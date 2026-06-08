Stasera in tv: Porro all’attacco contro Hunziker, Giletti riapre il caso Mussolini Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di 8 giugno: Massimo Giletti indaga su Rai 3, Mel Gibson guida l’action su Sky Cinema 1 e Zoro torna con uno Speciale su La7.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 8 giugno 2026: una guida rapida e ragionata per scegliere cosa vedere tra cinema, inchieste, musica e sport.

Sydney Sweeney accende Rai 1, Giletti riapre il caso Mussolini: la serata Rai alza il ritmo

Rai 1 • 21:30 • Tutti tranne te. Bea e Ben si conoscono per caso, la scintilla scocca ma poi si perdono. Sei mesi dopo si ritrovano in Australia per un matrimonio e, tra piani orchestrati da amici e parenti, decidono di assecondare il gioco delle parti. Regia di Will Gluck (2023, 99’), con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Gata e Hadley Robinson: una commedia sentimentale brillante che gioca con timing comico e attrazione irrefrenabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • The unknown – Fino all’ultimo bivio. Dodici concorrenti, tra vip e persone comuni, partono bendati e senza meta tra le bellezze della Calabria. Al centro del format la scelta continua tra "Noto" e "Ignoto", con prove fisiche e mentali legate al territorio. Alla "Casa Madre" si decidono benefici ed eliminazioni; la squadra vincente fa crescere il montepremi, fino alla finale individuale che incorona l’unico vincitore.

Rai 3 • 21:15 • Mussolini: le verità nascoste. Massimo Giletti guida uno speciale a metà tra inchiesta e documentario: al centro i misteri sulla fine del Duce e le ombre che, secondo alcune tesi, coinvolgerebbero Winston Churchill. Testimonianze, analisi di storici e giornalisti ricostruiscono i fatti in tutta la loro complessità, oltre le versioni più note.

Porro al contrattacco, Hunziker canta in piazza, Worthington in fuga: la notte Mediaset punta alto

Rete 4 • 21:33 • Quarta repubblica. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018) affronta politica, attualità, società ed economia con servizi d’apertura e un dibattito serrato tra studio e collegamenti. Spazio anche alla satira di Gene Gnocchi e alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro una tesi. Tra i volti ricorrenti: Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Hoara Borselli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Federico Rampini e Pietro Senaldi.

Canale 5 • 21:20 • Superkaraoke. Da Piazza Trento e Trieste a Ferrara, la gente comune torna protagonista tra canti e cori da piazza. Con Michelle Hunziker, la novità è la presenza fissa di Big della musica italiana pronti ad affiancare i concorrenti: Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale e Sal Da Vinci animano una festa pop e corale.

Italia 1 • 21:29 • Hunter’s prayer – In fuga. Un killer incaricato di eliminare una giovane donna fallisce la missione e finisce per allearsi con lei, braccato da chi ha sterminato la sua famiglia: tra inseguimenti e colpi di scena, un’azione tesa diretta da Jonathan Mostow (2017, 91’). Con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker e Verónica Echegui.

Zoro in speciale, Panella incorona i sapori, Melek fa battere il cuore: La7–Discovery senza filtri

La7 • 21:15 • Speciale Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) guida una puntata speciale del suo programma, con tutta la banda al completo, a partire dai disegni e dalla satira di Marco Dambrosio (Makkox). Sguardo obliquo sull’attualità e storytelling dal campo per una lunga diretta dal passo unico.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette a confronto tre ristoranti tricolori per eleggere il migliore: identità, storie personali e sapori autentici diventano una sfida tutta da gustare.

Real Time • 21:45 • Melek – Il coraggio di una madre. Dizi ambientata tra Berlino e le radici lasciate alle spalle: Melek, moglie e madre di tre figli, vede la sua vita stravolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte e legami. Nel vasto cast, tra gli altri, Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer. Genere: soap (stagione 1, episodio 16; 2025).

Mel Gibson guida l’action, MasterChef USA alza il fuoco, Costner eroe: la notte "Sky Intrattenimento" corre

Sky Cinema 1 • 21:15 • Hunting season. Un padre premuroso e la figlia dodicenne accolgono in casa una giovane sconosciuta, scoprendo che è braccata da un feroce boss del narcotraffico: la loro vita si ribalta in una fuga senza tregua. Regia di RJ Collins (2025, 100’), con Mel Gibson, Shelley Hennig e Scarlet Rose Stallone.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Usa. La versione americana del talent culinario più famoso al mondo: aspiranti chef non professionisti si sfidano per l’ambito titolo sotto lo sguardo inflessibile dei giudici. Tecnica, pressione e creatività in una gara che può cambiare vite.

TV8 • 21:40 • Robin Hood principe dei ladri. Il crociato Robin torna in patria e, con l’aiuto del saraceno Azeem, guida i ribelli contro il principe Giovanni e lo sceriffo di Nottingham. Avventura cult di Kevin Reynolds (1991, 143’), con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery e Alan Rickman.

Cielo • 21:20 • Caccia al 12° uomo. Seconda guerra mondiale: unico superstite della resistenza norvegese, un combattente fugge dalla Gestapo e cerca riparo in una caverna, restando intrappolato in una tempesta di neve che mette a dura prova corpo e mente. Regia di Harald Zwart (2017, 118’), con Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Marie Blokhus e Mads Sjøgård Pettersen.

Sky Sport 1 • 20:25 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – accompagnati da Stefano Meloccaro – raccontano il grande tennis, da Borg ai giorni nostri: aneddoti, memoria diretta e ironia per un viaggio tra leggende in campo e fuori.

Sky Sport 1 • 21:10 • Calcio, Amichevole Internazionale. Una sfida tra rappresentative nazionali: finestre tecniche e clima da test per misurare moduli, condizione e gerarchie.

Sky Sport Max • 21:30 • Toro 1976, Lassù qualcuno ti ama. Docuserie che rievoca lo scudetto del Torino 1975-1976: testimonianze, rivalità cittadine e una memoria collettiva che lega il trionfo granata al mito del Grande Torino, con un ideale omaggio sulla collina di Superga.

Sky Sport, nessun palinsesto rilevato nei dati: aggiornamenti a seguire

Nei dati odierni non risultano programmi con emittente "Sky Sport".

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche