Stasera in tv (9 agosto), Alberto Angela riaccende Noos ma rischia grosso: cosa succede Cosa vedere stasera in tv? Il programma Noos, la commedia cult Febbre da cavallo su La7 contro il live show Anplagghed sul Nove. Ecco tutta la programmazione

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 9 agosto 2026: una notte ricchissima tra divulgazione, film di culto, risate e talent show.

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Rai — Angela guida la notte della conoscenza, New York a mente fredda e le storie di riscatto

Rai 1 • 21:30 • Noos – L’avventura della conoscenza. La proposta culturale che raccoglie l’eredità di Superquark: un viaggio tra medicina, genetica, neuroscienze e biologia, senza dimenticare archeologia, paleontologia e innovazione tecnologica ed energetica. Un racconto che intreccia scoperte e attualità, pensato per chi vuole capire il mondo di oggi attraverso il metodo scientifico. La puntata di stasera – la penultima dell’edizione 2026 – parlerà soprattutto di dipendenze, terapia genica, scoperte archeologiche a Pompei, geopolitica, alimentazione, orche e squali, missioni lunari, quishing e buchi neri. Alberto Angela proverà con questi argomenti a rialzare gli indici di share del programma che finora sono stati abbastanza deludenti. La puntata di domenica scorsa, infatti, ha raccolto appena il 12,2% (1.340.000 spettatori), perdendno nettamente la sfida contro Racconto di una notte su Canale 5 (17,5%).

Rai 2 • 21:00 • Elsbeth. L’astuta e non convenzionale Elsbeth Tascioni, interpretata da Carrie Preston, affianca la polizia di New York con un’osservazione brillante e una visione fuori dagli schemi: la sua prospettiva unica incastra i criminali laddove gli altri non arrivano, trasformando ogni caso in un puzzle di dettagli e intuizioni.

Rai 3 • 21:20 • Che ci faccio qui. Domenico Iannacone rimette al centro le domande che guidano la vita: storie di riscatto, resistenza e ispirazione, raccontate con sguardo empatico e rigore giornalistico per interrogare scelte, possibilità e orizzonti del nostro presente.

Mediaset — Coppole e vendette, alieni in mare e il giallo turco: una sfida di nervi saldi

Rete 4 • 21:33 • Il Padrino. Il capolavoro di Francis Ford Coppola apre sulle nozze della figlia di Don Vito Corleone e precipita nella spirale di una faida tra famiglie criminali: tocca a Michael rialzare l’impero nel nome del sangue e dell’onore. Cast monumentale con Marlon Brando e Al Pacino, accanto a Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton e John Cazale: l’epopea che ha ridefinito il gangster movie.

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per chiudere i conti con il passato. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, svela una rete di segreti e tradimenti: rituali antichi, alleanze fragili e verità pronte a riemergere in una notte destinata a cambiare tutto. Nel cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen.

Italia 1 • 21:24 • Battleship. La Terra sotto attacco: flotte internazionali e coraggio individuale contro una minaccia aliena in mare aperto. Tra ponti di comando e strategie disperate, l’ammiraglio Shane e l’ufficiale Hopper guidano la resistenza. Con Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Rihanna e Jesse Plemons: fantascienza a tutta potenza tra onde, acciaio e cieli in fiamme.

La7 e Discovery — Proietti e Montesano scatenano le risate

La7 • 21:15 • Febbre da cavallo. La commedia cult di Steno sul vizio delle scommesse e i colpi "geniali" che finiscono in disastri esilaranti. Un fuoco di fila di battute e caratteri indimenticabili con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Catherine Spaak: il mito di Mandrake e soci non tramonta mai.

Nove • 21:30 • Aldo, Giovanni e Giacomo – Anplagghed. Il trio racconta con ritmo e ironia un microcosmo di periferia tra personaggi surreali, tempi comici perfetti e una comicità che trasforma il quotidiano in cult da rivedere.

Real Time • 20:50 • Casa a prima vista. Docu-reality sulle scelte che contano: tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa dei sogni a Roma e Milano, tra briefing, visite e la decisione finale del cliente. Voci e volti che hanno reso il format un appuntamento fisso per chi ama il mercato immobiliare raccontato dal vivo.

Real Time • 21:55 • 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Nuove coppie e ritorni attesissimi: come si sono conosciuti, la prima reazione all’incontro, il visto che può cambiare la vita. È vero amore o un sogno destinato a infrangersi? Il docureality mette alla prova sentimenti, pazienza e progettualità.

Intrattenimento Sky — Pieraccioni al cuore, sfida Foodish, talent e adrenalina ad alta quota

Sky Cinema 1 • 21:15 • Fuochi d’artificio. Ottone (Leonardo Pieraccioni) riparte dopo una delusione e inciampa in sorprese, incontri bizzarri e verità su sé stesso: commedia sentimentale che gioca con leggerezza e tenerezza. Con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Bud Spencer.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Solo un piatto entrerà nell’Olimpo del gusto: ricetta, idea e tecnica dovranno conquistare la memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Un format che premia sapore, identità e storytelling.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 4). 100 secondi per stupire: tra buzzer e golden buzzer, il palco accoglie ogni disciplina — canto, ballo, magia, comicità — e trasforma le storie in performance da finale.

Cielo • 21:20 • Altitude – Paura ad alta quota. Un volo per Washington si trasforma in un furto aereo: Gretchen deve salvare passeggeri e piloti in una notte da incubo tra ladri professionisti e ricatti. Con Denise Richards e Dolph Lundgren: azione serrata a 30.000 piedi.

Sky Sport Max • 21:00 • Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese, le specialità dei tuffi europei (31 luglio – 6 agosto 2026): piattaforme, trampolini e sincronismi tra coefficiente di difficoltà e nervi d’acciaio.

Sky Sport — Rachette in Canada e notte Azzurra: dal cemento di Montreal alla favola Calafiori

Sky Sport 1 • 18:30 • Tennis, ATP e WTA Montreal e Toronto. I Masters canadese e il WTA 1000 accendono l’estate sul cemento del Nord America: grandi firme in campo, primi verdetti verso lo swing di fine stagione e corse al ranking che cambiano la rotta dell’anno.

Sky Sport 1 • 22:30 • Calafiori, ripartire da campioni. Speciale dedicato al difensore e al nuovo corso: immagini e analisi per raccontare prospettive personali e di squadra dopo il trionfo, tra ambizioni, crescita tecnica e leadership.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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