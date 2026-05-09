Stasera in tv (9 maggio), De Filippi guida Amici, Gramellini scalda l’access e Conti e Venier cercano nuovi talenti Cosa vedere stasera in tv? Bud Spencer con Bomber su Rete 4 e The Divergent Series: Allegiant su Sky Cinema 1, mentre Sky Sport porta in campo la 35ª di Serie A.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di sabato 9 maggio 2026: una guida rapida e aggiornata per scegliere la vostra prima serata perfetta tra talent, film, talk e sport live.

Conti accende la piazza di Dalla strada al palco, Tozzi svela i Sapiens e Fillion torna in divisa con The Rookie

Su Rai 1 alle 21:30 Dalla strada al palco Special. Il people show trasforma il palco in una vera piazza dello spettacolo: storie, esibizioni e talento di artisti di strada dall’Italia e dal mondo si intrecciano in un racconto corale che valorizza energia, creatività ed espressività. La formula inedita mette al centro il racconto degli artisti e il loro incontro con il grande pubblico, in un mosaico di generi e performance.

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Su Rai 2 alle 21:20 The Rookie. John Nolan (Nathan Fillion) a 45 anni lascia la Pennsylvania e insegue a Los Angeles il sogno di diventare agente del LAPD: il più "anziano" rookie naviga tra casi imprevedibili, errori e riscatto in un procedurale dal ritmo alto. Nel cast Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter e Mekia Cox.

Su Rai 3 alle 21:30 Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un viaggio divulgativo in otto puntate tra fiumi dimenticati, evoluzione dell’Homo sapiens, Luna e Terra, terremoti, città del passato e del futuro, Mediterraneo, Leonardo e metodo scientifico, fino alle "strade" fisiche e immateriali che collegano mondi diversi.

Bud Spencer picchia duro in Bomber, De Filippi guida Amici e Po torna eroe in Kung Fu Panda 3

Su Rete 4 alle 21:34 Bomber (1982, 112’, regia di Michele Lupo). Cult della commedia d’azione con Bud Spencer, Jerry Calà, Mike Miller e Valeria Cavalli: tra scazzottate e risate, un ex pugile rientra in scena per allenare un talento e sfidare i "cattivi" del ring.

Su Canale 5 alle 21:30 Amici di Maria. Il talent show di prima serata racconta emozioni e ostacoli della preparazione artistica tra canto e danza: sfide, "guanti" degli insegnanti, corse verso il Serale e i celebri confessionali con Luca Zanforlin scandiscono il percorso dei ragazzi, in un format che unisce disciplina, passione e racconto televisivo.

Su Italia 1 alle 21:24 Kung Fu Panda 3 (2016, 94’, regia di Jennifer Yuh e Alessandro Carloni). Animazione family: dopo aver ritrovato il padre, Po affronta il temibile Kai deciso a distruggere i maestri di kung fu. Il panda dovrà trasformarsi da allievo a insegnante per addestrare il villaggio e salvare il suo mondo.

Gramellini fa scuola d’attualità, il faccia a faccia di Accordi e disaccordi e il caso Nowzaradan

Su La7 alle 20:35 In altre parole. Massimo Gramellini guida il talk-rotocalco nato come erede di "Le parole": parole-chiave per leggere storie e notizie della settimana con ospiti fissi e in diretta dagli studi di Roma (regia di Piergiorgio Camilli). Un access–prime time che mescola analisi e leggerezza fino alle 23:15.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi. Un argomento, due ospiti dalle opinioni opposte e un’ora di confronto serrato tra domande, repliche e controrepliche: il format mette a nudo i temi caldi dell’attualità con un dibattito senza filtri.

Su Real Time alle 21:35 Vite al limite. Dal 2012 il docureality segue persone clinicamente obese in un percorso verso una vita più sana, spesso con bypass gastrico del dottor Younan Nowzaradan. Dalla durata degli episodi allo spin-off "Vite al limite: e poi…", il format racconta rinascite, ricadute e implicazioni psicofisiche, non senza polemiche e casi discussi.

Allegiant guida la notte Sky, Pechino Express corre zaino in spalla

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 The Divergent Series: Allegiant (2016, 121’, regia di Robert Schwentke). Dopo la caduta del sistema di Chicago, Tris e gli Alleanti esplorano cosa c’è oltre la recinzione, scoprendo nuovi conflitti tra le fazioni. Con Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller, Naomi Watts, Ansel Elgort, Maggie Q, Jeff Daniels, Bill Skarsgård.

Su Sky Uno alle 21:15 Pechino Express. La gara a coppie lungo rotte iconiche: solo uno zaino e pochi spiccioli per affrontare missioni, ospitalità dei locali e strategia. Tra colpi di scena e tappe decisive, il viaggio unisce avventura e cultura.

Su TV8 alle 20:40 Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi su location, servizio, menu e prezzo (più la categoria "special" legata al territorio). I voti di Borghese – svelati solo alla fine – possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da investire nel locale; nelle ultime stagioni la "special" ha sostituito il bonus ingrediente.

Su Cielo alle 21:20 Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98’, regia di Mark Disalle e David Worth). Action marziale cult: dopo che il fratello resta paralizzato in un incontro, Kurt (Jean‑Claude Van Damme) si allena duramente per battere il campione Tong Po. Con Dennis Alexio e Rochelle Ashana.

Serie A, 35ª giornata su Sky Sport: serata tricolore, il racconto di Di Canio e il Premier Padel Tour

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A. Il massimo campionato italiano entra nella 35ª giornata (8–11 maggio 2026): oggi occhio alla serata che propone Lecce‑Juventus delle 20:45 anche sui canali Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio), dopo Lazio‑Inter delle 18:00 (DAZN) e il pomeriggio con Cagliari‑Udinese (15:00, DAZN). Studio, telecronache e bordocampo per seguire la corsa a obiettivi e salvezza.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 Di Canio Premier Special. Storie, rivalità e fascino della Premier League raccontati da Paolo Di Canio: un viaggio tra campioni, aneddoti e partite che hanno riscritto il campionato più seguito al mondo.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Premier Padel Tour. Il nuovo tour mondiale della Federazione Internazionale Padel: dieci tappe tra eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Analisi, telecronache e campioni del circuito per una serata ad alta intensità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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