Stasera in tv (8 agosto): il matrimonio di Carlo Verdone contro il flirt di Angelina Jolie e Johnny Depp
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 8 agosto: dai grandi film internazionali come The Tourist con Johnny Depp, alla commedia italiana di Carlo Verdone.
Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 8 agosto 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata costruita su proposte di vario tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che continuerà ad affascinarci con grandi appuntamenti.
Stasera in tv (8 agosto), cosa vedere: Viaggi di nozze contro The tourist
È un venerdì sera di agosto, e il palinsesto televisivo propone un mix variegato di film, serie e documentari, con titoli adatti un po’ a tutti i gusti. Il confronto più curioso è quello tra Rete 4 e Rai 3. Su Rete 4 va in onda Viaggi di nozze, classico intramontabile firmato Carlo Verdone, che racconta tre storie parallele di coppie appena sposate. Tra le tre, la più celebre resta quella di Raniero e Fosca, segnata da un umorismo nero e da una satira amara sulle aspettative matrimoniali. Dall’altra parte, su Rai 3 c’è The Tourist, un thriller sentimentale con Johnny Depp e Angelina Jolie, ambientato tra Parigi e Venezia, che gioca tutto sul mistero e sull’attrazione tra i due protagonisti. Due film diversissimi tra loro, ma che in fondo ruotano attorno allo stesso tema: i rapporti umani, le relazioni amorose e le complicazioni del legame a due. Il primo lo fa con leggerezza, il secondo con atfosmere misteriose e d’azione.
Su Rai 1 spazio al dramma con The Help, film ambientato negli Stati Uniti degli anni Sessanta che affronta il tema del razzismo e della lotta per i diritti civili, raccontando la storia di alcune donne afroamericane che lavorano come domestiche in famiglie bianche. Rai 2 propone invece The Americas, una serie documentaristica che esplora il continente americano tra paesaggi mozzafiato, biodiversità e culture affascinanti. Su Canale 5 va in onda Memories, che porta il dramma della soap turca in una pellicola coinvolgente. Italia 1 continua con le serie americane e propone un nuovo episodio di Chicago Fire, la serie che segue le vicende dei vigili del fuoco di Chicago.
Chiudono la serata, su altri canali, alcuni film interessanti che vale la pena recuperare. Su Iris c’è North Country – Storia di Josey, film tratto da una storia vera che affronta il tema delle molestie sul lavoro. Su TwentySeven va in onda Innamorati cronici, mentre su Cine 34 spazio alla commedia italiana hot con Zucchero, miele e peperoncino.
