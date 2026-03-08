Stasera in tv (8 marzo), De Martino 'tradisce' la Rai e svela Sanremo 2027 su Mediaset (contro Gerry Scotti): cosa succede stasera Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 8 marzo: De Martino ospite a Le Iene, Imma Tataranno 5 debutta su Rai 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 8 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Vanessa Scalera guida la domenica Rai: Imma Tataranni torna tra nuovi equilibri e inchieste, Iacona rilancia Presa Diretta

Rai 1 • 21:30 • Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La quinta stagione della fiction ambientata a Matera riparte con Vanessa Scalera alle prese con una vita privata in frantumi e un lavoro sempre più in salita: la magistrata si ritrova più sola, con la figlia indipendente e il matrimonio con Pietro in crisi, mentre il nuovo procuratore capo Altiero Galliano (interprete annunciato: Rocco Papaleo) mal sopporta il suo modus operandi. Tra le novità dietro la scrivania anche Lodo Guenzi, nuovo capo di Pietro. La stagione – come anticipato – si articola in quattro appuntamenti domenicali di marzo, con visione in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nel cast storico spiccano, fra gli altri, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alessio Lapice ed Ester Pantano (tra i volti più amati sin dal 2019).

Rai 2 • 21:00 • Divorzio a Las Vegas. Commedia firmata Umberto Carteni (2020, 90’) con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo e Gian Marco Tognazzi. Lorenzo ed Elena, sposati per errore vent’anni prima "sotto effetto di psichedelici" durante una vacanza, si ritrovano nella capitale del gioco per chiudere la pratica: l’iter per il divorzio diventa però un viaggio sentimentale che riaccende sentimenti e domande irrisolte.

Rai 3 • 20:30 • Presa Diretta. Il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (in onda dal 2009) torna con reportage e approfondimenti su politica, società, sanità, ambiente e giustizia. Scritto con Maria Cristina De Ritis, il format privilegia il racconto sul campo, le testimonianze e le proposte, puntando a superare la superficie dell’attualità (nel 2013 Iacona ha ricevuto il Premio Nazionale Vincenzo Padula come Miglior conduttore sezione Giornalismo).

Giordano all’attacco, Gerry Scotti accende il Torneo e le Iene ritornano "in nero"

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal Coro. Mario Giordano orchestra il talk d’approfondimento nato nel 2018: scenografie "parlanti", collegamenti e ospiti per mettere al centro il racconto diretto della cronaca politico-economica. Tra le firme, la rubrica "Il punto" di Luisella Costamagna. Lo stile resta quello senza filtri che ha contraddistinto il programma sin dagli speciali in prima serata.

Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il quiz di Gerry Scotti torna in una formula inedita e verticale: sfide a tempo in cui, oltre alla preparazione, contano freddezza e gestione della pressione. La gara si apre con qualificazioni lampo e poi la "scalata" alla domanda finale, tra ragionamenti, colpi di scena e decisioni difficili. Disponibile anche on demand su Mediaset Infinity.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene. Lo storico marchio dell’infotainment ideato da Davide Parenti riporta in prima serata reportage, inchieste "in nero", scherzi e interviste dallo stile irriverente. Dalla striscia del 1997 al prime time dal 2004, fino agli spin-off, il brand ha lanciato inviati e conduttori e firmato scoop rimasti nella memoria collettiva. Nelle ultime stagioni la guida è passata a Veronica Gentili, mentre tra le storie recenti ha fatto discutere l’inchiesta sul caso Rocco Siffredi. L’ospite speciale in studio sarà la cantante Levante, reduce da Sanremo 2026. Ma il momento più atteso riguarderà Stefano De Martino, che sarà intervistato da Stefano Corti. Il presentatore partenopeo è stato recentemente indicato come nuovo conduttore del Festival e nel servizio racconterà come sta vivendo questa nuova responsabilità, ripercorrendo le tappe della carriera che lo hanno portato a diventare uno dei volti più noti della TV italiana.

La7 tra politica e scandali: In Onda scalda l’access, poi il caso Epstein; su Real Time la sfida delle case "a prima vista"

La7 • 20:35 • In Onda. Appuntamento post-Tg con l’approfondimento dei fatti più caldi della giornata: confronto in studio, analisi e collegamenti per leggere la settimana politica e l’attualità con taglio immediato e dibattito serrato.

La7 • 21:50 • Il caso Epstein – Il racconto continua. Il documentario prosegue l’esplorazione della rete di Jeffrey Epstein e dei riflessi sulla corona britannica, con particolare attenzione alla figura del principe Andrea. Testimonianze, ricostruzioni e documenti per un’inchiesta che ha acceso il dibattito pubblico internazionale.

Real Time • 20:55 • Casa a prima vista. Docu‑reality ispirato al format francese "Chasseur D’Appart": tre agenti (a Milano e Roma) selezionano altrettanti appartamenti per un cliente, che alla fine sceglie la proposta "vincente". Mix di mercato immobiliare, gusti personali e colpi di scena, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. In onda dal 2023, è già arrivato alla terza edizione.

Tom Hanks tra simboli e antimateria, Borghese detta il verdetto: azione d’autore su TV8, fantasy cult su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Angeli e demoni. Ron Howard dirige il thriller (2009, 138’) tratto dal bestseller di Dan Brown: un esperto di simbologia religiosa (interpretato da Tom Hanks) indaga su un furto di antimateria dal CERN e su un piano che minaccia il Conclave in Vaticano. Nel cast anche Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor e Stellan Skarsgård.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il cult culinario: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" locale. Voti segreti, possibile ribaltone col giudizio dello chef e premio finale da 5.000 euro da reinvestire nell’attività: un classico del food entertainment.

TV8 • 21:30 • Operation Fortune. Thriller d’azione (2022, 100’) di Guy Ritchie con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes e Bugzy Malone: un agente segreto britannico recluta una star di Hollywood per una pericolosa missione sotto copertura, volta a sventare la vendita di una nuova, devastante tecnologia d’armi.

Cielo • 21:20 • Ladyhawke. Fantasy romantico (1985, 116’) di Richard Donner: un cavaliere maledetto e una donna-falco combattono un incantesimo che li separa. Nel cast Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer e Matthew Broderick, per un classico intramontabile del genere.

Prime time di sport live e analisi: Ligue 1 in diretta, anatomia della F1 e il World Baseball Classic

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in diretta: tecnica, ritmo e talenti in vetrina aprono la notte europea del calcio, tra aggiornamenti, gol e analisi dal campo.

Sky Sport 1 • 22:45 • Race Anatomy F1. L’approfondimento post‑gara: analisi del Gran Premio, commenti a caldo, immagini chiave e voci dei protagonisti per rivivere i momenti più spettacolari e capire le scelte tecniche e strategiche.

Sky Sport Max • 18:00 • Baseball, World Baseball Classic. Le partite del torneo a inviti riservato alle nazionali: con l’IBAF ferma dal 2011, l’evento è di fatto il Mondiale del baseball, con roster ricchi di stelle e sfide ad alta intensità.

Sky Sport Max • 21:30 • L’uomo della Domenica. L’approfondimento firmato Giorgio Porrà: storie, personaggi e luoghi dello sport raccontati con taglio narrativo, tra repertorio prezioso e sguardo autoriale.

