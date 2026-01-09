Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede

Nella sfida di prima serata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, Tali e Quali di Nicola Savino (con la conduttrice in giuria) cerca di resistere alla Ruota della Fortuna

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 9 gennaio 2026: una prima serata ricchissima di show dal vivo, cinema, approfondimenti e sport per tutti i gusti.

Savino al timone: trasformazioni live e cinema d’autore sulla Rai

Rai 1Tali e quali (21:30): versione "nip" del celebre talent, dove cantanti non famosi si mettono in gioco con trasformazioni e performance rigorosamente dal vivo. La nuova stagione vede alla guida Nicola Savino, mentre la giuria resta un pilastro con Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, più un giudice speciale ogni puntata. Uno show a ritmo serrato che unisce imitazione, vocalità e intrattenimento per tutta la famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 2Togo – Una grande amicizia (21:20): dramma avventuroso del 2019 (113’), regia di Ericson Core, con Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl e Michael Gaston. La vera storia del cane da slitta Togo, ritenuto inizialmente troppo fragile, che nel 1925 guida la "corsa del siero" nell’Alaska ghiacciata, trasformando un’impresa disperata in leggenda.

Rai 3Perfetta illusione (21:30): film drammatico (2022, 83’) di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli. Toni, aspirante artista licenziato dopo una promozione, tace tutto alla moglie; un incontro casuale con Chiara lo porta in una galleria d’arte e in una relazione segreta che diventa presto una prova di coscienza e desiderio.

Nuzzi indaga, Scotti sfida i campioni: prime time ad alta tensione su Mediaset

Rete 4Quarto grado (21:33): il talk di cronaca nera prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri approfondisce i grandi casi irrisolti con reportage, ospiti ed esperti. Dalle origini con Salvo Sottile e Sabrina Scampini all’attuale conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, il programma ha creato spin-off e campagne social contro lo stalking, diventando un cult del genere investigativo.

Canale 5La ruota dei campioni (20:40): speciale torneo de "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti. In studio tornano i migliori concorrenti della stagione per tre incontri tematici (televisione, musica, cinema), cinque round ciascuno e una finale dal montepremi altissimo: con la "Ruota delle Meraviglie" si può arrivare fino a 300.000 euro. Ospiti d’eccezione Ricchi e Poveri e Andrea Pucci; al tabellone la presenza immancabile di Samira Lui.

Italia 1Harry Potter e il Principe Mezzosangue (21:25): sesto capitolo della saga (2008, 153’) diretto da David Yates. Mentre Harry sospetta di Draco Malfoy e studia su un misterioso libro del "Principe Mezzosangue", l’ombra della magia oscura incombe su Hogwarts. Con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson: un passaggio chiave verso il finale della saga.

Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce, Marino mette i panettieri alla prova

La7Propaganda Live (21:15): il talk show di Diego Bianchi, "Zoro", prodotto da Fandango, intreccia reportage, interviste, satira e rassegne social. In studio contributi di Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata, con band live e ospiti. Una diretta lunga e coinvolgente per leggere l’attualità con taglio narrativo.

NoveI migliori Fratelli di Crozza (21:30): il best of del one-man show di Maurizio Crozza. Personaggi, monologhi e parodie che hanno segnato le ultime stagioni, tra costume e politica, con la consueta satira affilata.

Real TimeIl forno delle meraviglie – Panettieri in gara (21:30): Fulvio Marino guida tre panettieri in una competizione in quattro prove: salato, dolce, la "meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva del forno. Materie prime di qualità, grani e lieviti protagonisti tra tradizione e creatività per conquistare il titolo di puntata.

Helen Mirren conquista la cucina, Borghese giudica, Cannavacciuolo rianima le sale

Sky Cinema 1Amore, cucina e curry (21:15): commedia di Lasse Hallström (2013, 124’) con Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal e Om Puri. Una famiglia indiana apre un ristorante di fronte a un locale stellato in Francia: rivalità, profumi e contaminazioni danno vita a una nuova cucina capace di conquistare tutti.

Sky UnoAlessandro Borghese – 4 ristoranti (21:15): il format culinario in cui quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da investire nell’attività. Un "classico" della tv food che valorizza territorio e spirito imprenditoriale.

TV8Cucine da incubo (21:30): Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi per rilanciarli: ispezione, assaggi, confronto con la brigata e restyling, fino al nuovo servizio serale con un menù ripensato. Un viaggio tra errori, motivazioni e rinascite che ha reso iconico il format anche in Italia.

CieloMal di pietre (21:20): dramma firmato Nicole Garcia (2016, 120’) con Marion Cotillard, Louis Garrel e Alex Brendemühl. Gabrielle, intrappolata in un matrimonio imposto, durante una cura termale s’innamora di un tenente ferito: una fuga d’amore che sfida convenzioni e destino.

Eurolega e la notte di Del Piero: maratona raccontata dai canali sportivi Sky

Sky Sport 1Basket, Eurolega (20:30): la massima competizione europea per club maschili: cronache, analisi e il grande basket internazionale in primo piano.

Sky Sport 1Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (22:45): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ripercorrono miti e campioni del tennis, da Borg ai giorni nostri, tra aneddoti e memoria in una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale, superata dall’esperienza di chi il campo lo ha vissuto.

Sky Sport 1Sport Dataroom (23:30): inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con dati e nuove tecnologie: numeri, metriche e storytelling per leggere lo sport da vicino.

Sky Sport MaxBasket, Eurolega (19:00): finestre dedicate al grande basket europeo, con focus su partite, protagonisti e chiavi tattiche del torneo.

Sky Sport Max1996: L’anno di Del Piero (21:00): speciale che riavvolge il nastro su uno degli anni simbolo di Alessandro Del Piero: un viaggio nella memoria, tra gol e traguardi che hanno segnato la sua carriera.

Sky Sport MaxCalcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions (21:45): 43 reti in 90 partite europee: una collezione delle giocate più iconiche di Del Piero in Champions, dalla metà anni ’90 in poi.

Sky Sport MaxIcarus Ultra (22:00): storie e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni, Icarus diventa "Ultra" e spinge ancora oltre il racconto dei limiti umani.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecc...
Stasera in tv (12 dicembre), Antonella Clerici contro Gianluigi Nuzzi: cosa succede oggi

Stasera in tv (12 dicembre), Antonella Clerici contro Gianluigi Nuzzi: cosa succede oggi

I programmi TV di stasera, venerdì 12 dicembre 2025: The Voice Senior punta sulla le...
Stasera in Tv 2 gennaio 2026

Stasera in tv (2 gennaio), Crudelia e 007 inseguono Quarto Grado, ma c'è anche Harry Potter e Meryl Streep

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dal biografico Francesca Cabrini su Canale 5...
the voice seconda puntata venerdì 21 novembre cosa successo

Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 19 dicembre 2025): il live di Alessa...
I film in onda in TV stasera, venerdì 9 gennaio 2026: cosa ci fanno insieme Luca Argentero ed Edoardo Leo?

I film in onda in TV stasera, venerdì 9 gennaio 2026: cosa ci fanno insieme Luca Argentero ed Edoardo Leo?

I film in onda stasera, venerdì 9 gennaio 2026: super cast per Noi e la Giulia ma ci...
Eleonora Daniele, Ficarra e Picone

Stasera in tv (26 dicembre), il concerto natalizio di Eleonora Daniele sfida il Natale di Ficarra e Picone

Cosa vedere oggi in prima serata: il concerto Le note del Natale su Rai 1, la sfida ...
Stefano De Martino

Stasera in tv (6 gennaio), De Martino dilaga in prime time e sfida Aldo, Giovanni e Giacomo

Cosa vedere oggi in prima serata: dallo speciale Affari Tuoi in prima serata al film...
La truffa della matriarca: cos'è e com'è possibile cascarci. L'indagine delle Iene

La truffa della matriarca: cos'è e com'è possibile cascarci. L'indagine delle Iene

I programmi in onda stasera, venerdì 21 novembre 2025: Antonella Clerici con The Voi...
Jannik Sinner

Stasera in TV (28 dicembre): Jannik Sinner star in prime time e Ranucci punta al botto senza Fazio

Cosa vedere oggi in prima serata: il viaggio di Giallini ne "Il Principe di Roma" su...

Trenord

I Treni della Neve

Raggiungere le migliori piste da sci comodamente in treno

LEGGI

Personaggi

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Franco Nero

Franco Nero
Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci
Ed Westwick

Ed Westwick

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963