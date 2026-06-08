Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv: Porro all’attacco contro Hunziker, Giletti riapre il caso Mussolini

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di 8 giugno: Massimo Giletti indaga su Rai 3, Mel Gibson guida l’action su Sky Cinema 1 e Zoro torna con uno Speciale su La7.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Michelle Hunzikerr
ANSA

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 8 giugno 2026: una guida rapida e ragionata per scegliere cosa vedere tra cinema, inchieste, musica e sport.

Sydney Sweeney accende Rai 1, Giletti riapre il caso Mussolini: la serata Rai alza il ritmo

Rai 121:30Tutti tranne te. Bea e Ben si conoscono per caso, la scintilla scocca ma poi si perdono. Sei mesi dopo si ritrovano in Australia per un matrimonio e, tra piani orchestrati da amici e parenti, decidono di assecondare il gioco delle parti. Regia di Will Gluck (2023, 99’), con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Gata e Hadley Robinson: una commedia sentimentale brillante che gioca con timing comico e attrazione irrefrenabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20The unknown – Fino all’ultimo bivio. Dodici concorrenti, tra vip e persone comuni, partono bendati e senza meta tra le bellezze della Calabria. Al centro del format la scelta continua tra "Noto" e "Ignoto", con prove fisiche e mentali legate al territorio. Alla "Casa Madre" si decidono benefici ed eliminazioni; la squadra vincente fa crescere il montepremi, fino alla finale individuale che incorona l’unico vincitore.

Rai 321:15Mussolini: le verità nascoste. Massimo Giletti guida uno speciale a metà tra inchiesta e documentario: al centro i misteri sulla fine del Duce e le ombre che, secondo alcune tesi, coinvolgerebbero Winston Churchill. Testimonianze, analisi di storici e giornalisti ricostruiscono i fatti in tutta la loro complessità, oltre le versioni più note.

Porro al contrattacco, Hunziker canta in piazza, Worthington in fuga: la notte Mediaset punta alto

Rete 421:33Quarta repubblica. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018) affronta politica, attualità, società ed economia con servizi d’apertura e un dibattito serrato tra studio e collegamenti. Spazio anche alla satira di Gene Gnocchi e alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro una tesi. Tra i volti ricorrenti: Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Hoara Borselli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Federico Rampini e Pietro Senaldi.

Canale 521:20Superkaraoke. Da Piazza Trento e Trieste a Ferrara, la gente comune torna protagonista tra canti e cori da piazza. Con Michelle Hunziker, la novità è la presenza fissa di Big della musica italiana pronti ad affiancare i concorrenti: Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale e Sal Da Vinci animano una festa pop e corale.

Italia 121:29Hunter’s prayer – In fuga. Un killer incaricato di eliminare una giovane donna fallisce la missione e finisce per allearsi con lei, braccato da chi ha sterminato la sua famiglia: tra inseguimenti e colpi di scena, un’azione tesa diretta da Jonathan Mostow (2017, 91’). Con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker e Verónica Echegui.

Zoro in speciale, Panella incorona i sapori, Melek fa battere il cuore: La7–Discovery senza filtri

La721:15Speciale Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) guida una puntata speciale del suo programma, con tutta la banda al completo, a partire dai disegni e dalla satira di Marco Dambrosio (Makkox). Sguardo obliquo sull’attualità e storytelling dal campo per una lunga diretta dal passo unico.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette a confronto tre ristoranti tricolori per eleggere il migliore: identità, storie personali e sapori autentici diventano una sfida tutta da gustare.

Real Time21:45Melek – Il coraggio di una madre. Dizi ambientata tra Berlino e le radici lasciate alle spalle: Melek, moglie e madre di tre figli, vede la sua vita stravolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte e legami. Nel vasto cast, tra gli altri, Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer. Genere: soap (stagione 1, episodio 16; 2025).

Mel Gibson guida l’action, MasterChef USA alza il fuoco, Costner eroe: la notte "Sky Intrattenimento" corre

Sky Cinema 121:15Hunting season. Un padre premuroso e la figlia dodicenne accolgono in casa una giovane sconosciuta, scoprendo che è braccata da un feroce boss del narcotraffico: la loro vita si ribalta in una fuga senza tregua. Regia di RJ Collins (2025, 100’), con Mel Gibson, Shelley Hennig e Scarlet Rose Stallone.

Sky Uno21:15MasterChef Usa. La versione americana del talent culinario più famoso al mondo: aspiranti chef non professionisti si sfidano per l’ambito titolo sotto lo sguardo inflessibile dei giudici. Tecnica, pressione e creatività in una gara che può cambiare vite.

TV821:40Robin Hood principe dei ladri. Il crociato Robin torna in patria e, con l’aiuto del saraceno Azeem, guida i ribelli contro il principe Giovanni e lo sceriffo di Nottingham. Avventura cult di Kevin Reynolds (1991, 143’), con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery e Alan Rickman.

Cielo21:20Caccia al 12° uomo. Seconda guerra mondiale: unico superstite della resistenza norvegese, un combattente fugge dalla Gestapo e cerca riparo in una caverna, restando intrappolato in una tempesta di neve che mette a dura prova corpo e mente. Regia di Harald Zwart (2017, 118’), con Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Marie Blokhus e Mads Sjøgård Pettersen.

Sky Sport 120:25Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – accompagnati da Stefano Meloccaro – raccontano il grande tennis, da Borg ai giorni nostri: aneddoti, memoria diretta e ironia per un viaggio tra leggende in campo e fuori.

Sky Sport 121:10Calcio, Amichevole Internazionale. Una sfida tra rappresentative nazionali: finestre tecniche e clima da test per misurare moduli, condizione e gerarchie.

Sky Sport Max21:30Toro 1976, Lassù qualcuno ti ama. Docuserie che rievoca lo scudetto del Torino 1975-1976: testimonianze, rivalità cittadine e una memoria collettiva che lega il trionfo granata al mito del Grande Torino, con un ideale omaggio sulla collina di Superga.

Sky Sport, nessun palinsesto rilevato nei dati: aggiornamenti a seguire

Nei dati odierni non risultano programmi con emittente "Sky Sport".

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Ricky Memphis e Claudio Amendola ne 'I Cesaroni'

Questa sera in tv: alla scoperta della Parigi nascosta con Angela, I Cesaroni sfidano Nicola Porro

Cosa vedere stasera? Ulisse su Rai 1 tra i segreti di Parigi, l’action Paris Has Fal...
Alberto Angela presenta 'Ulisse - il Piacere della scoperta'

Stasera in tv, Alberto Angela con Lucrezia Borgia sfida Elettra Lamborghini con 'The unknown'

Cosa vedere stasera in tv? In prima serata I Cesaroni (Canale 5, serie) contro Angel...
Sydney Sweenry, nuova stella di Hollywood

I film in TV stasera: amore e equivoci con Sydney Sweeney, il classico Robin Hood con Kevin Costner

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 8 giugno 2026: dalla com...
Stasera in tv 1 giugno I Cesaroni 7 Ulisse cosa vedere

Stasera in tv (1 giugno), Claudio Amendola chiude (per sempre?) I Cesaroni, Alberto Angela saluta con Leonardo Da Vinci

Cosa vedere stasera in tv lunedì 1 giugno 2026? Da Ulisse - Il piacere della scopert...
Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, I Cesaroni affrontano lo speciale di Ulisse di Al...
Ricky Memphis e Claudio Amendola in 'I Cesaroni - Il ritorno'

Stasera in tv, 'Ulisse' in Giappone sfida 'I Cesaroni - Il ritorno'

Cosa vedere stasera? In prima serata 'Ulisse - Il piacere della scoperta' con Albert...
Milly Carlucci conduce lo show 'Italia loves Unesco'

Stasera in tv: Milly Carlucci conduce 'Campioni del mondo, Italia loves Unesco', Zoro accende Propaganda Live

Cosa vedere oggi? Il dramma Regretting You su Sky Cinema 1 sfida I delitti del BarLu...
Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Stasera, lunedì 20 aprile 2026, La buona Stella cerca in riscatto contro I Cesaroni ...
Claudio Amendola, quanta nostalgia: il ritorno al quale non si resiste

Claudio Amendola, quanta nostalgia: il ritorno al quale non si resiste

Stasera, lunedì 27 aprile 2026, i Cesaroni ipotecano la serata TV contro Francesco A...

Systab

Terreni sabbiosi o argillosi

Quando è necessario consolidare terreni e fondazioni

LEGGI

Personaggi

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini
Raffaele Di Placido

Raffaele Di Placido
Mary De Gennaro

Mary De Gennaro
Sofia Goggia

Sofia Goggia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963