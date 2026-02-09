Trova nel Magazine
Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali

Il conduttore con il suo Taratata sfida le Olimpiadi, il ritorno di Cuori con Pilar Fogliati e la cronaca di Massimo Giletti. Il destino della serata sembra segnato

Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 9 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata tra fiction di culto, grandi inchieste, cinema, reality e lo spettacolo delle Olimpiadi.

Pilar Fogliati e Matteo Martari riaprono Cuori, Giletti sul caso Garlasco e Rai 2 accende la fiamma olimpica

Rai 121:30Cuori — Terza stagione per il medical drama ambientato alle Molinette di Torino negli anni ’70: la cardiochirurgia corre verso nuovi traguardi tra defibrillatori portatili e contropulsatori, mentre il legame tra Delia Brunello e Alberto Ferraris affronta nuovi scossoni. Nel cast, una compagnia corale che include Pilar Fogliati, Matteo Martari, Daniele Pecci, Gaia Messerklinger, Laura Adriani e Marco Bonini. La serie, che ha riportato in prima serata un racconto popolare e sentimentale, torna a intrecciare scelte etiche, scoperte cliniche e amori impossibili.

Rai 221:00Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Serata "totalmente olimpica": dirette, finestre e collegamenti dalle sedi di gara della XXV edizione dei Giochi invernali ospitati da Milano e Cortina d’Ampezzo (6–22 febbraio 2026). Un racconto corale tra neve e ghiaccio che accompagna il pubblico fino alla tarda serata.
Rai 222:55Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Notti Olimpiche — Lo studio che riavvolge la giornata: highlights, commenti sul medagliere azzurro, interviste e anticipazioni sugli appuntamenti dell’indomani.

Rai 321:20Lo stato delle cose — Massimo Giletti guida un viaggio nell’attualità d’inchiesta con uno sguardo "da vicino". Al centro, il delitto di Garlasco: dal "ragionevole dubbio" del giudice Stefano Vitelli (che assolse Alberto Stasi in primo grado) ai nuovi filoni, tra perizie informatiche, scene del crimine e testimonianze. Un talk che alterna documenti, analisi e contraddittorio con consulenti, giornalisti e protagonisti, restituendo la complessità dei casi e intrecciandoli con politica e società.

Porro all’attacco, Bonolis celebra la musica live e Liam Neeson corre contro il tempo

Rete 421:33Quarta Repubblica — Il talk politico di Nicola Porro (Videonews) torna con interviste, reportage, dibattiti serrati e momenti satirici firmati Gene Gnocchi. Nato nel 2018 e cresciuto tra speciali su europee, referendum e crisi di governo, il programma alterna domande dirette, servizi d’apertura e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica".

Canale 521:20Taratata — Paolo Bonolis celebra la musica dal vivo alla Choruslife Arena di Bergamo per la Festa della Musica: uno show che accoglie sul palco protagonisti della scena italiana e internazionale, tra performance e racconti d’autore.

Italia 121:28Taken 3 – L’ora della verità — Action diretto da Olivier Megaton (2015, 109’): l’ex agente Bryan Mills si ritrova braccato e accusato dell’omicidio della moglie; inizia una fuga spietata per proteggere la figlia e smascherare i veri colpevoli. Ritmo alto, set metropolitani e un Liam Neeson sospeso tra vendetta e redenzione.

Augias costruisce ponti tra storia e attualità, satira politica con Gassman e Placido, e le sfide di casa e corpo su Real Time

La721:15La torre di Babele — Corrado Augias ospita grandi voci per affrontare "il perché delle cose", mettendo in relazione storia, libri, politica, economia e i temi caldi dell’oggi. Ogni puntata ha una guida d’eccezione e un finale a sorpresa per chiudere il cerchio del racconto.

Nove21:30Viva l’Italia — Commedia corale di Massimiliano Bruno con un cast d’eccezione: un senatore, colpito da demenza frontoparietale, diventa brutalmente sincero e tenta di introdurre un nuovo articolo della Costituzione sul diritto alla verità. Nel cast, tra gli altri, Raoul Bova, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Rocco Papaleo e Paola Minaccioni: satira politica, famiglia e media in un turbine di equivoci e rivelazioni.

Real Time20:45Cortesie per gli ospiti — Dal 2005, il game che mette a confronto due coppie tra menù, mise en place, accoglienza e convivialità. Giudizi su tre categorie (arredamento, tavola e cibo), con spin-off dedicati a B&B e sfide in famiglia: un cult dell’ospitalità televisiva italiana.
Real Time21:50Vite al limite — Il docureality che segue per mesi il percorso di persone clinicamente obese verso il bypass gastrico, guidate dal dottor Younan Nowzaradan. Un racconto duro e realistico di fragilità, ricadute, ripartenze e conquiste, divenuto un fenomeno pop con uno spin-off che aggiorna le storie "e poi…".

Rohrwacher e Germano in Tre ciotole, fiamme in cucina con Hell’s Kitchen, Barbieri mette alla prova gli hotel e Zorro torna all’assalto

Sky Cinema 121:15Tre ciotole — Dramma di Isabel Coixet (2025, 120’): dopo una separazione apparentemente "banale", Marta si isola e perde l’appetito; Antonio, chef in ascesa, si rifugia nel lavoro. La scoperta che il malessere di lei ha radici fisiche rimescola cibo, desiderio e scelte. Con Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

Sky Uno21:15Hell’s Kitchen USA — Aspiranti chef divisi in due brigate affrontano prove e servizi a pressione in uno dei ristoranti più "in" d’America: un talent-cooking iconico, senza sconti e ad altissima temperatura.

TV821:30Bruno Barbieri – 4 Hotel — Lo spin-off "alberghiero" del celebre 4 Ristoranti: quattro albergatori si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche colazione). Le ispezioni di Bruno Barbieri (materassi e topper inclusi) e il suo voto finale possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 € da reinvestire. Nelle ultime stagioni, il format ha esteso le sfide anche oltreconfine.

Cielo21:15The Legend of Zorro — Avventura diretta da Martin Campbell (2005, 130’): tra duelli e intrighi, l’eredità della maschera passa di mano. Nel cast Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones: fascino latino e colpi di spada per un classico del genere.

Palla al centro su Sky Sport: la Serie A apre la sera, poi Sei Nazioni e gli highlights di mezzanotte

Sky Sport 120:45Calcio, Serie A — La massima serie italiana in diretta: telecronache, bordocampo e approfondimenti per vivere il campionato nel dettaglio, tra big match e analisi tattiche. Il canale guida la serata sportiva con studio e finestre live dedicate.

Sky Sport Max20:30Rugby, Sei Nazioni — Il fascino del Championship europeo: fisicità, tattica e rivalità storiche in uno dei tornei più iconici della palla ovale. Studio e racconti dal campo accompagnano il pubblico al fischio d’inizio.
Sky Sport Max23:30Rugby, Highlights Sei Nazioni — Le azioni salienti della giornata: mete, placcaggi, giocate decisive e la fotografia dell’andamento del torneo in una sintesi ad alto ritmo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

