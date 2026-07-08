Lino Banfi più forte delle corna: cosa succede stasera in TV Con i Mondiali in pausa la sfida della serata di mercoledì 8 luglio 2026 è tra la storia dell'itALIENO e le coppie sotto pressione di Temptation Island

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di 8 luglio 2026: una serata ricchissima di proposte tra grandi racconti, inchieste, cinema e sport live, pensate per convincere ogni tipo di pubblico.

Lino Banfi, la memoria che commuove: tra il doc-evento e il giallo della piccola Lilly, la Rai alza l’intensità

Rai 1 • 21:30 • Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Un viaggio nella vita artistica e personale di Lino Banfi: il documentario, firmato da Marco Spagnoli, mescola materiali d’archivio, interviste inedite e una cornice teatrale sospesa nel tempo per far dialogare il personaggio pubblico con l’uomo, Pasquale Zagaria. Dal Teatro Petruzzelli di Bari ad Andria (gli studi in seminario) fino a Canosa, il racconto ripercorre i trionfi al cinema, i legami familiari e la popolarità in tv (da "Stasera Lino" a "Un medico in famiglia").

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Rai 2 • 21:20 • Tutta la verità su Lilly. Thriller del 2024 con Heino Ferch, Jessica Schwarz e Natalia Wörner: durante una vacanza, la piccola Lilly scompare nel nulla. L’inchiesta si intreccia con una pressione mediatica asfissiante che travolge i genitori Anna e Robert, facendo emergere tensioni e segreti sepolti. Un caso che diventa labirinto emotivo e mediatico, tra ricostruzioni, sospetti e la corsa contro il tempo.

Rai 3 • 21:15 • Un giorno in Pretura – Nada Cella, il Cold Case di Chiavari. La storica docu‑inchiesta giudiziaria riaccende i riflettori sul delitto di Nada Cella, impiegata uccisa nel 1996 a Chiavari. Un episodio che torna sotto la lente con atti, testimonianze e udienze per leggere un cold case che continua a interrogare l’opinione pubblica a distanza di decenni.

Brindisi riapre i dossier, Bisciglia infiamma i falò e Bruce Willis sceglie il codice: la notte Mediaset tra cronaca, reality e crime

Rete 4 • 21:30 • Zona bianca. Nato nel 2021 durante l’emergenza Covid come spin‑off degli speciali di "Stasera Italia", il talk di Giuseppe Brindisi è diventato un presidio fisso della cronaca e della politica. Dal primo studio (Cologno Monzese, Studio 7) agli ospiti fissi (tra cui virologi e volti del dibattito pubblico), il marchio approfondisce i casi del momento: oggi ampio focus sul delitto di Garlasco, con documenti, perizie e nuovi risvolti processuali a confronto in diretta.

Canale 5 • 21:20 • Temptation Island. Il docu‑reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia mette alla prova coppie non sposate e senza figli: 21 giorni in villaggi separati, nessun contatto con l’esterno e il "falò" come momento di verità. Uomini e donne convivono con single pronti a tentare la coppia, tra confronti, richieste anticipate e scelte definitive. Un format nato per leggere gelosie, progetti e fragilità di coppia, tra video, confessionali e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Italia 1 • 21:30 • White Elephant – Codice criminale. Thriller (2022) diretto da Jesse V. Johnson. Un ex militare si ritrova invischiato con la criminalità organizzata, costretto a scegliere tra il proprio codice d’onore e la spietatezza del sistema. Nel cast spiccano Bruce Willis e John Malkovich, per un noir d’azione in cui lealtà e sopravvivenza entrano in conflitto inesorabile.

Analisi in diretta, equivoci ad alto tasso di risate e sfida tra host: la triade La7–Discovery

La7 • 20:35 • In onda. Appuntamento di seconda serata "anticipata" dopo il Tg La7: l’approfondimento racconta i temi caldi dell’attualità con collegamenti, servizi e commenti in studio, per decifrare politica, società ed economia nel quadro della giornata appena conclusa.

Nove • 21:30 • Tutte lo vogliono. Commedia (2015) di Alessio Maria Federici. Chiara (Vanessa Incontrada), donna in carriera afflitta da anorgasmia, prenota un GPS (Generoso Partner Sessuale), ma un fortuito scambio la porta a incontrare Orazio (Enrico Brignano), toelettatore di cani allergico all’amore. Da quell’equivoco parte una girandola di malintesi e attrazioni, tra il ritorno dell’antico amore Raffaello (Giulio Berruti) e i consigli dell’amica Francesca (Ilaria Spada). Nel cast: Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti, Ilaria Spada.

Real Time • 21:40 • Turisti per case. Docureality dedicato alle più originali case‑vacanza italiane: in ogni episodio due holiday home selezionate dal trio di esperti (Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Tommaso Zorzi) si sfidano su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top". Al termine, l’host che avrà collezionato più "Top" ottiene la recensione d’autore dei tre giudici.

Giallini e Gerini guidano la commedia, celebrity ai fornelli e colpi di prestigio: il prime time dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Prendiamoci una pausa. Commedia corale (2026) di Christian Marazziti con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Alessandro Haber e Ricky Memphis. Tre coppie di età differenti decidono di fermarsi "un attimo": per Fabrizio la frattura cela un crollo profondo, per Valeria è l’occasione di rimettere ordine; Valter vive la scelta come un affronto, mentre la 19enne Erica scopre che la "pausa" del suo Gabriel nasconde molto più di quanto appaia. Un mosaico di amori, paure e identità in bilico.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due vip si trasformano in chef per un giorno nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità": menù degustazione in tre portate, brigata a supporto, servizio in sala e verdetto finale. Ritmo, adrenalina e tanta cucina per una sfida che mette in gioco tecnica, creatività e presenza scenica.

TV8 • 21:40 • Now You See Me – I maghi del crimine. Thriller (2013) di Louis Leterrier. I "Quattro Cavalieri" rubano durante i loro show: spettacolo, colpi di scena e un’FBI sempre un passo indietro. Nel cast, tra gli altri, anche Morgan Freeman. Un meccanismo a orologeria dove nulla è come sembra e ogni gesto è parte di un piano più grande.

Cielo • 21:20 • Prey – La preda. Horror (2016) di Dick Maas. Dopo il ritrovamento di una famiglia dilaniata in una fattoria vicino ad Amsterdam, la veterinaria Lizzie ipotizza la presenza di un leone proveniente dall’Africa. La caccia al predatore coinvolge Jack, cacciatore paraplegico, in una corsa contro il tempo prima che la belva semini il panico in città.

Wimbledon live, Di Canio racconta la Premier e i motori a stelle e strisce: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Tennis, Wimbledon. Dall’All England Club la diretta del torneo più antico e prestigioso: erba, tradizione e imprevisti meteo per due settimane di grande tennis. Copertura completa con finestre dedicate e focus sui match clou.

Sky Sport 1 • 22:00 • Sky Tennis Show. Analisi tecniche, highlights, tattiche e storie dei protagonisti: il magazine che decifra i dettagli decisivi di Wimbledon.

Sky Sport 1 • 22:45 • Tennis, Highlights Show Wimbledon. Il compendio della giornata: emozioni, colpi e snodi dei match principali.

Sky Sport 1 • 23:00 • Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio ripercorre da protagonista rivalità, icone e partite indimenticabili della Premier League: storie e retroscena del campionato più seguito al mondo.

Sky Sport Max • 19:00 • Automobilismo, IndyCar Series. Il massimo campionato statunitense a ruote scoperte: velocità, strategia e spettacolo puro sui circuiti d’America.

Sky Sport Max • 21:15 • Motonautica On Board. Il magazine che entra dietro le quinte della motonautica: barche da record, moto d’acqua estreme e i racconti dei piloti nelle location più affascinanti d’Italia.

Sky Sport Max • 21:30 • Giorgio Porrà intervista Roberto Mancini. Dal Festival della Serie A, l’ex CT azzurro si racconta fra il ricordo commosso di Gianluca Vialli, il trionfo a Euro 2020, il premio "Legendary Coach" e le riflessioni su un suo possibile futuro ritorno in Italia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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