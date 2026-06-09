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Stasera in tv: sfide di stile tra film cult, talk roventi e commedie d’autore

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 9 giugno: Megan Montaner guida la serie Un nuovo inizio su Canale 5, Giovanni Floris anima Dimartedì su La7, mentre Quattro matrimoni e Money Road mettono alla prova coppie e concorrenti su Sky Uno e TV8.

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Redazione

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Bianca Berlinguer
ANSA

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 9 giugno 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Julia Roberts illumina Rai 1, confessioni a cuore aperto su Rai 2, inchieste cult su Rai 3

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il matrimonio del mio migliore amico (1997, commedia, regia di Paul J. Hogan, 105’). Un classico del cinema sentimentale con un cast d’eccezione: Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Julia Roberts e Rupert Everett. Un titolo cult che ha segnato la commedia romantica anni ’90, pronto a conquistare nostalgici e nuove generazioni.

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Su Rai 2 alle 19:00 Calcio Femminile, Qualificazioni Mondiali Brasile 2027 – Svezia–Italia (Lega A, Gruppo 1, 6a giornata). Una tappa cruciale del cammino verso il Mondiale, con le Azzurre impegnate in una sfida ad altissima intensità in trasferta.

Su Rai 2 alle 21:20 torna Storie al bivio di sera: personalità dello spettacolo, della politica, della musica, dello sport e del giornalismo ripercorrono i passaggi chiave della propria vita. Tra rivelazioni mai pronunciate prima e immagini d’archivio, il talk mette in equilibrio sfera privata e carriera, affrontando errori, riscatti e incontri decisivi.

Su Rai 3 alle 21:15 Indovina chi viene a cena Cult: il meglio delle stagioni dello storico programma d’inchiesta dedicato ad ambiente, modelli sostenibili e sicurezza alimentare. Un’antologia che seleziona le inchieste più incisive per raccontare come consumi e produzioni impattino su salute e pianeta.

Berlinguer al contrattacco, Megan Montaner emoziona: Mediaset tra talk e colpi di scena

Su Rete 4 alle 21:34 È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer riaccende il confronto sull’attualità con interviste e dibattiti serrati, tra politica, società e cronaca. Un faccia a faccia continuo che mette a nudo posizioni e contraddizioni del dibattito pubblico.

Su Canale 5 alle 21:21 Un nuovo inizio (S1, ep. 5; 2024): la serie spagnola racconta di María, giovane andalusa che per assicurare un futuro alla famiglia accetta un matrimonio d’interesse con Manuel, latifondista della Mancia. In una cornice di sospetti e segreti irrisolti, un evento inatteso fa crollare equilibri già fragili. Nel cast spiccano Megan Montaner, Clara Garrido, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal e altri interpreti per un dramma sentimentale potente e ricco di mistero.

Su Italia 1 alle 21:28 The assassin (S1, ep. 1; 2025): Julie, ex sicaria ritiratasi a vita privata in Grecia, si ritrova a fare i conti con il passato quando si ricongiunge al figlio Edward in cerca di risposte. La fuga per la sopravvivenza è appena iniziata: i vecchi nemici tornano a cercarla, trascinando entrambi nel pericolo. Nel cast Keeley Hawes, Freddie Highmore, Gerald Kyd, Shalom Brune‑Franklin, Devon Terrell e altri.

Floris al confronto, la vendetta di Gerard Butler e le case dei sogni: la notte La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 Dimartedì: l’approfondimento di Giovanni Floris sull’attualità politica ed economica. In primo piano analisi, ospiti e interviste esclusive, con l’ormai consueto "punto di vista dei bambini" a chiudere la serata.

Su Nove alle 21:30 Giustizia privata (2009, 108’, regia di F. Gary Gray): un thriller teso con Gerard Butler e Jamie Foxx. Dopo dieci anni dall’omicidio di moglie e figlia, Clyde Shelton cerca di riaprire il caso: la sua vendetta si abbatte non solo sui colpevoli, ma su un intero sistema che ne ha permesso l’impunità.

Su Real Time alle 20:50 Casa a prima vista: docu‑reality sul mondo degli agenti immobiliari che, partendo dal format francese Chasseur D’Appart, segue tre professionisti in sfida per trovare la "casa giusta" al cliente tra Roma e Milano. Un racconto del mercato immobiliare dal 2023, con il commento di Andrea Pellizzari e con volti diventati familiari al pubblico (da Blasco Pulieri a Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre). Nel corso delle stagioni, lo show è diventato un appuntamento fisso dell’access prime time.

Su Real Time alle 21:55 Il re del bisturi post bariatrico: sei storie di donne dopo la chirurgia bariatrica, tra paure, trasformazioni del corpo e nuovi equilibri personali. Un percorso di rinascita raccontato con delicatezza e realismo.

Benigni guida la risata, nozze sotto esame e tentazioni in TV: la girandola Sky tra serie e motori

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Johnny Stecchino (1991, 123’, regia di Roberto Benigni): la commedia cult con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti e Paolo Bonacelli. Un classico del cinema italiano contemporaneo, brillante e irriverente.

Su Sky Uno alle 21:15 Quattro matrimoni: quattro spose giudicano a vicenda abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale. Tra colpi di scena, scelte coraggiose e tradizione, la gara mette a nudo gusti e personalità nel "giorno più bello".

Su TV8 alle 21:40 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile devono resistere a richiami – anche segreti – che prosciugano il jackpot comune. Leadership, morale e strategia si scontrano: solo chi taglia il traguardo partecipa alla divisione del montepremi.

Su Cielo alle 21:20 Outlander (2014, S1E7): Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso le pietre di Craigh na Dun. Tra il clan MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall, la sua vita resta sospesa tra due epoche, identità e passioni in conflitto.

Su Sky Sport 1 alle 19:00 Calcio, Amichevole Internazionale: spazio alle nazionali in test match dal respiro internazionale, tra sperimentazioni tattiche e gerarchie da consolidare.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Sky Tennis Club: commentatori, ex atleti, allenatori e campioni – italiani e internazionali – condividono esperienze e opinioni in uno spazio pensato per tifosi e appassionati.

Su Sky Sport 1 alle 21:45 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, ripercorrono i miti del tennis – da Borg ai giorni nostri – tra aneddoti e memoria diretta, misurandosi con una curiosa "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport Max alle 21:30 Cart, FIA Karting European Championship: l’adrenalina del campionato europeo di karting FIA, con le stelle di domani impegnate in gare ad alta intensità.

Sky Sport, nessun palinsesto nei dati odierni: aggiornamenti attesi

Nei dati odierni non risultano programmi con emittente "Sky Sport".

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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