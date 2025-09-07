Stasera in tv (7 settembre): incubo Jannik Sinner per Stefano De Martino e Gerry Scotti, Mario Giordano cambia giorno I programmi tv da vedere oggi, domenica 7 settembre. Canale 5 lancia le soap turche, Rete 4 e Rai 3 si sfidano sull'informazione, e Italia 1 punta sull'azione.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 7 settembre 2025.

Stasera in tv (7 settembre), cosa vedere: da PresaDiretta a Fuori dal coro

La prima domenica di settembre porta in tv una serata ricca di titoli e generi diversi, che spaziano dalla fiction all’approfondimento giornalistico, fino all’azione e al grande cinema. Scatta il confronto diretto tra Rai 3 e Rete 4. Sul terzo canale torna PresaDiretta, il programma d’inchiesta guidato da Riccardo Iacona, che continua a raccontare temi di attualità con lo sguardo dell’approfondimento e dell’inchiesta. Dall’altra parte, Rete 4 risponde con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, che torna dopo la pausa estiva nella sua nuova collocazione domenicale. Un cambio che non è stato particolarmente gradito al conduttore, che pochi giorni fa ha dichiarato: "Non è una collocazione facile, c’è il calcio, la fiction, ma il programma è nato per affrontare le sfide: l’importante è rimanere se stessi. Si cambia giorno ma siamo sempre noi".

Su Rai 1, invece, spazio alla fiction con Imma Tataranni – Sostituto procuratore, appuntamento fisso per gli appassionati delle vicende della magistrata materana interpretata da Vanessa Scalera. Rai 2 propone il film Il lago della vendetta, un dramma ispirato a una storia vera che intreccia tragedia e mistero. Canale 5 continua a puntare sulla serialità turca con La notte nel cuore, fatta di passioni, segreti e conflitti familiari. Italia 1 si affida al grande spettacolo hollywoodiano con Uncharted.

Chi preferisce i canali tematici trova altre opzioni interessanti: su Iris arriva il cult Le ali della libertà, pellicola amata degli anni ’90, su 20 Mediaset va in onda il thriller La preda perfetta, con atmosfere cupe e tensione alle stelle, mentre Cine 34 propone la commedia corale Un’estate al mare. Una domenica sera, insomma, che offre un po’ di tutto: inchieste e talk per chi vuole seguire l’attualità, fiction e soap per chi ama le storie, e poi ovviamente tanto cinema.

Sinner-Alcaraz, l’orario della finale degli US Open

Nel menù tv di stasera – domenica 7 settembre – spicca anche la finale degli US Open 2025 di tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il match, in programma a partire dalle ore 20.00 italiane, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in chiaro su SuperTennis HD. Vista l’importanza dell’incontro e la sua formula al meglio dei 5 set, sembra inevitabile che andrà a ‘rubare’ spettatori all’access prime time dei canali generalisti, con Affari Tuoi di De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che potrebbero vedere abbassati i loro indici di share.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

