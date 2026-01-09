Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede Nella sfida di prima serata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, Tali e Quali di Nicola Savino (con la conduttrice in giuria) cerca di resistere alla Ruota della Fortuna

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 9 gennaio 2026: una prima serata ricchissima di show dal vivo, cinema, approfondimenti e sport per tutti i gusti.

Savino al timone: trasformazioni live e cinema d’autore sulla Rai

Rai 1 • Tali e quali (21:30): versione "nip" del celebre talent, dove cantanti non famosi si mettono in gioco con trasformazioni e performance rigorosamente dal vivo. La nuova stagione vede alla guida Nicola Savino, mentre la giuria resta un pilastro con Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, più un giudice speciale ogni puntata. Uno show a ritmo serrato che unisce imitazione, vocalità e intrattenimento per tutta la famiglia.

Rai 2 • Togo – Una grande amicizia (21:20): dramma avventuroso del 2019 (113’), regia di Ericson Core, con Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl e Michael Gaston. La vera storia del cane da slitta Togo, ritenuto inizialmente troppo fragile, che nel 1925 guida la "corsa del siero" nell’Alaska ghiacciata, trasformando un’impresa disperata in leggenda.

Rai 3 • Perfetta illusione (21:30): film drammatico (2022, 83’) di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli. Toni, aspirante artista licenziato dopo una promozione, tace tutto alla moglie; un incontro casuale con Chiara lo porta in una galleria d’arte e in una relazione segreta che diventa presto una prova di coscienza e desiderio.

Nuzzi indaga, Scotti sfida i campioni: prime time ad alta tensione su Mediaset

Rete 4 • Quarto grado (21:33): il talk di cronaca nera prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri approfondisce i grandi casi irrisolti con reportage, ospiti ed esperti. Dalle origini con Salvo Sottile e Sabrina Scampini all’attuale conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, il programma ha creato spin-off e campagne social contro lo stalking, diventando un cult del genere investigativo.

Canale 5 • La ruota dei campioni (20:40): speciale torneo de "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti. In studio tornano i migliori concorrenti della stagione per tre incontri tematici (televisione, musica, cinema), cinque round ciascuno e una finale dal montepremi altissimo: con la "Ruota delle Meraviglie" si può arrivare fino a 300.000 euro. Ospiti d’eccezione Ricchi e Poveri e Andrea Pucci; al tabellone la presenza immancabile di Samira Lui.

Italia 1 • Harry Potter e il Principe Mezzosangue (21:25): sesto capitolo della saga (2008, 153’) diretto da David Yates. Mentre Harry sospetta di Draco Malfoy e studia su un misterioso libro del "Principe Mezzosangue", l’ombra della magia oscura incombe su Hogwarts. Con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson: un passaggio chiave verso il finale della saga.

Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce, Marino mette i panettieri alla prova

La7 • Propaganda Live (21:15): il talk show di Diego Bianchi, "Zoro", prodotto da Fandango, intreccia reportage, interviste, satira e rassegne social. In studio contributi di Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata, con band live e ospiti. Una diretta lunga e coinvolgente per leggere l’attualità con taglio narrativo.

Nove • I migliori Fratelli di Crozza (21:30): il best of del one-man show di Maurizio Crozza. Personaggi, monologhi e parodie che hanno segnato le ultime stagioni, tra costume e politica, con la consueta satira affilata.

Real Time • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara (21:30): Fulvio Marino guida tre panettieri in una competizione in quattro prove: salato, dolce, la "meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva del forno. Materie prime di qualità, grani e lieviti protagonisti tra tradizione e creatività per conquistare il titolo di puntata.

Helen Mirren conquista la cucina, Borghese giudica, Cannavacciuolo rianima le sale

Sky Cinema 1 • Amore, cucina e curry (21:15): commedia di Lasse Hallström (2013, 124’) con Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal e Om Puri. Una famiglia indiana apre un ristorante di fronte a un locale stellato in Francia: rivalità, profumi e contaminazioni danno vita a una nuova cucina capace di conquistare tutti.

Sky Uno • Alessandro Borghese – 4 ristoranti (21:15): il format culinario in cui quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da investire nell’attività. Un "classico" della tv food che valorizza territorio e spirito imprenditoriale.

TV8 • Cucine da incubo (21:30): Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi per rilanciarli: ispezione, assaggi, confronto con la brigata e restyling, fino al nuovo servizio serale con un menù ripensato. Un viaggio tra errori, motivazioni e rinascite che ha reso iconico il format anche in Italia.

Cielo • Mal di pietre (21:20): dramma firmato Nicole Garcia (2016, 120’) con Marion Cotillard, Louis Garrel e Alex Brendemühl. Gabrielle, intrappolata in un matrimonio imposto, durante una cura termale s’innamora di un tenente ferito: una fuga d’amore che sfida convenzioni e destino.

Eurolega e la notte di Del Piero: maratona raccontata dai canali sportivi Sky

Sky Sport 1 • Basket, Eurolega (20:30): la massima competizione europea per club maschili: cronache, analisi e il grande basket internazionale in primo piano.

Sky Sport 1 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (22:45): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ripercorrono miti e campioni del tennis, da Borg ai giorni nostri, tra aneddoti e memoria in una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale, superata dall’esperienza di chi il campo lo ha vissuto.

Sky Sport 1 • Sport Dataroom (23:30): inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con dati e nuove tecnologie: numeri, metriche e storytelling per leggere lo sport da vicino.

Sky Sport Max • Basket, Eurolega (19:00): finestre dedicate al grande basket europeo, con focus su partite, protagonisti e chiavi tattiche del torneo.

Sky Sport Max • 1996: L’anno di Del Piero (21:00): speciale che riavvolge il nastro su uno degli anni simbolo di Alessandro Del Piero: un viaggio nella memoria, tra gol e traguardi che hanno segnato la sua carriera.

Sky Sport Max • Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions (21:45): 43 reti in 90 partite europee: una collezione delle giocate più iconiche di Del Piero in Champions, dalla metà anni ’90 in poi.

Sky Sport Max • Icarus Ultra (22:00): storie e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni, Icarus diventa "Ultra" e spinge ancora oltre il racconto dei limiti umani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

