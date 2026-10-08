Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (8 ottobre), Doc di Luca Argentero sfida le inchieste delle Iene

Cosa vedere oggi in prima serata: su Rai 3 il film Hit Man – Killer per caso, su Rete 4 il talk Dritto e rovescio, mentre su Sky Cinema 1 arriva l’azione di Kingsman: Secret Service.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Doc 4 su Rai 1, anticipazioni e cast
Rai

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata dell’8 ottobre 2026, ecco le proposte più forti di oggi: tra fiction-evento, dizi, show e cinema, la prima serata promette colpi di scena per ogni gusto.

Argentero torna in corsia, Sottile mette la cronaca sotto i riflettori e su Rai 3 scatta la caccia al falso killer

DOC – Nelle tue maniRai 121:30. Il medical drama ispirato alla storia di Pierdante Piccioni riporta in corsia Andrea Fanti: tra bilanci in rosso e un Policlinico Ambrosiano cambiato, il medico combatte per rimettere il paziente al centro. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Giusy Buscemi, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ore 14Rai 221:20. Il talk di approfondimento guidato da Milo Infante approda in prime time con inchieste, collegamenti live e confronto tra esperti: format nato nel 2020 e cresciuto grazie a report sul campo e dibattiti serrati su casi di attualità e cronaca nera. Nella versione serale si allungano analisi e documenti, mantenendo il taglio giornalistico che ha reso riconoscibile il programma.

Hit Man – Killer per casoRai 321:15. Azione, identità e inganni: a New Orleans il "sicario perfetto" è in realtà un collaboratore della polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna in fuga da un compagno violento, entra in un pericoloso gioco di maschere che lo spinge a superare il confine tra legalità e crimine. Con Adria Arjona e Glen Powell; regia di Richard Linklater.

La dizi che divide Denizli, Del Debbio all’attacco e la notte ‘in nero’ di Italia 1

Dritto e rovescioRete 421:35. Il talk di Paolo Del Debbio mette sul tavolo politica, società e attualità: interviste tese, collegamenti dalle piazze e scontri in studio per leggere senza filtri l’umore del Paese.

Tutto per la mia famigliaCanale 521:21. La dizi racconta il motto che dà il titolo alla saga familiare: Veli e Hatice crescono Kadir, i gemelli Ömer e Asiye e la piccola Emel nel segno del sacrificio e dell’unità, finché un giorno di pioggia cambia tutto. Tra nuovi equilibri e prove difficili, l’onda lunga di quel trauma mette alla prova ciascun membro degli Eren. Nella stagione 1, puntata 71, tornano i volti di Celil Nalcakan, Cuneyt Mete, Yigit Koçak e Simge Selçuk: un racconto che alterna generosità e dure cadute, con il cuore sempre rivolto alla famiglia.

Le IeneItalia 121:15. Inchieste scomode, scherzi virali e interviste irriverenti: lo show di infotainment nato nel 1997 continua a mescolare satira e giornalismo con gli inviati in completo nero d’ordinanza. Un marchio di fabbrica che non rinuncia al graffio sui casi caldi dell’attualità.

Formigli incalza, la sfida delle invenzioni e bisturi sotto i riflettori

PiazzaPulitaLa721:15. Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, confronti e reportage per passare al setaccio politica, economia e società: il racconto civile del giovedì sera, tra analisi e storie dal Paese reale.

Buy it now – Mai più senzaNove21:30. Dieci inventori, 90 secondi a testa e un obiettivo: convincere giuria e pubblico che il loro oggetto è destinato a diventare un "mai più senza". Idee brillanti, giudizi taglienti e colpi di scena, dove intrattenimento e business si sfiorano a ritmo serrato.

Il re del bisturiReal Time21:40. Dalla prima visita alla sala operatoria: il docureality segue gli interventi di chirurgia estetica del Prof. Giulio Basoccu tra aspettative, paure, scelte e risultati, accompagnando i pazienti lungo l’intero iter clinico.

Spie impeccabili, talent d’autore, action ad alta tensione e Seagal in prima linea

Kingsman: Secret ServiceSky Cinema 121:15. Il training spionistico secondo Matthew Vaughn: stile british, humour e azione nel reclutamento dell’irriverente Eggsy tra i Kingsman, con Colin Firth e il villain di Samuel L. Jackson.

X Factor ItaliaSky Uno21:15. Il talent torna a ripercorrere performance e storie che hanno lasciato il segno: un album di momenti iconici in attesa dei nuovi capitoli di gara.

The equalizer 2 – Senza perdonoTV821:40. Robert McCall torna in azione per fare giustizia: la morte di un’amica innesca una missione di vendetta tra Boston e una cospirazione dalle radici profonde. Con Denzel Washington e Pedro Pascal; regia di Antoine Fuqua.

Sniper: Forze specialiCielo21:20. Missione ad alto rischio in un villaggio afgano: un sergente resta indietro per soccorrere un commilitone, costringendo l’unità a una manovra di salvataggio contro gli ordini e contro il tempo. In azione Steven Seagal; regia di Fred Olen Ray.

Basket, EurolegaSky Sport 120:00. La massima competizione europea per club: intensità, talento e tattica accendono la prima serata della palla a spicchi.

Premier Padel TourSky Sport Max21:00. Il circuito della Federazione Internazionale Padel: 10 tappe tra marzo e novembre, con eventi 1000, Grand Slam e World Championship per il padel di vertice mondiale.

La giovane ItaliaSky Sport 122:15. Focus sul serbatoio azzurro: percorsi, campionati e storie dei talenti italiani in rampa di lancio.

UEFA Champions League MagazineSky Sport 123:00. Gol, immagini esclusive, interviste e storie dalle notti europee più attese: il magazine che anticipa e racconta la grande coppa.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Doc 3 Luca Argentero

Stasera in tv (1 ottobre): Luca Argentero torna con DOC, Corrado Formigli sull’attualità rovente

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 1 ottobre: Le Ien...
Una scena di Mediterraneo, capolavoro di Gabriele Salvatores premiato con l'Oscar

I film in TV stasera, giovedì 8 ottobre: serata all'italiana con Mediterraneo e Tolo Tolo

Da Hit Man – Killer per caso su Rai 3 all’azione di Kingsman: Secret Service su Sky ...
X Factor 2026

Stasera in tv (24 settembre): è caccia al live a X Factor, ripartono Le Iene

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la commedia corale FolleMente, Canale 5 rilancia...
Ilary Blasi presenta il Grande Fratello Vip

Stasera in tv (17 settembre): Ilary Blasi riapre il GF Vip, nuove audizioni a X Factor

Cosa vedere oggi in prima serata: il dramma di Gabriele Salvatores su Rai 1 sfida il...
Ascolti 1 ottobre 2026

Ascolti Tv ieri (1 ottobre): il ‘doc’ Luca Argentero parte col botto, cala Veronica Gentili, De Martino sorpassa Scotti

La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani debutta al 26,4% di share, Racconto di un...
Carlo Conti e Gerry Scotti

Stasera in tv (7 ottobre): Conti rilancia Tale e quale Show, Gerry Scotti guida La ruota dei campioni… e delle stelle

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 7 ottobre: il s...
I film in onda in TV stasera, giovedì 1 ottobre: sfida cult tra Goonies e Renato Pozzetto

I film in onda in TV stasera, giovedì 1 ottobre: sfida cult tra Goonies e Renato Pozzetto

Una serata ricchissima con azione, thriller e grandi classici: da Gran Turismo su Sk...
Fefè De Giorgi, ct della Nazionale italiana di pallavolo

Stasera in tv, 10 settembre: Italia-Svezia agli Europei di volley o Hotel Costiera con Jesse Williams?

Cosa vedere stasera in tv? La cronaca di Speciale PiazzaPulita su La7 contro lo show...
Elettra Lamborghini è protagonista di 'Boss in incognito'

Stasera in tv (22 settembre), tra film e inchieste spunta Elettra Lamborghini 'Boss in incognito'

Cosa vedere stasera in tv? Tra il ritorno di Boss in incognito (Rai 2), le audizioni...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Yiğit Koçak

Yiğit Koçak
Federica Sciarelli, ha condotto Chi l'ha visto dal 2004 al 2026

Federica Sciarelli
Roberto Inciocchi

Roberto Inciocchi
Manuela Moreno

Manuela Moreno

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963