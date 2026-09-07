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Stasera in tv (7 settembre), Montalbano contro lo speciale di Temptation Island

Cosa vedere oggi in prima serata: il talk Quarta Repubblica su Rete 4, il film d’azione con Jason Statham su Italia 1 e il viaggio gastronomico Dinner Club su TV8.

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Redazione

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Temptation Island 2026 pagelle lunedì 20 luglio
Mediaset Infinity

Se siete indecisi su cosa seguire nella sera di lunedì 7 settembre 2026, ecco una guida agile e ricca di spunti per scegliere il meglio della prima serata tra fiction, reality, approfondimenti e grandi film.

Rai, tra Montalbano, Azzurre e un dramma civile: la serata che non fa sconti

Rai 121:30Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto. La Vigàta degli inizi accende i riflettori sul carattere e l’intuito del commissario interpretato da Michele Riondino, sostenuto dal Mimì di Alessio Vassallo e dal questore di Andrea Tidona. Un caso che profuma di sale e segreti, diretto da Gianluca Maria Tavarelli, per un episodio che scava nei fondali della provincia e dei suoi equilibri.

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Rai 220:45Basket femminile, Mondiali Germania 2026 – 3ª giornata (Girone D): Italia–Cina. Notte azzurra con la terza sfida del gruppo: ritmo, intensità e letture tattiche per indirizzare la classifica verso la fase a eliminazione. Un test chiave per misurare ambizioni e continuità del gruppo di coach azzurro.

Rai 321:20Io sono ancora qui. Nel Brasile degli anni ’70, Eunice Paiva combatte da sola per la verità sulla scomparsa del marito, l’ex deputato Rubens Paiva: un film storico firmato Walter Salles che intreccia memoria, coraggio e resistenza, con Maeve Jinkings, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Antonio Saboia.

Mediaset, biscotti amari e colpi di scena: tra Porro, Bisciglia e Statham la serata s’infiamma

Rete 421:32Quarta Repubblica. Nicola Porro guida il talk politico di prima serata targato Videonews: inchieste, servizi d’apertura, dibattiti serrati e la consueta arena di ospiti (con spazi comici curati da Gene Gnocchi) per leggere politica, economia e società. In palinsesto dal 2018, il programma ha via via affinato il formato: dal faccia a faccia iniziale al servizio d’apertura, fino alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica" che chiama gli ospiti a schierarsi pro o contro su una tesi.

Canale 521:20Temptation Island e poi… e poi…. Filippo Bisciglia apre lo scrigno del "dopo" con aggiornamenti, ribaltoni e nuovi faccia a faccia: lo speciale ripercorre gli esiti delle coppie nei mesi successivi alle scelte, con promesse, ricongiungimenti mancati e capitoli ancora tutti da scrivere. Tra le anticipazioni, attesa per confronti "caldi" e per la curiosità del pubblico verso storie che potrebbero aver cambiato rotta lontano dai falò.

Italia 121:24Killer Elite. Azione ad alta quota con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro: tra mercenari d’élite, missioni impossibili e doppi giochi, la notte di Italia 1 si accende di inseguimenti e confronto fisico senza tregua. Regia di Gary McKendry, cast corale e quel mix di adrenalinico e spionistico che non molla mai la presa.

La7 e Discovery, pensiero critico e storie vere: il confronto e la rinascita

La721:15La torre di Babele – Album. Il meglio del salotto che intreccia grandi temi storici, culturali, politici ed economici con l’attualità quotidiana: libri, servizi e interviste per allenare il dubbio e lo sguardo critico, con un parterre chiamato al confronto informato.

Nove21:30Little Big Italy. Francesco Panella viaggia tra ristoranti italiani nel mondo, mettendo a confronto tre cucine in gara per l’autenticità: piatti della memoria, identità nel menù e quel "morso" di Italia che fa la differenza all’estero.

Real Time21:40Vite al limite – Storie di rinascita. Il percorso complesso (fisico e psicologico) dei pazienti seguiti dal dottor Nowzaradan: dai primi passi, spesso faticosissimi, alle scelte radicali che cambiano la vita. Tra fragilità e traguardi, il racconto di chi prova a riprendersi tutto.

Intrattenimento Sky, famiglia, forchette e zaini: la corsa tra riscatto e avventura

Sky Cinema 121:15Benvenuti in campagna. Una famiglia in crisi lascia la città per una vecchia fattoria nella speranza di ritrovarsi: la quiete promessa diventa presto prova di sopravvivenza e resilienza. Commedia "agrodolce" diretta da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli.

Sky Uno21:15Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi per rivoluzionare menù, sala e cucina: ispezioni, formazione della brigata, restyling e un primo servizio "verità" per rimettere in carreggiata locali e persone. Un classico del docu-reality culinario, versione italiana dello storico format di Gordon Ramsay.

TV821:40Dinner Club. Carlo Cracco accompagna ospiti d’eccezione in un diario gastronomico che racconta l’Italia attraverso prodotti, territori e tavole sincere: viaggio, sapori e storie diventano un’unica narrazione di gusto.

Cielo21:20Pechino Express. Reality d’avventura con coppie vip "zaino in spalla", pochi spiccioli e tanta strada: autostop, prove culturali e ospitalità locale in un itinerario verso una meta asiatica ambita. Resistenza, strategia e spirito d’adattamento sono la vera valuta del viaggio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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