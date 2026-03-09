Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star
Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda Scherzi a Parte con tanti protagonisti eccellenti. A cominciare dalla giornalista e dalla splendida showgirl
Scoprite il meglio disponibile nella sera del 9 marzo 2026: una guida pratica e veloce per scegliere cosa vedere tra fiction, grande cinema, attualità e sport live.
Gassmann è Guerrieri, Waititi firma la commedia calcistica: la notte Rai tra legal drama e inchiesta
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la nuova serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Alessandro Gassmann è Guido Guerrieri, avvocato brillante ma fragile, innamorato della boxe e in bilico tra successi professionali e nodi privati. Nel cast anche Anita Caprioli e Stefano Dionisi: una stagione di casi complessi – dalla scomparsa di una giovane all’ombra della corruzione – che mette alla prova l’equilibrio del protagonista.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 alle 21:20 arriva il film Chi segna vince (2023), diretto da Taika Waititi. Al centro, la vera storia della nazionale delle Samoa Americane, passata alla cronaca per il 31-0 incassato nel 2001 e per la successiva rinascita con l’arrivo del tecnico fuori dagli schemi Thomas Rongen. Nel cast Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby e Uli Latukefu; una commedia sportiva su riscatto e spirito di squadra.
Su Rai 3 alle 21:20 torna Lo stato delle cose: Massimo Giletti guida il talk che scava nell’attualità tra dossier, testimonianze e contraddittorio in studio. Dopo settimane di ottimi ascolti e voci su un allungamento, il programma prosegue il suo percorso con inchieste e casi di rilievo – dalla cronaca giudiziaria ai temi geopolitici – conservando l’impronta di confronto serrato e documentato.
Porro all’attacco, Giusti tra beffe e vip, Cruise riaccende i postbruciatori: la notte Mediaset
Su Rete 4 alle 21:34 spazio a Quarta Repubblica, il rotocalco politico di Nicola Porro (Videonews). Interviste, report d’apertura, collegamenti e il "Processo di Quarta Repubblica" nel blocco finale, con il contributo anche di spazi comici firmati Gene Gnocchi: una grammatica televisiva riconoscibile che mette al centro i temi caldi di politica, economia e società.
Su Canale 5 alle 21:20 torna Scherzi a parte, guidato da Max Giusti. L’edizione 2026 promette "mini-film" di beffe costruite ad hoc e un tocco comico in studio: tra le vittime annunciate e già finite sotto la lente, Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Non mancano sorprese, autoironia del conduttore e momenti musicali. Nella puntata di stasera saranno coinvolti nelle "cattiverie" Samira Lui, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Ermal Meta, Filippo Bisciglia e il virologo Marco Bassetti.
Su Italia 1 alle 21:28 l’adrenalina di Top Gun (1986), firmato Tony Scott: un cult assoluto con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards e Val Kilmer. Tra acrobazie aeree e cuore in subbuglio per l’istruttrice Charlie, la ballad Take My Breath Away di Giorgio Moroder vinse l’Oscar come miglior canzone: una serata a tutta quota tra addestramento, competizione e romanticismo.
Augias alza La Torre, Hanks corre contro l’antimateria, su Real Time il coraggio di Melek
Su La7 alle 21:15 La torre di Babele: Corrado Augias intreccia grandi temi storici e attualità con libri, servizi, ospiti "guida" e chiusura affidata a un personaggio a sorpresa. Un format elegante e incisivo, nato nel 2023, che invita a "conoscere il perché delle cose" tra politica, costume e cultura.
Su Nove alle 21:30 il thriller Angeli e demoni (2009): tratto da Dan Brown, segue la corsa contro il tempo di Robert Langdon, esperto di simbologia, tra CERN e Vaticano, sullo sfondo di un Conclave minacciato dall’antimateria. Protagonista Tom Hanks, con Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor e Stellan Skarsgård: indizi, riti e colpi di scena nello sguardo di Ron Howard.
Su Real Time alle 21:30 Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 3): la vita di Melek, trasferitasi a Berlino con marito e tre figli, viene sconvolta da una notizia drammatica che la costringe a rimettere in discussione tutto. Nel cast Nehir Erdogan, Kutsi e Şerif Sezer: una soap che racconta scelte difficili, legami e resilienza.
Liam Neeson cerca l’assoluzione, Ramsay infiamma la brigata, Washington diventa "Il vendicatore"
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Absolution – Storia criminale (2024): Liam Neeson è Thug, ex pugile e uomo del crimine a San Pedro che, minato da una malattia degenerativa, tenta di ricucire i rapporti familiari e "fare la cosa giusta" prima che i conti col passato lo raggiungano. Con Ron Perlman e Yolonda Ross: un noir di redenzione e minacce incombenti.
Su Sky Uno alle 21:15 Hell’s Kitchen USA: aspiranti chef divisi in brigate si sfidano tra servizi a fuoco vivo, prove a tempo e leadership al pass sotto la guida implacabile dello chef Gordon Ramsay. Tensione, errori, recuperi e verdetti senza sconti per un classico del food competition.
Su TV8 alle 21:40 The equalizer – Il vendicatore (2014): un ex agente segreto cerca redenzione aiutando una giovane in pericolo e si ritrova nel mirino della mafia russa. Protagonista Denzel Washington, con Chloë Grace Moretz e Melissa Leo: action teso firmato Antoine Fuqua tra vendetta e giustizia personale.
Su Cielo alle 21:20 Revenge (2017), diretto da Coralie Fargeat: tre uomini d’affari in un’area desertica, una giovane amante brutalmente aggredita e una caccia all’uomo che si ribalta, trasformandosi in vendetta spietata. Con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens e Vincent Colombe: survival feroce e adrenalinico.
Parquet e notte europea: basket live e doppio Champions Magazine su Sky Sport
Su Sky Sport 1 alle 20:00 Basket, Serie A: il campionato italiano scende in campo con analisi, intensità e duelli tecnici in una serata da vivere azione dopo azione.
Su Sky Sport 1 alle 23:00 UEFA Champions League Magazine: immagini dei grandi match, gol, interviste e storie della regina delle coppe, tra protagonisti di oggi e leggende del passato.
Su Sky Sport Max alle 20:30 appuntamento con Calcio, Serie C: il torneo professionistico raccontato con ritmo e attenzione alle piazze storiche e ai giovani in vetrina.
Su Sky Sport Max alle 22:30 ancora UEFA Champions League Magazine: focus, highlights e storytelling internazionale per rivivere la notte europea tra statistiche, curiosità e voci dal campo.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Pilar Fogliati non è come pensate che sia: ecco perché
Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, la protagonista di Sanremo 2026 (scartata per un r...
Gli scontri di Torino oscurano Luisa Ranieri e Michelle Hunziker
Nella serata TV di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, le inchieste di Quarta Repubblica d...
Vanessa dà il meglio per riscattarsi: cos'ha in programma
La Incontrada propone il best of di Zelig in una serata piena di film (ma anche aper...
Torna Giletti: sarà una nuova puntata della battaglia sulla "lobby gay"? Bonolis spariglia
I programmi di questa sera, lunedì 16 febbraio 2026: Lo stato delle cose promette sc...
Il capolavoro assoluto di Alberto Angela (e dove è dovuto andare per farlo)
Stasera, lunedì 2 marzo 2026, puntata speciale di Ulisse con il conduttore (ancora s...
Tom Cruise perde il suo migliore amico (e la vendetta lo rende immortale)
Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, va in onda Top Gun con i tormenti e il succes...
Stasera in tv (26 gennaio), Vanessa Incontrada in lotta con Luisa Ranieri: chi vince questa sera
Nella serata TV di lunedì 26 gennaio 2026 Zelig 30 sfida La Preside con due donne am...
Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali
Il conduttore con il suo Taratata sfida le Olimpiadi, il ritorno di Cuori con Pilar ...