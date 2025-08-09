Stasera in tv (9 agosto): Gianni Morandi contro Paolo Bonolis, la sfida inedita I programmi da vedere oggi, sabato 9 agosto: dal programma che celebra i 70 anni di TV con Morandi, a Ciao Darwin su Canale 5 e Leonardo Pieraccioni su Rete 4.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 9 agosto 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questa sera.

Stasera in tv (9 agosto), cosa vedere: Evviva! su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5

Siamo in un sabato sera di metà agosto e, mentre tanti sono in vacanza, la tv generalista prova comunque a tenere compagnia a chi resta a casa con un’offerta varia, con qualche chicca. A guidare la serata ci pensa Rai 1, che schiera Evviva!, lo show speciale condotto da Gianni Morandi e pensato per celebrare i 70 anni della Rai. Una serata a metà tra il varietà e l’autobiografia collettiva, dove musica, ricordi, ospiti e sketch si intrecciano in un grande omaggio alla televisione pubblica. Il tutto con il tono caloroso e diretto di Morandi. Un approccio simili lo assume anche un altro grande volto della tv, che su Canale 5 punta su una nuova puntata di Ciao Darwin. Parliamo di Paolo Bonolis: che tra sfide paradossali e categorie umane improbabili, prove fisiche al limite del trash e quel mix di ironia e provocazione, piace sempre al pubblico. Entrabi sono volti che piacciono molto al pubblico, ma i loro programmi puntano su target anche molto diversi.

Su Rai 2 va in onda il film Un figlio a ogni costo, commedia francese con toni surreali e dinamiche familiari esagerate, mentre Rai 3 propone El Dorado, il film con Il pistolero Cole che arriva a El Dorado e si ritrova a difendere una famiglia di coloni da un potente allevatore. Chi invece ha voglia di avventura può puntare su Italia 1, che trasmette Indiana Jones e l’Ultima Crociata, il terzo capitolo della saga con Harrison Ford: un film che mescola azione, misteri archeologici e battute esilaranti. Più casalinga e sentimentale, invece, la proposta di Rete 4 con Una moglie bellissima, commedia di Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi, che racconta una crisi di coppia in salsa toscana.

Per chi preferisce i canali tematici, su Iris va in onda Paura, mentre su 20 c’è l’action Ninja Assassin. Su La 5, infine, si può vedere La casa tra le montagne – Sempre a casa, per chi cerca un film più tranquillo e a misura di divano.

