Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone? Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 le cover di Sanremo con MilleunaCover Sanremo sfidano il giallo solare di Delitti in Paradiso (Rai 2) e il cinema d’autore The Old Oak (Rai 3). Su La7 Diego Bianchi guida Propaganda Live, mentre su Sky Cinema 1 c’è il thriller Ipotesi di reato.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di venerdì 8 maggio 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa vedere, tra reality, gialli in costume caraibico, talk d’autore e cinema premiato.

Sanremo in cover, gialli ai tropici e Ken Loach: la notte Rai tra musica, misteri e coscienza sociale

Su Rai 1 alle 21:30 arriva MilleunaCover Sanremo, speciale che ripercorre le esibizioni "Cover" del Festival dal 2015 a oggi: un viaggio nella memoria recente dell’Ariston, con i protagonisti che rievocano scelte, ricordi e retroscena delle performance che hanno fatto scuola nella notte delle reinterpretazioni. Un fil rouge musicale che mostra come la tradizione sanremese sappia rigenerarsi di anno in anno.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Delitti in Paradiso: il detective di Scotland Yard Richard Poole sbarca a Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega, dovendo misurarsi con ritmi e usanze dell’isola caraibica e con una squadra nuova di zecca. Tra eleganza british e sole tropicale, il giallo corale si snoda con toni leggeri e un team che comprende (tra gli altri) Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare.

Su Rai 3 alle 21:20 il cinema d’autore con The Old Oak (2023, regia di Ken Loach): nel nord dell’Inghilterra, il pub del paese diventa rifugio temporaneo per rifugiati siriani. L’incontro tra Yara e il proprietario TJ innesca un’amicizia capace di cambiare prospettive e comunità, tra fragilità, dignità e voglia di riscatto. Un racconto sociale dal tocco umanissimo.

Nuzzi riapre i dossier, Blasi fa gioco duro, l’Uomo Ragno salta tra i palazzi: il venerdì Mediaset a tutto ritmo

Su Rete 4 alle 21:32 torna Quarto Grado, il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro i grandi casi di cronaca nera: ricostruzioni, servizi sul campo, pareri di criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica, con una "community" di pubblico fedele che ha fatto dello storico programma un appuntamento imprescindibile del venerdì.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Grande Fratello Vip: Ilary Blasi guida la diretta tra nomination, televoti e sorprese, mentre in studio si analizzano scontri, alleanze e strategie che tengono acceso il reality fino alla volata finale. Una macchina televisiva che alterna confessionali, prove, clip e momenti live dalle stanze della Casa più spiata.

Su Italia 1 alle 21:27 vola il cinecomic The Amazing Spider‑Man (2012, regia di Marc Webb): un Peter Parker liceale, allevato dagli zii, trova una valigetta appartenuta al padre e inizia a scavare in un passato pieno di domande fino al laboratorio di un ex socio. Nel cast Andrew Garfield, Emma Stone, Martin Sheen, Rhys Ifans, Sally Field e Denis Leary: azione, sentimenti e origini dell’eroe Marvel in versione "reboot".

Zoro racconta l’attualità, Crozza punge, il Castello fa festa: il venerdì di La7 e Discovery tra satira, reportage e sfarzo

Su La7 alle 21:15 c’è Propaganda Live: Diego Bianchi "Zoro" orchestra un lungo racconto dal vivo con reportage originali, le tavole e le vignette di Makkox, rassegne social e un parterre fisso di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata). Erede di "Gazebo", lo show mescola politica, costume e musica live con un linguaggio pop e riconoscibile.

Su Nove alle 21:30 Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza, il one‑man show che porta la sua satira su personaggi, politica e costume. Dalle imitazioni "cult" alle nuove maschere, un laboratorio comico che ha consolidato negli anni un repertorio vastissimo, tra riflessione e risate "a caldo" sull’attualità.

Su Real Time alle 21:40 rientra in scena Il castello delle cerimonie, docureality cult (nato come "Il boss delle cerimonie") ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Dopo Antonio Polese, oggi guida Donna Imma Polese con la famiglia: tra matrimoni, comunioni, diciottesimi ed eventi "extra large", una finestra coloratissima su sfarzo, tradizioni e musica neomelodica.

Affleck vs Jackson al volante, Cannavacciuolo salva i locali, MasterChef rilancia: l’intrattenimento Sky tra thriller, cucina e cult

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il thriller Ipotesi di reato (2002, regia di Roger Michell): un banale incidente d’auto tra un avvocato rampante e un assicuratore disperato scatena una spirale di ritorsioni e coscienze allo specchio. Protagonisti Ben Affleck e Samuel L. Jackson, con Sydney Pollack, Toni Collette e William Hurt: tensione psicologica e scontro di mondi in corsa contro il tempo.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo visita ristoranti in crisi, ispeziona sala e cucina (igiene, ordine, servizio), assaggia piatti senza sconti, imposta restyling e nuovo menù e guida il primo servizio del "nuovo corso". La versione italiana del format britannico è un classico del factual ad alto tasso di empatia (e disciplina).

Su TV8 alle 21:40 appuntamento con MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 19): ai fornelli gli aspiranti chef incrociano Live Cooking e Stress Test sotto lo sguardo di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo; in stagione ospite anche la chef Chiara Pavan. Prove tecniche, creatività e nervi saldi verso il traguardo.

Su Cielo alle 21:20 spazio all’action di culto con Kill Bill: Vol. 2 (2004, regia di Quentin Tarantino): la Sposa continua la sua vendetta contro Elle Driver e Budd fino al faccia a faccia con Bill, tra flashback, addestramenti e un twist che riguarda la figlia creduta perduta. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Sonny Chiba.

Roma chiama con il 1000, poi studio e Ligue 1: la notte Sky Sport tra tennis top e calcio francese

Su Sky Sport 1 alle 19:00 live di Tennis, ATP e WTA 1000 Roma: gli Internazionali d’Italia, combined event al Foro Italico, portano uomini e donne sulla terra rossa più prestigiosa del Paese. Match, incroci tecnici e grandi firme in un torneo chiave di maggio.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 arriva Sky Tennis Show: studio, servizi e racconti con volti ed esperti dedicati, per leggere risultati, tendenze e protagonisti del circuito dopo la giornata romana.

Su Sky Sport Max alle 21:05 riflettori su Calcio, Ligue 1: il massimo campionato francese in primo piano, con telecronache, bordocampo e analisi di una corsa ai piazzamenti europei sempre vivissima.

Su Sky Sport Max alle 22:45 chiude La giovane Italia, magazine che racconta storie, dati e prospettive dei talenti azzurri in rampa di lancio: il futuro del nostro calcio tra numeri, volti e sogni da realizzare.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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