 incassato nel 2001 e per la successiva rinascita con l’arrivo del tecnico fuori dagli schemi Thomas Rongen. Nel cast Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby e Uli Latukefu; una commedia sportiva su riscatto e spirito di squadra.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Lo stato delle cose: Massimo Giletti guida il talk che scava nell’attualità tra dossier, testimonianze e contraddittorio in studio. Dopo settimane di ottimi ascolti e voci su un allungamento, il programma prosegue il suo percorso con inchieste e casi di rilievo – dalla cronaca giudiziaria ai temi geopolitici – conservando l’impronta di confronto serrato e documentato.

Porro all’attacco, Giusti tra beffe e vip, Cruise riaccende i postbruciatori: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 spazio a Quarta Repubblica, il rotocalco politico di Nicola Porro (Videonews). Interviste, report d’apertura, collegamenti e il "Processo di Quarta Repubblica" nel blocco finale, con il contributo anche di spazi comici firmati Gene Gnocchi: una grammatica televisiva riconoscibile che mette al centro i temi caldi di politica, economia e società.

Su Canale 5 alle 21:20 torna Scherzi a parte, guidato da Max Giusti. L’edizione 2026 promette "mini-film" di beffe costruite ad hoc e un tocco comico in studio: tra le vittime annunciate e già finite sotto la lente, Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Non mancano sorprese, autoironia del conduttore e momenti musicali. Nella puntata di stasera saranno coinvolti nelle "cattiverie" Samira Lui, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Ermal Meta, Filippo Bisciglia e il virologo Marco Bassetti.

Su Italia 1 alle 21:28 l’adrenalina di Top Gun (1986), firmato Tony Scott: un cult assoluto con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards e Val Kilmer. Tra acrobazie aeree e cuore in subbuglio per l’istruttrice Charlie, la ballad Take My Breath Away di Giorgio Moroder vinse l’Oscar come miglior canzone: una serata a tutta quota tra addestramento, competizione e romanticismo.

Augias alza La Torre, Hanks corre contro l’antimateria, su Real Time il coraggio di Melek

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele: Corrado Augias intreccia grandi temi storici e attualità con libri, servizi, ospiti "guida" e chiusura affidata a un personaggio a sorpresa. Un format elegante e incisivo, nato nel 2023, che invita a "conoscere il perché delle cose" tra politica, costume e cultura.

Su Nove alle 21:30 il thriller Angeli e demoni (2009): tratto da Dan Brown, segue la corsa contro il tempo di Robert Langdon, esperto di simbologia, tra CERN e Vaticano, sullo sfondo di un Conclave minacciato dall’antimateria. Protagonista Tom Hanks, con Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor e Stellan Skarsgård: indizi, riti e colpi di scena nello sguardo di Ron Howard.

Su Real Time alle 21:30 Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 3): la vita di Melek, trasferitasi a Berlino con marito e tre figli, viene sconvolta da una notizia drammatica che la costringe a rimettere in discussione tutto. Nel cast Nehir Erdogan, Kutsi e Şerif Sezer: una soap che racconta scelte difficili, legami e resilienza.

Liam Neeson cerca l’assoluzione, Ramsay infiamma la brigata, Washington diventa "Il vendicatore"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Absolution – Storia criminale (2024): Liam Neeson è Thug, ex pugile e uomo del crimine a San Pedro che, minato da una malattia degenerativa, tenta di ricucire i rapporti familiari e "fare la cosa giusta" prima che i conti col passato lo raggiungano. Con Ron Perlman e Yolonda Ross: un noir di redenzione e minacce incombenti.

Su Sky Uno alle 21:15 Hell’s Kitchen USA: aspiranti chef divisi in brigate si sfidano tra servizi a fuoco vivo, prove a tempo e leadership al pass sotto la guida implacabile dello chef Gordon Ramsay. Tensione, errori, recuperi e verdetti senza sconti per un classico del food competition.

Su TV8 alle 21:40 The equalizer – Il vendicatore (2014): un ex agente segreto cerca redenzione aiutando una giovane in pericolo e si ritrova nel mirino della mafia russa. Protagonista Denzel Washington, con Chloë Grace Moretz e Melissa Leo: action teso firmato Antoine Fuqua tra vendetta e giustizia personale.

Su Cielo alle 21:20 Revenge (2017), diretto da Coralie Fargeat: tre uomini d’affari in un’area desertica, una giovane amante brutalmente aggredita e una caccia all’uomo che si ribalta, trasformandosi in vendetta spietata. Con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens e Vincent Colombe: survival feroce e adrenalinico.

Parquet e notte europea: basket live e doppio Champions Magazine su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Basket, Serie A: il campionato italiano scende in campo con analisi, intensità e duelli tecnici in una serata da vivere azione dopo azione.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 UEFA Champions League Magazine: immagini dei grandi match, gol, interviste e storie della regina delle coppe, tra protagonisti di oggi e leggende del passato.

Su Sky Sport Max alle 20:30 appuntamento con Calcio, Serie C: il torneo professionistico raccontato con ritmo e attenzione alle piazze storiche e ai giovani in vetrina.

Su Sky Sport Max alle 22:30 ancora UEFA Champions League Magazine: focus, highlights e storytelling internazionale per rivivere la notte europea tra statistiche, curiosità e voci dal campo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

