Stasera in tv (7 ottobre): Conti rilancia Tale e quale Show, Gerry Scotti guida La ruota dei campioni… e delle stelle Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 7 ottobre: il survival d’azione Greenland su Italia 1 sfida il thriller Man with no past su Sky Cinema 1, mentre su Sky Uno arriva l’amarcord musicale di X Factor Stories.

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Raiplay, Mediaset Infinity

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 7 ottobre 2026: una prima serata ricchissima di show, inchieste e cinema capace di convincere ogni tipo di pubblico.

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Conti all’attacco, Sciarelli fa scuola e l’attualità corre su Rai 2

Rai 1 — 21:30 — Tale e quale Show. Il varietà di trasformismo guidato da Carlo Conti rimette al centro le grandi voci: i concorrenti imitano star della musica, tra trucco, costumi e vocal coach, e si sottopongono ai giudizi di una giuria dal carattere forte. Un format che unisce gara, spettacolo e ironia, capace di rinnovarsi stagione dopo stagione.

Rai 2 — 21:20 — Patù, la passione delle idee. Politica, attualità italiana e scenari internazionali con un linguaggio diretto e accessibile: reportage, servizi, grafiche e immagini danno profondità alle notizie, lasciando spazio anche alle storie delle persone attraverso inviati e corrispondenti.

Rai 3 — 21:15 — Chi l’ha visto?. Programma cardine del servizio pubblico (in onda dal 1989): appelli in diretta per le persone scomparse, ricostruzioni, testimonianze e la forza della partecipazione dei telespettatori. Negli anni ha affiancato ai casi di scomparsa grandi inchieste di cronaca e ha raccolto premi come Telegatti e Premio Regia Televisiva; molte clip sono disponibili su RaiPlay. Un format che ha fatto scuola, guidato storicamente da Federica Sciarelli, volto simbolo del racconto civile in tv.

Talk rovente, game-show evento e cinema catastrofico: la notte Mediaset

Rete 4 — 21:35 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer conduce un confronto serrato su cronaca e attualità: servizi, ospiti e un faccia a faccia centrale per leggere il presente con opinioni diverse e dibattiti senza sconti.

Canale 5 — 20:40 — La ruota dei campioni… e delle stelle. Serata speciale del celebre game: in studio nove Campioni e i tre componenti de Il Volo si sfidano tra tabelloni, prove e la Ruota delle Meraviglie fino a un montepremi massimo di 300.000 euro. Il componente de Il Volo con il montepremi più alto accede al gioco finale: l’eventuale vincita viene devoluta a Mediafriends. Un mix di sfida, spettacolo e beneficenza che aggiorna in chiave evento il meccanismo dello show.

Italia 1 — 21:28 — Greenland (2020), regia di Ric Roman Waugh; con Gerard Butler, Morena Baccarin. New York nel caos per una catastrofe imminente: John Garrity ha quattro giorni per portare la famiglia verso un bunker segreto in Groenlandia. Un survival teso tra viaggi disperati, scelte estreme e il conto alla rovescia dell’apocalisse.

Cazzullo tra i "giorni-chiave", risate surreali e amori al buio

La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Un viaggio nel "giorno-chiave" di figure che hanno segnato la storia: immagini d’archivio, testimonianze e ricostruzioni per raccontare il momento che ha cambiato una biografia e, talvolta, un’epoca intera.

Nove — 21:30 — Marta e Gianluca – Io e Gianlu. Teatro e comicità con l’umorismo surreale del duo: uno sguardo originale sulle dinamiche delle relazioni, tra tempi comici imprevedibili e piccoli cortocircuiti della vita quotidiana.

Real Time — 21:40 — Matrimonio a prima vista Italia (regia di Marco Manes). L’esperimento sociale (versione italiana del format danese) accoppia tre coppie di sconosciuti che si sposano "al buio" e convivono tre settimane prima della scelta finale. A selezioni e compatibilità lavorano un sociologo (Mario Abis), una sessuologa-psicoterapeuta (Nada Loffredi) e un life-coach (Andrea Favaretto). Dalle interviste ai test, fino a nozze, luna di miele e decisione: un racconto tra emozioni, conflitti e consapevolezze nuove.

Sky, tra amarcord del talent, cinema ad alta tensione e la sfida dei ristoratori

Sky Cinema 1 — 21:15 — Man with no past (2025, 106’), regia di James Bamford; con Adam Woodward, Charlotte Vega, Jon Voight, Marton Csokas, Philip Winchester. Un uomo si risveglia senza memoria in una città sconosciuta e, ricostruendo il passato, scopre un nemico potente che ne custodisce l’identità: la verità cambierà il suo destino.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Stories. In attesa della nuova edizione, un album di momenti iconici dal talent targato Sky: esibizioni memorabili, emozioni e ricordi che hanno fatto la storia del programma.

TV8 — 21:40 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù e prezzo, con la categoria "special" dedicata a un elemento identitario del territorio. Voti segreti, classifica ribaltabile e 5.000 € da reinvestire nel locale vincente.

Cielo — 21:20 — X Factor Stories. L’amarcord del talent in chiaro: voci e performance che hanno segnato le edizioni passate, tra emozioni e sorprese da rivedere.

Sky Sport 1 — 20:00 — Basket, Eurocup. La competizione europea erede di Korac e Saporta: ritmo alto, fisicità e tattica in una cornice internazionale che valorizza talenti e sistemi di gioco.

Sky Sport Max — 20:30 — Premier Padel Tour. Il circuito della Federazione Internazionale Padel: 10 tappe tra marzo e novembre, con eventi 1000, Grand Slam e World Championship per il padel di vertice mondiale.

Sky Sport Max — 22:30 — Highlights FIA Karting World Championship. Il meglio del mondiale karting FIA: sorpassi, bagarre e immagini spettacolari dal paddock delle giovani promesse.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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