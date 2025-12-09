Stasera in tv (9 dicembre), Le Iene svelano la verità su David Rossi: non è stato un suicidio I programmi in onda in TV stasera, martedì 9 dicembre 2025: l'inchiesta rivoluzionaria degli "uomini in nero" smentisce tutte le teorie seguite fino ad ora

Scoprite il meglio disponibile nella sera TV di martedì 9 dicembre 2025: una serata ricchissima di proposte tra fiction, talk d’attualità, comicità e grande calcio europeo.

Vassallo indaga, Emmerich scuote la Luna, Pivetti racconta il lato oscuro

Rai 1 — 21:30 — L’altro ispettore. Ambientata a Lucca, la serie segue Domenico "Mimmo" Dodaro, ispettore del lavoro interpretato da Alessio Vassallo, alle prese con infortuni e responsabilità nei luoghi di lavoro. Al suo fianco l’amico Alessandro, interpretato da Cesare Bocci, e la PM Raffaella Pacini (Francesca Inaudi). Un "crime civile" che trasforma casi ispirati a fatti reali in un racconto che mette al centro prevenzione, giustizia e dignità dei lavoratori.

Rai 2 — 21:20 — Moonfall. Il disaster-movie di Roland Emmerich porta la Luna fuori orbita minacciando la Terra: una missione disperata proverà a svelarne il mistero. Nel cast spiccano Halle Berry e Donald Sutherland, con Patrick Wilson e John Bradley.

Rai 3 — 21:20 — Amore criminale – Storie di femminicidio. Un racconto necessario che ripercorre, tra testimonianze, ricostruzioni e materiali d’archivio, quando il sentimento si trasforma in possesso e violenza. Un viaggio per imparare a riconoscere i segnali e prevenirli.

Berlinguer inchiesta, la dizi di Canale 5, ritorna lo show in cravatta nera

Rete 4 — 21:33 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida un’arena di attualità: faccia a faccia, dibattiti serrati, analisi e numeri per leggere il presente con uno sguardo critico e popolare.

Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca in Cappadocia: Sumru ha abbandonato da giovane i gemelli Nuh e Melek, poi ha ricostruito la propria vita con il potente Samet. Anni dopo i figli tornano per chiederle conto del passato. Nel cast Ece Uslu ed Esra Dermancioglu. Segreti familiari, resa dei conti e melodramma in prima serata.

Italia 1 — 21:15 — Le Iene. Dallo storico format d’infotainment (nato nel 1997) i servizi d’assalto in giacca nera e camicia bianca: nella puntata di stasera una rivelazione sconvolgente sulla morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio. Secondo una simulazione digitale condotta con un manichino virtuale, l’uomo non si sarebbe suicidato.

Floris mette a confronto, comicità sul Nove, la sfida delle case su Real Time

La7 — 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris orchestra interviste, reportage, analisi economiche e politiche, fino al consueto "punto di vista dei bambini". Un mosaico informativo agile e incalzante sulla settimana che scorre.

Nove — 21:30 — Only fun – Comico show. Palco libero a stand up e sketch: ritmo, battute e tormentoni per una serata di pura leggerezza.

Real Time — 21:35 — Casa a prima vista. Il docu‑reality (ispirato al francese "Chasseur d’Appart") mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano: brief con il cliente, tour delle case, trattativa e scelta finale con premio al professionista vincitore. In voce, Andrea Pellizzari accompagna sopralluoghi e planimetrie; tra i volti del programma, a rotazione, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre.

Johnson salva la spiaggia, Bastianich elegge il "Foodish", su TV8 il viaggio di Rob

Sky Cinema 1 — 21:15 — Baywatch. Dwayne Johnson guida la squadra di bagnini contro un complotto che minaccia la loro spiaggia. Con Zac Efron, Alexandra Daddario e Priyanka Chopra, action‑comedy balneare a tutto gas (regia di Seth Gordon).

Sky Cinema 2 — 21:15 — Madame Clicquot: La grande signora dello champagne. Dopo la morte del marito, Barbe Nicole Ponsardin Clicquot prende in mano l’azienda di famiglia e costruisce l’impero Veuve Clicquot, tra sfide politiche e finanziarie. Con Haley Bennett, Tom Sturridge, Leo Suter (regia di Thomas Napper).

Sky Uno — 21:15 — Foodish. Solo un piatto sarà "memorabile": Joe Bastianich mette alla prova creatività, tecnica e storytelling culinario di uno sfidante per volta, in un format agile che elegge il gusto a protagonista assoluto.

TV8 — 21:30 — X‑Factor 2025: Il cammino verso la vittoria. Lo speciale ripercorre il percorso che ha portato Rob dalle audition alla notte della finale a Piazza del Plebiscito: esibizioni, identità artistica, prove e scelte chiave verso il trionfo.

Cielo — 21:30 — Calcio, UEFA Champions League – 6a giornata: Bayern Monaco–Sporting. Dopo il ko con l’Arsenal, i bavaresi cercano rilancio: una vittoria metterebbe in cassaforte il pass per la fase a eliminazione diretta. Lo Sporting insegue il colpo esterno.

Champions Night: studio, dirette e gol in simultanea, poi focus sui talenti azzurri

Sky Sport 1 — 20:45 — Champions League Show. Studio, immagini, analisi e interviste per entrare nel clima della serata europea, con i collegamenti dai campi e i protagonisti a caldo.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. La massima competizione per club in primo piano: telecronache integrali e approfondimenti sul sesto turno della fase a gironi 2025/26.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, Diretta Gol Champions League. Tutti i gol in tempo reale, con finestre in simultanea sui campi della serata per non perdere un istante.

Sky Sport Max — 23:00 — La giovane Italia. Rubrica dedicata ai talenti azzurri: focus, storie e analisi sui protagonisti emergenti del nostro calcio, tra club e Nazionali giovanili.

