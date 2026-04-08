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La Rai ferma tutto per De Martino: il trattamento speciale per Stasera tutto è possibile

Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, contro lo show dell'ex ballerino resiste solo la Sciarelli. La dizi turca su Mediaset e Saviano su La7. Tutti i programmi

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La Rai ferma tutto per De Martino: il trattamento speciale per Stasera tutto è possibile

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile mercoledì 8 aprile 2026: una prima serata ricchissima di storie, volti e sport in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Julia Roberts illumina Rai1, De Martino fa festa su Rai2, Sciarelli riapre i dossier

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Pretty Woman (1990), commedia cult diretta da Garry Marshall con la coppia d’oro Julia Roberts e Richard Gere (nel cast anche Hector Elizondo). Storia d’amore, riscatto sociale e humour raffinato per un classico che non invecchia mai.

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Su Rai 2 alle 21:20 torna Stasera tutto è possibile: lo show a base di improvvisazione guidato da Stefano De Martino raduna, puntata dopo puntata, comici e ospiti in giochi diventati cult (Stanza Inclinata, Segui il labiale, Speed Quiz). Niente gara e nessuna giuria: l’unica regola è divertirsi, con ritmo e leggerezza dall’Auditorium Rai di Napoli.

Su Rai 3 alle 21:20 appuntamento con Chi l’ha visto?. Nato il 30 aprile 1989, il programma di Federica Sciarelli combina ricostruzioni, servizi e appelli in diretta su persone scomparse e grandi misteri italiani. In bacheca Telegatti e Premio Regia Televisiva: una tradizione di servizio pubblico che continua a generare segnalazioni e sviluppi concreti.

Labate rilancia l’attualità, la dizi di Canale 5, e Le Iene in trincea

Su Rete 4 alle 21:34 Realpolitik con Tommaso Labate: sondaggi, retroscena e analisi live per leggere i fatti "per ciò che sono", tra collegamenti e ospiti in studio per un racconto immediato e senza filtri dell’attualità.

Su Canale 5 alle 21:25 Forbidden fruit (2018), la dizi turca che incrocia ambizione e intrighi. Yıldız e Zeynep sono sorelle diversissime: Ender vuole separarsi dal marito Halit senza rinunciare a status e ricchezza e chiede a Yıldız di incastrarlo per infedeltà; intanto Zeynep, assunta nello studio di un socio di Halit, finisce in un vortice che le cambia la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Talat Bulut e altri.

Su Italia 1 alle 21:13 torna Le Iene. Nato nel 1997 (versione italiana di "Caiga quien caiga"), lo show di infotainment unisce reportage graffianti, inchieste su politica e costume, satira e interviste irriverenti. Nel tempo ha lanciato volti come Pif, Teo Mammuccari, Maccio Capatonda e reso cult appuntamenti e monografie ("Le Iene presentano"), fino all’edizione con Veronica Gentili alla guida e una squadra di inviati in giacca nera pronta a porre domande senza sconti.

Saviano scava nella memoria, Teresa Mannino fa ridere e pensare, case dei sogni su Real Time

Su La7 alle 21:15 La giusta distanza: Roberto Saviano intreccia documentario e approfondimento umano per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana. Legalità, potere, memoria, ribellione e verità diventano un unico racconto di destini che si sfiorano e si condizionano.

Su Nove alle 21:30 Teresa Mannino – Terrybilmente divagante. Palermitana trapiantata a Milano, Teresa Mannino porta in scena – con il suo sguardo ironico – la "differenza" in tutte le sue forme: dalle distanze geografiche alle disparità di genere, tra osservazione brillante e ritmo teatrale.

Su Real Time alle 21:40 Casa a prima vista: docu‑reality (dal 2023) che mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu) e Milano (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre). Richieste, budget, sopralluoghi e scelta finale del cliente, con la voce narrante di Andrea Pellizzari a cucire i racconti del mercato reale.

Favino guida Il maestro, Bastianich cerca il "piatto che resta", Champions in chiaro e Banderas su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Il maestro (2025, regia Andrea Di Stefano): fine anni Ottanta, il tredicenne Felice – schiacciato dalle aspettative paterne – viene affidato a Raul Gatti, sedicente ex campione, per inseguire i tornei nazionali. Tra bugie, sconfitte e incontri fuori dall’ordinario, nasce un legame destinato a segnare entrambi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Astrid Meloni, Paolo Briguglia ed Edwige Fenech.

Su Sky Uno alle 21:15 Foodish: Joe Bastianich, insieme a un ospite diverso ogni puntata, cerca il "piatto che resta", quello capace di imprimersi nella memoria e superare il tempo. Racconto culinario, identità e gusto al centro del verdetto.

Su TV8 alle 20:20 TV8 Champions Night, il prepartita del match di Champions in chiaro. A seguire, alle 21:00, UEFA Champions League – Quarti di Finale (Andata): Barcellona‑Atletico Madrid, quinto confronto stagionale tra le due big spagnole (tra Liga e Copa), stavolta sul palcoscenico europeo più prestigioso.

Su Cielo alle 21:20 Vendetta finale (2017, regia Isaac Florentine): un avvocato, dopo la perdita di moglie e figlia, sceglie il silenzio e si trasforma per cercare i responsabili. Nel cast Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini.

Champions League Show, Diretta Gol e i motori del WRC: maratona live su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Champions League Show: studio, immagini e interviste ai protagonisti della UEFA Champions League per preparare la notte europea. Dalle 21:00 Calcio, Diretta Gol Champions League, con finestra in simultanea dai principali campi per non perdersi un gol.

Su Sky Sport Max alle 19:00 Tennis, ATP 1000 Monte‑Carlo: il prestigioso Rolex Monte‑Carlo Masters sulla terra rossa del Country Club tra grandi firme e partite ad alto tasso tecnico. Alle 21:30 WRC Highlight Show, il meglio del Mondiale Rally con sintesi, on board e momenti chiave dell’ultimo round iridato; alle 22:00 chiude Icarus Ultra, il magazine dedicato a storie, sfide e curiosità dagli sport outdoor, "spinto oltre" dopo 15 anni alla ricerca del limite.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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