Stasera in tv (8 ottobre), Federica Sciarelli indaga sul marito di Liliana Resinovich. Commissario in Sicilia

Cosa vedere oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in prima serata: Chi l'ha visto contro Montalbano, Michelle Hunziker sfida i talk show di Labate e Giannini

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (8 ottobre), Federica Sciarelli indaga sul marito di Liliana Resinovich. Commissario in Sicilia

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 8 ottobre 2025: un mix di fiction cult, inchieste, talent show e cinema d’azione per una prima serata capace di accontentare tutti.

Zingaretti in prima serata, colpo a Parigi con Occhi di gatto e la pista Resinovich su Rai 3

Rai 121:30Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: le repliche per il centenario di Camilleri riportano Salvo a Vigàta in uno degli episodi più amati (2018). Nel cast spiccano Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Fabrizio Bentivoglio e Roberto Nobile. Un intreccio di sparizioni, scambi di persona e passioni inconfessate conduce Montalbano tra ricatti e doppi giochi.

Rai 221:20Occhi di gatto: la serie francese ispirata al manga cult porta a Parigi, ottobre 2024. Tamara Chamade riconosce in una mostra un quadro del padre morto nell’incendio della galleria; con la sorella Alexia organizza un colpo milionario mentre l’ex compagno Quentin Chapuis, ora capitano BRB, è alle loro calcagna. Con Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain: un heist drama al femminile tra memoria, vendetta e verità scomode.

Rai 321:20Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli aggiorna sul caso di Liliana Resinovich (sequestro della GoPro del marito Sebastiano Visentin e scheda formattata), sugli appelli di mamme alla ricerca dei figli e sulle scomparse di Andrea e Nicola. In studio documenti e testimonianze per ricomporre i tasselli di storie che chiedono verità, tra cronaca e servizio pubblico.

Labate scuote l’attualità, Hunziker riunisce le famiglie, Costner in corsa contro il tempo

Rete 421:35Realpolitik: Tommaso Labate guida l’approfondimento con sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere il presente "senza filtri". Confronti serrati, ospiti e temi caldi dell’agenda politica al centro della serata.

Canale 521:20Io Canto Family: il talent che mette sul palco genitori e figli torna con coach d’eccezione (Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta, Giusy Ferreri) e giuria formata da Patty Pravo e Noemi. Formula a eliminazioni, storie personali, duetti e un montepremi da 50.000 euro per un racconto di musica e legami familiari.

Italia 121:243 Days to Kill (2014): action-thriller di McG. Un agente in pensione e malato terminale accetta una missione in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo, tra inseguimenti e un difficile equilibrio tra lavoro e famiglia. Con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen. Durata 117’.

Gratteri spiega le mafie, Giannini accende il dibattito, esperimento d’amore su Real Time

La721:15Lezioni di mafie: insieme agli studenti di Roma Tre, il procuratore Nicola Gratteri analizza evoluzione e attualità della criminalità organizzata, con la conduzione di Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso. Un viaggio didattico tra storia, metodi e nuovi business delle cosche.

Nove21:30Circo Massimo: Massimo Giannini porta in tv il suo spazio di approfondimento e informazione con ospiti e interviste. Dalla lunga esperienza tra stampa e radio, un talk che intreccia politica, società e costume con il taglio critico del conduttore.

Real Time21:30Matrimonio a prima vista Italia: la versione tricolore del format danese. Tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" dopo test e selezioni seguite dagli esperti (tra cui il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi). Tre settimane di convivenza sotto le telecamere, poi la decisione: restare insieme o separarsi.

Cortellesi è Petra, Bullock e Clooney in orbita, Borghese tra celebrity e ristoratori, Statham ad alta tensione

Sky Cinema 121:15Petra – Il silenzio dei chiostri (stagione 3, ep. 1): la detective interpretata da Paola Cortellesi indaga in un monastero tra segreti e silenzi, con Andrea Pennacchi. Regia di Maria Sole Tognazzi: atmosfere noir, ironia e personaggi in chiaroscuro.

Sky Cinema 221:15Gravity (2013): il survival nello spazio di Alfonso Cuarón con Sandra Bullock e George Clooney. Una missione in orbita si trasforma in una lotta per la vita sospesa nel vuoto cosmico. Durata 90’.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due vip ai fornelli nel ristorante "Il Lusso della Semplicità", guidati dalla brigata di Alessandro Borghese. Tre portate, creatività e giudizi finali per decretare lo "chef per un giorno".

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti incrociati, ispezioni e 5.000 euro da reinvestire nel locale vincitore.

Cielo21:20Chaos (2005): adrenalinico heist con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Una rapina in banca a Seattle, ostaggi e un negoziatore sospeso dal servizio: l’indagine si trasforma in un inseguimento a tappeto tra colpi di scena e doppi giochi.

EuroCup a canestro, padel mondiale e lo speciale UEFA: la notte sportiva di Sky

Sky Sport 120:00Basket, Eurocup: la competizione internazionale nata nel 2002 (erede di Coppa Korac e Saporta) porta in tv i club d’Europa tra talento e fisicità, con approfondimenti tecnici e storie dal parquet.

Sky Sport 122:30Calcio, UEFA Magazine European Qualifiers: interviste, curiosità e immagini inedite dalle qualificazioni UEFA, con riflettori su protagonisti, tattiche e retroscena delle nazionali.

Sky Sport Max18:00Premier Padel Tour: il circuito della Federazione Internazionale Padel con eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Le stelle del padel mondiale in una stagione di dieci tappe, tra colpi spettacolari e intensità da arena.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

