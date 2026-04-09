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Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, il duo comico affronta la concorrenza dello "sbirro" in Appennino. Pechino Express, Geppi Cucciari e Milo Infante rincorrono

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Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Se siete indecisi su cosa guardare, ecco il meglio della prima serata di giovedì 9 aprile 2026: una notte di debutti, inchieste, grande intrattenimento e pallone europeo.

Bisio indossa il distintivo, Infante riapre i dossier, Cucciari accende Rai 3

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Uno sbirro in Appennino, la nuova serie diretta da Renato De Maria che vede il commissario Vasco Benassi tornare nell’immaginario Muntagò tra indagini e conti col passato. Nel cast spiccano Claudio Bisio, Chiara Celotto, Elisa D’Eusanio, Michele Savoia e Valentina Lodovini. Prodotta da Picomedia con Rai Fiction, la serie intreccia mistero, memoria e legami familiari; gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay in anteprima.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Ore 14 in versione prime time: il talk ideato e condotto da Milo Infante, nato nel 2020, porta in serata l’approfondimento di attualità e cronaca con servizi, collegamenti live e dibattiti con magistrati, criminologi e giornalisti. Nella storia recente del programma, grande attenzione al delitto di Garlasco e ai casi che animano il dibattito pubblico, in una formula rigorosa ma accessibile.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Splendida Cornice: Geppi Cucciari orchestra un varietà culturale che, dalla sua nascita nel 2023, mescola libri, cinema, arte e televisione con ironia e leggerezza. Produzione Rai Cultura con Itv Movie, con contributi fissi del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi; il pubblico in studio (120 persone) è chiamato a "disegnare" i costumi degli italiani attraverso votazioni.

Del Debbio all’attacco, Pio e Amedeo fanno festa, Jamie Foxx guida la notte action

Su Rete 4 alle 21:32 va in onda Dritto e rovescio, il talk politico di Paolo Del Debbio prodotto da Videonews. Nato nel 2019, eredita lo spirito di Quinta Colonna tra interviste, piazze collegate e un contraddittorio serrato su politica, società e attualità, con ospiti ricorrenti del panorama giornalistico e istituzionale.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Stanno tutti invitati: Pio e Amedeo celebrano 25 anni di carriera con tre serate-evento dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Lo show, tra comicità e musica, accoglie amici e volti d’eccezione di spettacolo e sport; il secondo appuntamento del 9 aprile 2026 annuncia ospiti come Amadeus, Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio, The Kolors, Noemi, Umberto Tozzi, Raf e i campioni Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, per una festa costruita su improvvisazione e sorprese live.

Su Italia 1 alle 21:26 c’è Sleepless – Il giustiziere (2017), action ad alto ritmo diretto da Baran bo Odar: 95 minuti di adrenalina con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour e Scoot McNairy, tra polizia corrotta e regolamenti di conti notturni.

Formigli fa piazza, Conticini caccia i tesori, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova

Su La7 alle 21:15 torna Piazzapulita: Corrado Formigli guida dal 2011 un talk di inchiesta e attualità che alterna interviste one‑to‑one, reportage e confronto in studio. Nel tempo il programma ha proposto speciali e rubriche come "Piazzaselvaggia" (Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini, mantenendo uno sguardo netto sulle fratture del presente.

Su Nove alle 21:30 va in scena Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini incontra chi crede di avere un gioiello nascosto in soffitta; cinque mercanti si sfidano a colpi di valutazioni e rilanci per aggiudicarsi l’oggetto migliore, tra sorprese e colpi di scena.

Su Real Time alle 21:40 debutta Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara: Fulvio Marino guida tre maestri dell’arte bianca in una sfida in quattro prove (salato, dolce, "meraviglia" di casa ed esperienza complessiva). Grani, lieviti e lavorazioni di qualità si confrontano tra tradizione e accostamenti originali.

Cruise a tutta velocità, Pechino Express in rotta, Europa League in chiaro su TV8

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il motore romba con Giorni di tuono (1990): Tony Scott dirige l’ascesa di un giovane pilota NASCAR tra rivalità e riscatto. Nel cast Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid e Nicole Kidman, per un classico dell’azione sportiva che unisce spettacolo e sentimenti.

Su Sky Uno alle 21:15 prosegue Pechino Express: il road‑reality a coppie tra zaini leggeri, budget ridotti, missioni e ospitalità dei locali. La corsa alterna strategia, resistenza e scoperta culturale, con il racconto di tappe e imprevisti che ridisegnano continuamente la classifica.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita scalda la notte europea con collegamenti e ultime sulle formazioni; alle 21:00 spazio a Calcio, UEFA Europa League – Quarti di Finale (Andata): Porto-Nottingham Forest, match che mette di fronte i portoghesi di Francesco Farioli e gli inglesi reduci dal passaggio del turno ai rigori contro il Midtjylland.

Su Cielo alle 21:20 appuntamento con Revolver (2005), thriller firmato Guy Ritchie: Jason Statham, Ray Liotta, Vincent Pastore e André Benjamin in un gioco al massacro tra truffe, boss e resa dei conti.

Europa League in diretta: pre, gol in simultanea e post; Monte‑Carlo accende la terra rossa

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Prepartita UEFA Europa e Conference League introduce la serata con anticipazioni, contributi dai campi e analisi in studio; alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League porta in palinsesto le gare della seconda competizione europea per club; alle 23:00 Postpartita UEFA Europa e Conference League chiude con highlights, interviste e commenti a caldo.

Su Sky Sport Max alle 19:00 riflettori su Tennis, ATP 1000 Monte‑Carlo: il Rolex Monte‑Carlo Masters, tappa cardine del circuito su terra rossa al Monte Carlo Country Club; alle 21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League offre finestre in tempo reale con tutti i gol e gli aggiornamenti dalle partite in simultanea.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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