Stasera in tv (9 agosto): Gianni Morandi contro Paolo Bonolis, la sfida inedita
I programmi da vedere oggi, sabato 9 agosto: dal programma che celebra i 70 anni di TV con Morandi, a Ciao Darwin su Canale 5 e Leonardo Pieraccioni su Rete 4.
La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 9 agosto 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questa sera.
Stasera in tv (9 agosto), cosa vedere: Evviva! su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5
Siamo in un sabato sera di metà agosto e, mentre tanti sono in vacanza, la tv generalista prova comunque a tenere compagnia a chi resta a casa con un’offerta varia, con qualche chicca. A guidare la serata ci pensa Rai 1, che schiera Evviva!, lo show speciale condotto da Gianni Morandi e pensato per celebrare i 70 anni della Rai. Una serata a metà tra il varietà e l’autobiografia collettiva, dove musica, ricordi, ospiti e sketch si intrecciano in un grande omaggio alla televisione pubblica. Il tutto con il tono caloroso e diretto di Morandi. Un approccio simili lo assume anche un altro grande volto della tv, che su Canale 5 punta su una nuova puntata di Ciao Darwin. Parliamo di Paolo Bonolis: che tra sfide paradossali e categorie umane improbabili, prove fisiche al limite del trash e quel mix di ironia e provocazione, piace sempre al pubblico. Entrabi sono volti che piacciono molto al pubblico, ma i loro programmi puntano su target anche molto diversi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 va in onda il film Un figlio a ogni costo, commedia francese con toni surreali e dinamiche familiari esagerate, mentre Rai 3 propone El Dorado, il film con Il pistolero Cole che arriva a El Dorado e si ritrova a difendere una famiglia di coloni da un potente allevatore. Chi invece ha voglia di avventura può puntare su Italia 1, che trasmette Indiana Jones e l’Ultima Crociata, il terzo capitolo della saga con Harrison Ford: un film che mescola azione, misteri archeologici e battute esilaranti. Più casalinga e sentimentale, invece, la proposta di Rete 4 con Una moglie bellissima, commedia di Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi, che racconta una crisi di coppia in salsa toscana.
Per chi preferisce i canali tematici, su Iris va in onda Paura, mentre su 20 c’è l’action Ninja Assassin. Su La 5, infine, si può vedere La casa tra le montagne – Sempre a casa, per chi cerca un film più tranquillo e a misura di divano.
Consulta la guida completa ai programmi del weekend.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (26 luglio): Nek e Paolo Bonolis si scontrano con i loro concorrenti
I programmi da vedere oggi, sabato 26 luglio: da Sulla strada al palco su Rai 1 con ...
Stasera in tv (2 agosto): Nek e Paolo Bonolis riportano lo scontro Rai-Mediaset in fiamme
Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 2 agosto. Su Rai 1 tornano i talenti da strada di...
Stasera in tv (12 luglio), sbadigli estivi tra Bianca Guaccero e Paolo Bonolis: cosa succede
I programmi da vedere oggi, sabato 12 luglio: da Sulla strada al palco su Rai 1 con ...
Stasera in tv (19 luglio): Bianca Guaccero domina con Nek e Bonolis rischia (ancora) una serata da incubo
Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 19 luglio. Su Rai 1 ci sono Guaccero e Nek con i ...
Ascolti tv 2 agosto 2025: Paolo Bonolis batte Bianca Guaccero e Nek, Indiana Jones non delude mai. Tutti i dati Auditel
Ciao Darwin è il programma più visto in prima serata secondo gli ascolti tv di sabat...
Lucio Presta, la bordata a Mediaset: "Ciao Darwin consumato da anni di repliche", l'attacco dopo l'ultimo flop
L' ex agente di Paolo Bonolis si scaglia contro Mediaset per il trattamento riservat...
Ascolti tv ieri sabato 12 luglio: “Dalla strada al palco” vince anche contro Bonolis
Gli ascolti tv di ieri sera sabato 12 luglio premiano ancora una volta Rai 1, stavol...
Stasera in tv (1 agosto): Gianluigi Nuzzi sparisce e Katia Follesa sfida Giusy Buscemi
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 1 agosto): da Vanina un vicequestore...