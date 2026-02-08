Stasera in tv (8 febbraio): le Iene con Laura Pausini dopo le polemiche, Gerry Scotti (in crisi) ci riprova
Cosa vedere oggi in prima serata: Ranucci con Report contro Le Iene, talk e reality su La7 e Real Time, Basket Serie A su Sky Sport 1.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 8 febbraio 2026: tra fiction, inchieste, grande cinema e sport live.
- Guanciale riaccende Cuori 3, Ranucci scava e Rai 2 accende la fiamma olimpica
- Giordano al contrattacco, Scotti al Torneo e le Iene alzano il velo
- La7 accende il confronto, Real Time tra case dei sogni e amori a scadenza
- Tarantino e il trio delle meraviglie: Django esplode su TV8, Aldo-Giovanni-Giacomo in fuga e Borghese arbitra ai fornelli
- Palla a due, storie olimpiche e mare: la maratona sportiva tra Serie A, Buffa e motori d’acqua
Guanciale riaccende Cuori 3, Ranucci scava e Rai 2 accende la fiamma olimpica
Rai 1 • 21:30 • Cuori: terza stagione per la serie ambientata alle Molinette di Torino, nel 1974, dove la cardiochirurgia corre verso il futuro tra defibrillatori portatili, contropulsatori e i primi tentativi di angioplastica. Protagonisti gli amatissimi Pilar Fogliati e Matteo Martari, affiancati da un ensemble corale che include Daniele Pecci, Gaia Messerklinger, Laura Adriani e Marco Bonini. Tra storie d’amore, scelte etiche e un nuovo primario rigoroso che mette in discussione gli equilibri, Delia e Alberto devono tenere insieme professione e sentimenti, mentre il pubblico sui social continua a dividere il giudizio tra applausi alla chimica della coppia e perplessità su trame "frettolose".
Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: il secondo canale Rai diventa rete olimpica con la diretta delle gare e gli speciali della rassegna invernale di casa. La macchina editoriale Rai copre gli eventi con finestre live, approfondimenti e un racconto trasversale tra Milano e Cortina, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.
Rai 3 • 21:00 • Report: lo storico programma di inchieste (nato nel 1994) torna con il consueto approccio rigoroso su scandali italiani e internazionali, appalti e poteri. In conduzione Sigfrido Ranucci, che alterna testimonianze, documenti e ricostruzioni per illuminare le zone d’ombra e rimettere al centro il servizio pubblico.
Giordano al contrattacco, Scotti al Torneo e le Iene alzano il velo
Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro: Mario Giordano, ideatore e conduttore (con Paolo Mosca e Carlo Bertotti), guida il suo talk d’informazione tra inchieste, collegamenti e set "parlanti" in studio. Nato nel 2018, il programma scava nei temi caldi di politica, cronaca ed economia con la cifra viscerale e polemica del suo padrone di casa.
Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo: Gerry Scotti torna al centro della scena con la versione "ad alta tensione" del celebre game: qualificazioni serrate, tempi stretti e niente ritiri facili nella scalata al milione. Per i concorrenti contano preparazione, gestione degli aiuti e nervi saldi; per il pubblico, il fascino intramontabile di un classico televisivo rimesso a nuovo. Quella in onda stasera sarà la nona puntata dell’edizione 2026 dello storico quiz show, che nelle ultime settimane sta vivendo una inaspettata flessione degli indici d’ascolto: dopo aver iniziato toccando picchi vicini al 20% di share, infatti, nelle ultime puntate il conduttore si è dovuto accontentare di risultati vicini al 15%. Lo stesso trend al ribasso è in atto anche a La Ruota della Fortuna, superato da Affati Tuoi negli ultimi giorni dopo aver dominato per mesi nell’access prime time.
Italia 1 • 21:13 • Le Iene: lo storico marchio d’infotainment creato da Davide Parenti (1997) torna in prima serata con la sua formula ibrida tra reportage, inchieste, scherzi e interviste, nello stile tagliente delle "iene" in abito nero. Un archivio vivente di fuori campo iconici, cult virali e dossier scomodi su politica, attualità e costume che continua a rinnovarsi, forte della sua riconoscibilità. Tra i servizi di stasera, un’intervista a cuore apertoo a Laura Pausini a pochi giorni dal via del Festival di Sanremo (in cui sarà co-conduttrice) e due giorni dopo la sua esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi che tanto ha fatto discutere.
La7 accende il confronto, Real Time tra case dei sogni e amori a scadenza
La7 • 20:35 • In onda: appuntamento post-tg con l’approfondimento sull’attualità politica e i temi più caldi della settimana. Un format agile di analisi e confronto che prepara alla lunga serata di dibattito del canale.
Real Time • 20:40 • Casa a prima vista: docu-reality (dal 2023) ispirato al format francese Chasseur d’Appart. A Roma e Milano tre agenti – tra cui Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu nella Capitale, e Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre nel capoluogo lombardo – raccolgono i desideri dei clienti e propongono tre soluzioni; a decretare il vincitore è "il colpo di fulmine" della scelta finale. La voce fuori campo è di Andrea Pellizzari.
Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi…: le coppie più memorabili tornano per raccontare cosa è accaduto dopo il matrimonio nato col conto alla rovescia del visto K‑1. Tra bilanci, scosse sentimentali e nuove sfide, il reality segue amori che cercano una seconda occasione (o un addio definitivo).
Tarantino e il trio delle meraviglie: Django esplode su TV8, Aldo-Giovanni-Giacomo in fuga e Borghese arbitra ai fornelli
Sky Cinema 1 • 21:15 • Così è la vita: commedia cult (1998) diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier. Un detenuto, un poliziotto e un inventore in una surreale fuga che tra avventure, salvataggi in extremis ed esplosioni porta a un epilogo inatteso e poetico. Nel cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Marina Massironi.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il cult del food business. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo (e una "categoria special" locale). I voti segreti possono essere ribaltati dal verdetto di Borghese: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.
TV8 • 21:35 • Django Unchained: western di Quentin Tarantino (2012, 163’) dal grilletto facile e dalla lingua affilata. Un cacciatore di taglie "libera" Django e lo addestra: insieme, i due partono per salvare la moglie del protagonista dalla piantagione di un raffinato e crudele latifondista. Nel super cast spiccano Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Jamie Foxx, con cameo di Don Johnson e Franco Nero.
Cielo • 21:15 • Caccia spietata: western (2007) diretto da David Von Ancken. Un uomo ferito e braccato, Gideon, tenta la fuga tra deserti e praterie da Carver e dal suo gruppo: vecchi rancori e conti in sospeso conducono all’inevitabile resa dei conti. Nel cast Liam Neeson, Pierce Brosnan e Anjelica Huston.
Palla a due, storie olimpiche e mare: la maratona sportiva tra Serie A, Buffa e motori d’acqua
Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A: la massima serie italiana in diretta con telecronache, bordocampo e aggiornamenti costanti. Ritmi alti e riflettori sui parquet più caldi del weekend.
Sky Sport 1 • 22:15 • Postpartita Basket Serie A: analisi a caldo, interviste e numeri dopo la sirena. Tutto quello che è successo, spiegato da commentatori e protagonisti.
Sky Sport Max • 21:15 • Super Atleti: serie che ripercorre il lungo cammino, i sacrifici e i momenti decisivi dei grandi dello sport olimpico italiano: sliding doors, vittorie e cadute che hanno fatto la storia azzurra.
Sky Sport Max • 21:30 • Federico Buffa a teatro: Otto infinito: backstage e racconto dello spettacolo dedicato a Kobe Bryant: la regia di Marelli e le musiche del maestro Nidi accompagnano Federico Buffa nella genesi di un omaggio poetico all’icona NBA.
Sky Sport Max • 22:00 • The Boat Show: prove in mare e passione per la nautica tra motoscafi, vela, grandi regate ed eventi: storie di uomini e barche, innovazione e design raccontati con taglio divulgativo.
