Stefano De Martino, il grosso favore che gli dà un vantaggio clamoroso Stasera, giovedì 9 luglio 2026, Affari Tuoi va in onda prima dell'atteso quarto di finale Francia-Marocco. Gerry Scotti è avvisato (anche se c'è Battiti Live)

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, giovedì 9 luglio 2026.

Affari, brividi e grandi viaggi: la notte Rai tra il gioco dei pacchi, un thriller e l’orizzonte di Overland

Su Rai 1 alle 20:30 c’è Affari tuoi Mundial, edizione speciale del game dei pacchi: 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, si sfidano tra trattative serrate con il "Dottore", colpi di scena e quell’atmosfera da grande evento che accompagna i Campionati del Mondo. A seguire, alle 22, l’atteso quarto di finale tra Francia e Marocco

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Su Rai 2 alle 21:20 va in onda Mai fidarsi di mio marito (2025, 88’, regia di Colleen Rush e David Weaver). Nel cast Keana Lyn Bastidas, Marilu Henner e Jon McLaren. Dopo una brutale aggressione in casa che la lascia in fin di vita insieme al bimbo che porta in grembo, Lisa ricompone tassello dopo tassello una verità agghiacciante: l’uomo di cui si fidava ciecamente potrebbe essere lo stesso che ha tentato di ucciderla. Un thriller di sospetti, inganni e rivelazioni.

Su Rai 3 alle 21:15 parte Il mondo con gli occhi di Overland. Beppe e Filippo Tenti rilanciano la missione nata oltre 35 anni fa: ribaltare i preconcetti occidentali su Nazioni spesso raccontate solo per crisi e tragedie, nel puro stile Overland – viaggiando nelle loro terre, mostrando il volto autentico dei luoghi e dando voce alla loro gente.

Musica live, commedia cult e assedio in resort: la notte Mediaset tra kermesse estiva e grandi volti

Su Rete 4 alle 21:30 arriva Innamorato pazzo (1981, 102’, regia di Castellano & Pipolo): commedia romantica diventata un classico, con Adriano Celentano e Ornella Muti, tra seduzione, schermaglie e risate che hanno segnato un’epoca del cinema popolare italiano.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Tim Battiti Live, la kermesse musicale simbolo dell’estate: sul palco sfilano i nomi più celebri della scena italiana e internazionale, con uno show all’aperto pensato per far cantare piazze e pubblico a casa. Dall’edizione 2026 spicca la conduzione di Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, tra ritmo, interviste e novità di stagione.

Su Italia 1 alle 21:29 c’è Crossfire – Bloccati nell’incubo (miniserie, 2022). Regia di Tessa Hoffe, con Keeley Hawes, Vikash Bhai, Noah Leggott, Pol Toro, Marta Fuenar, Lee Ingleby e Josette Simon. In un lussuoso resort alle Canarie, la vacanza di Jo con famiglia e amici si trasforma in un inferno quando un commando armato dà il via a un assedio spietato: un survival ad alta tensione tra scelte impossibili e istinto di protezione.

Formigli al contrattacco, Amadeus rilancia lo show, le case da sogno in sfida: la triade La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 Speciale PiazzaPulita: Corrado Formigli guida l’approfondimento con ospiti e collegamenti in esterna su politica, economia e società. In primo piano inchieste, interviste e confronto serrato sui temi caldi dell’attualità.

Alle 21:30 sul Nove torna La corrida (2025): Amadeus riporta in auge lo storico "show dei dilettanti allo sbaraglio", con concorrenti pronti a tutto pur di stupire. A giudicare le performance è il pubblico in studio – affiancato da una celebrità – per una festa pop tra ironia, coraggio e sorprese.

Su Real Time alle 21:40 tocca a Open house – La casa più bella: tre proprietari aprono dimore d’impatto per un confronto all’ultimo voto. A giudicare location, layout, stile e personalità sono anche gli esperti Giulia Garbi e Diego Thomas: in palio, il titolo della casa più bella della località protagonista.

Prime Sky tra commedia, reality in viaggio, wedding‑show e azione: la notte dell’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Tramite amicizia (2023, 90’, regia di Alessandro Siani). Lorenzo ha creato un’agenzia che "noleggia" amici per ogni evenienza e finisce coinvolto in un incarico che gli cambierà la vita. Nel cast Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase: commedia degli equivoci con cuore e leggerezza.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è Destination X: Scopri la meta: dieci concorrenti viaggiano su un bus dai vetri oscurati verso mete misteriose in Europa. Prove, indizi e strategie per indovinare la posizione geografica e avvicinarsi a un montepremi "capace di cambiare la vita".

Alle 21:40 su TV8 spazio a Quattro matrimoni in Italia: quattro promesse spose aprono il "giorno più bello" alle rivali, che giudicano abito, cerimonia e ricevimento tra stile, creatività e colpi di scena. In palio l’ambito premio finale.

Su Cielo alle 21:20 tocca a Out of Reach (2004, 88’, regia di Leong Po‑Chih). Con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze. Un ex agente segreto, scoperto che una giovane con cui si era legato online è vittima di tratta, ingaggia una caccia senza tregua sfruttando abilità e contatti del suo passato.

Wimbledon in diretta, analisi in studio e doppio appuntamento con Max: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:15 va in scena Tennis, Wimbledon: il più antico e prestigioso torneo del tennis, unico Slam sull’erba. Due settimane a Londra tra tradizione, possibili imprevisti meteo e match che hanno fatto (e fanno) la storia, con finestre dedicate ai clou di giornata.

Sempre su Sky Sport 1 alle 22:30 appuntamento con Sky Tennis Show: magazine di approfondimento con analisi tecniche, highlights e focus sui protagonisti, per leggere tattica e dettagli che fanno la differenza.

Su Sky Sport Max alle 18:30 la scena è per Baseball, MLB: lanci millimetrici, valide e fuoricampo nei match della Major League Baseball per una notte a stelle e strisce ad alto tasso spettacolare.

Chiude la serata su Sky Sport Max alle 22:00 Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta – da protagonista – storie, rivalità e fascino della Premier League, tra icone, partite indimenticabili e retroscena dal campionato più seguito al mondo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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