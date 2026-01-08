Stasera in TV (8 gennaio), il Don Matteo di Raoul Bova sfida Cannavacciuolo: cosa succede Cosa vedere stasera in tv? L'offerta è ricca con la fiction Rai che affronta Infante e il suo Ore 14, Masterchef e la soap turca Forbidden Fruit. Formigli outsider

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 8 gennaio 2026: una prima serata ricchissima tra fiction-evento, cinema cult, talk accesi e sport in diretta.

Rai, il ritorno di Don Matteo: Bova guida la fiction, Infante racconta la cronaca, Bowie emoziona

Rai 1 — 21:30 — Don Matteo. La serie simbolo della tv pubblica torna con la nuova stagione: Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, riapre la canonica di Spoleto tra indagini serrate e una linea orizzontale più intensa. Le anticipazioni raccontano di Maria, una giovane incinta e senza memoria che il sacerdote decide di proteggere, e dell’arrivo della marescialla Caterina, nuova variabile negli equilibri della caserma. Nel cast, volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Nino Frassica e Terence Hill. Le note di palinsesto segnalano una partenza puntuale per valorizzare l’evento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — Ore 14. Il talk di attualità e cronaca guidato da Milo Infante approda in prima serata con l’impianto che lo ha reso un punto fermo del daytime: reportage sul campo, collegamenti live e dibattiti con esperti e magistrati sui grandi casi del momento. Nato nel 2020, il programma ha consolidato pubblico e formato, fino allo spin-off serale con speciali su casi di cronaca come il Delitto di Garlasco. Nella recente attualità, ampia attenzione ai fatti di Crans-Montana e agli episodi che hanno coinvolto troupe e inviati.

Rai 3 — 21:20 — Moonage Daydream. Un’odissea audiovisiva dedicata a David Bowie: immagini inedite d’archivio e concerti per un viaggio non convenzionale nell’eredità artistica del Duca Bianco. Più che un documentario, un’esperienza immersiva che interroga il presente attraverso la sua visione.

Mediaset alza il volume: Del Debbio al contrattacco, soap d’autore su Canale 5, Hogwarts chiama

Rete 4 — 21:30 — Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio torna con il rotocalco d’attualità e politica prodotto da Videonews: interviste, inchieste e piazze in diretta per leggere il Paese tra sondaggi, retroscena e confronti serrati.

Canale 5 — 21:20 — Forbidden Fruit. La dizi turca mette al centro le sorelle Yıldız e Zeynep, destinate a incrociare l’alta società di Istanbul tra piani, accuse di infedeltà e scelte che stravolgono il destino. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece e Talat Bulut per un intreccio di ambizione e sentimenti.

Italia 1 — 21:25 — Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Il quinto capitolo della saga con la regia di David Yates racconta l’ascesa della resistenza a Voldemort e la nascita dell’Ordine. In primo piano Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, insieme a Gary Oldman e Ralph Fiennes, per un fantasy che intreccia formazione e lotta.

La7 e Discovery: Formigli riaccende il confronto, Natale romantico sul Nove, la "casa giusta" su Real Time

La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida il talk di approfondimento con ospiti, interviste one-to-one e reportage: politica, cronaca e scenari internazionali al centro di una narrazione vigile e senza sconti, con gli interventi di firme e analisti.

Nove — 21:30 — Natale a Pemberley Manor. Commedia sentimentale ambientata nella cornice delle feste: incontri, seconde possibilità e un maniero da salvare per un racconto pieno di luci e buoni propositi.

Real Time — 21:30 — Casa a prima vista. Il docu-reality che mette in gara gli agenti immobiliari di Roma e Milano: tre professionisti, tre proposte e un cliente che sceglie l’immobile "perfetto". Con la voce narrante di Andrea Pellizzari, il programma apre finestre reali su budget, quartieri e stili di vita delle grandi città.

Intrattenimento Sky: Pieraccioni cult su Sky Cinema, sfide a fuoco con MasterChef, Zorro brandisce la spada

Sky Cinema 1 — 21:15 — Il ciclone. Il cult di Leonardo Pieraccioni torna con la sua commedia romantica di provincia: una compagnia di flamenco piomba nella vita di Levante e della sua famiglia tra trovate, equivoci e fascino latino. Nel cast spiccano Leonardo Pieraccioni e Natalia Estrada, con Alessandro Haber e Paolo Hendel.

Sky Uno — 21:15 — MasterChef Italia (Stagione 15, Ep. 9). Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo riportano gli aspiranti chef tra Mystery Box, Invention e Pressure Test. Focus su tecnica, creatività e sostenibilità per una gara capace di accendere tifo e colpi di scena.

TV8 — 21:30 — La maschera di Zorro. Avventura senza tempo di Martin Campbell: il passaggio di testimone tra il leggendario Zorro e il suo erede, tra duelli e intrighi. Con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins.

Cielo — 21:20 — Absolution – Le regole della vendetta. Action diretto da Keoni Waxman: un mercenario in missione a Odessa si ritrova in un intrigo di corruzione e tradimenti nel tentativo di salvare una ragazza in pericolo. Protagonista Steven Seagal, con Byron Mann e Vinnie Jones.

Sky Sport: Premier in diretta e Champions di volley, la notte corre tra gol e muri

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, Premier League. La massima serie inglese live nella casa del grande calcio internazionale: intensità, fisicità e atmosfere uniche dagli stadi britannici per un prime time ad alto ritmo.

Sky Sport Max — 21:00 — Pallavolo Femminile, CEV Champions League. Le regine d’Europa in campo: combinazioni veloci, difese spettacolari e grandi nomi per una serata di altissimo livello tecnico nella massima competizione per club.

Sky Sport Max — 23:00 — Icarus Ultra. Storie, sfide e imprese dal mondo outdoor: dopo 15 anni, il racconto oltre il limite si fa "Ultra" tra avventura, resilienza e scoperta.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche