Stasera in tv (8 agosto), Ranieri incanta su Rai 1 mentre Bonolis accende Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Il cult Ritorno al futuro su Italia 1 sfida l’agente 007 di La7 e l’amichevole Milan–Chelsea sul Nove.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 8 agosto 2026: proposte tra show, film cult, docureality e grande sport per accontentare ogni gusto.

Ranieri, brividi live e il West di Leone: Rai tra recital, brividi e leggende

Rai 1 — 21:30 — Sogno e son desto 2. Massimo Ranieri porta in tv un recital che intreccia i suoi successi con la grande canzone d’autore e il teatro: da "Perdere l’amore" a "Rose rosse", passando per Viviani, De André, Aznavour, Pino Daniele ed Eduardo. Uno spettacolo dedicato agli ultimi e ai sognatori, tra canzoni, monologhi e omaggi alla tradizione partenopea.

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Rai 2 — 21:20 — Amore crudele. Thriller ad alta tensione: Julia, manager brillante, si innamora di Ivan, l’uomo che le salva la vita durante una rapina. Le nozze aprono però a un segreto oscuro che precipita la coppia in una fuga tra minacce, inganni e colpi di scena. Sarà una corsa contro il tempo per salvare la pelle e la verità.

Rai 3 — 21:30 — Per qualche dollaro in più. Caccia all’Indio per due leggendari cacciatori di taglie: stile, duelli e tensione nel capolavoro di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Gian Maria Volontè. Un’icona del western che ha riscritto le regole del genere.

Soap, show e un cult time-travel: la notte Mediaset tra amori impossibili e risate feroci

Rete 4 — 21:39 — La promessa. Spagna, 1913. Al Palazzo dei marchesi di Luján, Jana salva Manuel da un incidente aereo e chiede di essere assunta: dietro la scelta, la ricerca della verità sull’assassinio della madre e sul fratellino rapito 15 anni prima. Intrighi di nobiltà, vendetta e un sentimento inatteso che può cambiare tutto. Nel cast: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercán, Marga Martínez.

Canale 5 — 21:20 — Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7. Il varietà cult che radiografa con ironia le tribù del nuovo millennio: sfide esilaranti, prove improbabili e un "ritratto" semiserio dell’uomo contemporaneo in un gioco a eliminazione che non si prende mai sul serio.

Italia 1 — 21:23 — Ritorno al futuro. 1985, regia di Robert Zemeckis. Il viaggio nel tempo che ha stregato generazioni con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Crispin Glover: fantascienza, ritmo e battute entrate nella storia. Iconico il Marty McFly di Michael J. Fox.

Connery torna in missione, il Diavolo della difesa e reality estremo: La7 e Discovery senza filtri

La7 — 21:15 — Agente 007 – Dalla Russia con amore. Seconda avventura cinematografica di James Bond: intrighi internazionali, spie e fascino senza tempo con Sean Connery, Daniela Bianchi e Pedro Armendáriz. Regia di Terence Young.

Nove — 21:30 — Calcio, Amichevole: Milan – Chelsea. Test estivo di lusso: rossoneri contro Blues in un banco di prova internazionale utile per misurare gambe, idee e nuovi assetti in vista della stagione.

Real Time — 21:35 — Vite al limite. Dal 2012 il docureality segue storie di persone clinicamente obese lungo percorsi complessi che includono dieta e, spesso, bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan. Nato come miniserie su TLC, è divenuto un format longevo (in Italia su Real Time dal 2013), con episodi estesi a due ore e lo spin-off "Vite al limite: e poi…". Tra successi e polemiche, racconta sfide mediche e psicologiche, tra ricadute, speranza e rinascita.

Poirot tra ombre veneziane, sfide ai fornelli e disastri a Los Angeles: l’Intrattenimento Sky fa il pieno

Sky Cinema 1 — 21:15 — Assassinio a Venezia. Giallo gotico con Hercule Poirot: una seduta spiritica si trasforma in delitto e l’investigatore è trascinato in un dedalo di presenze e segreti. Regia e protagonista Kenneth Branagh, con Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano a vicenda per location, servizio, menù, prezzo (e la "special" di territorio): chef Borghese svela alla fine i suoi voti e il vincitore incassa 5.000 euro per l’attività. Format cult nato nel 2015 e ispirato al tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal".

TV8 — 21:30 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. La sfida prosegue sul canale in chiaro: strategia, ospitalità ed effetto wow determinano la classifica finale tra colpi di scena e confronti a carte scoperte.

Cielo — 21:20 — Vulcano – Los Angeles 1997. Un vulcano sotterraneo esplode nel cuore di Los Angeles: il coordinatore dei vigili del fuoco Mike Roark unisce le forze con l’esperta sismologa Amy Barnes per deviare la lava ed evitare la catastrofe. Con Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle.

Triangolare internazionale e notte di MLB: Sky Sport tra calcio d’élite e fuoricampo

Sky Sport 1 — 20:00 — Calcio, Friuli Venezia Giulia Cup. Triangolare internazionale con l’Udinese opposta ai campioni di Spagna del Barcellona e agli inglesi del Nottingham Forest, semifinalisti di Europa League: test ad alto profilo per misurare ambizioni e condizione.

Sky Sport 1 — 23:30 — Calafiori, ripartire da campioni. Speciale dedicato al difensore e al nuovo corso: immagini, analisi e focus sulla ripartenza dopo il trionfo, tra prospettive personali e di squadra.

Sky Sport Max — 21:00 — Baseball, MLB. La notte della Major League Baseball: l’élite del diamante nordamericano tra lanci roventi, valide pesanti e statistiche da record.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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