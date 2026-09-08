Stasera in tv (8 settembre): Michelle Hunziker lancia il Superkaraoke, Milo Infante indaga
Cosa vedere oggi in tv? La musica di Superkaraoke su Canale 5 incrocia il biopic Bohemian Rhapsody su TV8, mentre su Rai 1 arriva La legge di Lidia Poët.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 8 settembre 2026: dalla grande azione al biopic musicale, passando per inchieste e divulgazione.
- Lidia Poët e la vendetta di Ritchie: legal drama e adrenalina in prima serata
- Milo Infante rilancia, Hunziker canta e Zoe Saldana va all’attacco
- Speciale attualità, scienza dell’11 settembre e cuori al buio
- Affleck e Renner a Boston, Barbieri ispeziona e Malek fa cantare il Live Aid
Rai
Lidia Poët e la vendetta di Ritchie: legal drama e adrenalina in prima serata
Rai 1 — 21:30 — La legge di Lidia Poët. Torino di fine Ottocento: dichiarata illegittima l’iscrizione all’albo, Lidia continua a lottare lavorando nello studio del fratello e preparando il ricorso, tra indagini, pregiudizi e aule di tribunale. Cast: Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinéad Thornhill, Sara Lazzaro, Dario Aita. Durata: 52’.
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Rai 2 — 21:20 — La furia di un uomo – Wrath of man. Un misterioso addetto ai furgoni portavalori a Los Angeles entra in una spirale di violenza per una vendetta implacabile: Guy Ritchie dirige un thriller teso e cupo con Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar. Durata: 118’.
Rai 3 — 21:20 — Mi manda RaiTre presenta Dimmi come mangi. Speciale a tema inchieste: attenzione puntata alle abitudini alimentari e ai consumi, con taglio informativo di servizio. Genere: Inchieste. Anno: 2026.
Mediaset
Milo Infante rilancia, Hunziker canta e Zoe Saldana va all’attacco
Rete 4 — 21:34 — Verità nascoste. Milo Infante guida un approfondimento sui grandi casi di cronaca e i delitti irrisolti, tra dossier, testimonianze e analisi in studio. Genere: Inchieste.
Canale 5 — 21:20 — Superkaraoke. Da Piazza Trento e Trieste a Ferrara: la gente comune torna protagonista tra canzoni e ospiti fissi della musica italiana. Con Michelle Hunziker e la partecipazione di Big come Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale e Sal Da Vinci.
Italia 1 — 21:27 — Colombiana. Azione ad alta tensione con Zoe Saldana: regia di Olivier Megaton, nel cast anche Callum Blue, Cliff Curtis, Jordi Mollà, Lennie James, Michael Vartan. Anno: 2011. Durata: 105’.
La7 e Discovery
Speciale attualità, scienza dell’11 settembre e cuori al buio
La7 — 20:35 — In onda Speciale. Approfondimento giornalistico sui temi più caldi dell’attualità politica, con dibattiti e ospiti in studio.
Nove — 21:30 — Geopop racconta – 11 settembre. Andrea Moccia ricostruisce con sguardo scientifico dinamiche ed eventi dell’11/9: una divulgazione chiara per comprendere cause, effetti e lezioni apprese. Genere: Rubrica.
Real Time — 21:40 — Primo appuntamento. Il dating show ispirato a First Dates: single che non si sono mai visti si incontrano per una cena romantica; a fine serata il doppio confessionale decide se rivedersi. Dal 2017 ha cambiato volto passando da Valerio Capriotti a Gabriele Corsi fino a Flavio Montrucchio; set iconico al "Ristorante Geco" all’EUR. Spin-off: Primo Appuntamento Crociera.
Intrattenimento Sky
Affleck e Renner a Boston, Barbieri ispeziona e Malek fa cantare il Live Aid
Sky Cinema 1 — 21:15 — The Town. Ben Affleck dirige e interpreta un rapinatore di Charlestown che s’innamora della direttrice presa in ostaggio: una relazione impossibile tra bugie e passato che ritorna. Con Ben Affleck, Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm, Rebecca Hall, Chris Cooper. Durata: 123’. Genere: Thriller.
Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si valutano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le famose ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, minibar e bagni; voti segreti, classifica e premio da 5.000 € da reinvestire. Genere: Reality/Viaggi. Anno: 2018. Durata: 55’.
TV8 — 21:40 — Bohemian Rhapsody. La scalata dei Queen e di Freddie Mercury fino all’iconico Live Aid, tra crisi, genio e redenzione. Con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello. Anno: 2018. Durata: 106’. Genere: Biografico.
Cielo — 21:20 — Honest Thief. Un rapinatore di banche decide di consegnarsi per amore, ma due agenti corrotti vogliono il bottino e lo incastrano per omicidio: caccia all’uomo e resa dei conti con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. Anno: 2020. Durata: 92’. Genere: Thriller.
Sky Sport 1 — 20:45 — Champions League Show. Studio, immagini dei match, interviste e commenti sulla UEFA Champions League.
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Le partite della massima competizione europea per club: live, analisi e highlights.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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