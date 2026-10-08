Stasera in tv (8 ottobre), Doc di Luca Argentero sfida le inchieste delle Iene Cosa vedere oggi in prima serata: su Rai 3 il film Hit Man – Killer per caso, su Rete 4 il talk Dritto e rovescio, mentre su Sky Cinema 1 arriva l’azione di Kingsman: Secret Service.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Rai

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata dell’8 ottobre 2026, ecco le proposte più forti di oggi: tra fiction-evento, dizi, show e cinema, la prima serata promette colpi di scena per ogni gusto.

Argentero torna in corsia, Sottile mette la cronaca sotto i riflettori e su Rai 3 scatta la caccia al falso killer

DOC – Nelle tue mani — Rai 1 — 21:30. Il medical drama ispirato alla storia di Pierdante Piccioni riporta in corsia Andrea Fanti: tra bilanci in rosso e un Policlinico Ambrosiano cambiato, il medico combatte per rimettere il paziente al centro. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Giusy Buscemi, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ore 14 — Rai 2 — 21:20. Il talk di approfondimento guidato da Milo Infante approda in prime time con inchieste, collegamenti live e confronto tra esperti: format nato nel 2020 e cresciuto grazie a report sul campo e dibattiti serrati su casi di attualità e cronaca nera. Nella versione serale si allungano analisi e documenti, mantenendo il taglio giornalistico che ha reso riconoscibile il programma.

Hit Man – Killer per caso — Rai 3 — 21:15. Azione, identità e inganni: a New Orleans il "sicario perfetto" è in realtà un collaboratore della polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna in fuga da un compagno violento, entra in un pericoloso gioco di maschere che lo spinge a superare il confine tra legalità e crimine. Con Adria Arjona e Glen Powell; regia di Richard Linklater.

La dizi che divide Denizli, Del Debbio all’attacco e la notte ‘in nero’ di Italia 1

Dritto e rovescio — Rete 4 — 21:35. Il talk di Paolo Del Debbio mette sul tavolo politica, società e attualità: interviste tese, collegamenti dalle piazze e scontri in studio per leggere senza filtri l’umore del Paese.

Tutto per la mia famiglia — Canale 5 — 21:21. La dizi racconta il motto che dà il titolo alla saga familiare: Veli e Hatice crescono Kadir, i gemelli Ömer e Asiye e la piccola Emel nel segno del sacrificio e dell’unità, finché un giorno di pioggia cambia tutto. Tra nuovi equilibri e prove difficili, l’onda lunga di quel trauma mette alla prova ciascun membro degli Eren. Nella stagione 1, puntata 71, tornano i volti di Celil Nalcakan, Cuneyt Mete, Yigit Koçak e Simge Selçuk: un racconto che alterna generosità e dure cadute, con il cuore sempre rivolto alla famiglia.

Le Iene — Italia 1 — 21:15. Inchieste scomode, scherzi virali e interviste irriverenti: lo show di infotainment nato nel 1997 continua a mescolare satira e giornalismo con gli inviati in completo nero d’ordinanza. Un marchio di fabbrica che non rinuncia al graffio sui casi caldi dell’attualità.

Formigli incalza, la sfida delle invenzioni e bisturi sotto i riflettori

PiazzaPulita — La7 — 21:15. Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, confronti e reportage per passare al setaccio politica, economia e società: il racconto civile del giovedì sera, tra analisi e storie dal Paese reale.

Buy it now – Mai più senza — Nove — 21:30. Dieci inventori, 90 secondi a testa e un obiettivo: convincere giuria e pubblico che il loro oggetto è destinato a diventare un "mai più senza". Idee brillanti, giudizi taglienti e colpi di scena, dove intrattenimento e business si sfiorano a ritmo serrato.

Il re del bisturi — Real Time — 21:40. Dalla prima visita alla sala operatoria: il docureality segue gli interventi di chirurgia estetica del Prof. Giulio Basoccu tra aspettative, paure, scelte e risultati, accompagnando i pazienti lungo l’intero iter clinico.

Spie impeccabili, talent d’autore, action ad alta tensione e Seagal in prima linea

Kingsman: Secret Service — Sky Cinema 1 — 21:15. Il training spionistico secondo Matthew Vaughn: stile british, humour e azione nel reclutamento dell’irriverente Eggsy tra i Kingsman, con Colin Firth e il villain di Samuel L. Jackson.

X Factor Italia — Sky Uno — 21:15. Il talent torna a ripercorrere performance e storie che hanno lasciato il segno: un album di momenti iconici in attesa dei nuovi capitoli di gara.

The equalizer 2 – Senza perdono — TV8 — 21:40. Robert McCall torna in azione per fare giustizia: la morte di un’amica innesca una missione di vendetta tra Boston e una cospirazione dalle radici profonde. Con Denzel Washington e Pedro Pascal; regia di Antoine Fuqua.

Sniper: Forze speciali — Cielo — 21:20. Missione ad alto rischio in un villaggio afgano: un sergente resta indietro per soccorrere un commilitone, costringendo l’unità a una manovra di salvataggio contro gli ordini e contro il tempo. In azione Steven Seagal; regia di Fred Olen Ray.

Basket, Eurolega — Sky Sport 1 — 20:00. La massima competizione europea per club: intensità, talento e tattica accendono la prima serata della palla a spicchi.

Premier Padel Tour — Sky Sport Max — 21:00. Il circuito della Federazione Internazionale Padel: 10 tappe tra marzo e novembre, con eventi 1000, Grand Slam e World Championship per il padel di vertice mondiale.

La giovane Italia — Sky Sport 1 — 22:15. Focus sul serbatoio azzurro: percorsi, campionati e storie dei talenti italiani in rampa di lancio.

UEFA Champions League Magazine — Sky Sport 1 — 23:00. Gol, immagini esclusive, interviste e storie dalle notti europee più attese: il magazine che anticipa e racconta la grande coppa.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche