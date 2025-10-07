Stasera in tv (7 ottobre), indagini sul brutale omicidio di una donna e il ricordo degli attacchi di Hamas Cosa vedere oggi, martedì 7 ottobre 2025, in prima serata: Montalbano in replica, Raoul Bova in Buongiorno, mamma, un film sul 7 ottobre e diMartedì con Floris

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 7 ottobre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Zingaretti al comando, Savino al "Freeze", Rai 3 racconta il trauma: una notte intensa

Rai 1 – 21:30 – Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi: capitolo del 2017 (120’) della saga da Andrea Camilleri diretto da Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco e Isabell Sollman. Nel cuore delle repliche dedicate al centenario di Camilleri, Salvo indaga sul brutale omicidio di una giovane donna ritrovata nell’androne di via Pintacuda. Tra piste che portano ai Cuffaro, un attentato al commissario e un inquietante giudice in pensione ossessionato dalla revisione dei propri processi, Montalbano cerca la verità in una Vigàta piena di ombre. Nelle "note di palinsesto" si ricorda il successo crescente delle repliche in prime time.

Rai 2 – 21:20 – Freeze: la versione italiana del format giapponese degli ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Al timone Nicola Savino: otto celebrità, divise in squadre, devono restare immobili al comando "Freeze" mentre il "Grande Freezer" (Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un giudice ospite a rotazione) valuta sangue freddo e autocontrollo tra gag, provocazioni e situazioni imprevedibili.

Rai 3 – 21:20 – Of dogs and men: film drammatico (2024, 82’) di Dani Rosenberg con Ori Avinoam, Natan Bahat, Nora Lifshitz e Yamit Avital. Poche settimane dopo gli attentati del 7 ottobre 2023, la sedicenne Dar torna nel kibbutz Niz Or, al confine con Gaza: cerca il suo cane Shula e incontra una comunità ferita tra rapimenti e lutti; sullo sfondo, i bombardamenti che annunciano altre sofferenze a Gaza. Un racconto intimo, tra memoria e perdita.

Berlinguer riapre il caso, Bova emoziona, Neeson corre contro il tempo

Rete 4 – 21:34 – È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento su attualità e cronaca, con faccia a faccia, dibattiti e ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo. Un’arena che illumina temi caldi e alimenta il confronto con interviste dirette e senza sconti.

Canale 5 – 21:21 – Buongiorno, mamma! (stagione 3, episodio 4): regia di Laura Chiossone ed Edoardo Re. I Borghi affrontano nuove sfide: i figli crescono, Guido porta avanti la ONLUS voluta da Anna e un enigma doloroso riemerge tra arrivi inattesi, come Laura, e ritorni dal passato, come Agata. Nel cast, tra gli altri, Raoul Bova, Beatrice Arnera, Serena Iansiti, Ginevra Francesconi e Domenico Diele: una storia familiare che intreccia sentimenti, ferite e rinascite.

Italia 1 – 21:26 – Retribution (2022, 91’) di Nimród Antal: thriller ad alta tensione con Liam Neeson, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine e Noma Dumezweni. Un dirigente di banca scopre che nella sua auto, con i figli a bordo, è stata piazzata una bomba: costretto a obbedire a misteriosi ricattatori, inizia una corsa contro il tempo che diventa caccia ai responsabili. Con Liam Neeson in versione "uomo solo" che lotta per la famiglia.

Floris accende il confronto, Bullock & McCarthy scatenate, la gara di stile è servita

La7 – 21:15 – Di martedì: l’approfondimento politico di Giovanni Floris. In chiusura, interviste esclusive sui fatti della settimana e, come tradizione, la copertina urticante di Luca e Paolo. Un appuntamento fisso per capire l’attualità con linguaggio chiaro e ospiti di primo piano.

Nove – 21:30 – Corpi da reato (2013, 117’) di Paul Feig: commedia d’azione con un duo esplosivo. Una rigorosa agente dell’FBI fa squadra con una poliziotta sopra le righe: tra inseguimenti e botta e risposta esilaranti, ne vedremo delle belle. Con Melissa McCarthy e Sandra Bullock, più Jane Curtin, Marlon Wayans e Demian Bichir.

Real Time – 21:30 – Cortesie per gli ospiti: game show culinario in onda dal 2005. Due coppie si sfidano tra menù, mise en place e ospitalità, sotto l’occhio dei giudici che valutano casa, tavola e cucina. Nella lunga storia del programma si sono alternati volti come Alessandro Borghese (alle origini), Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza, Chiara Tonelli, Diego Thomas e, più di recente, Luca Calvani. Nel tempo sono nati gli spin-off New York, B&B, Cortesie in famiglia e "Cortesie per gli ospiti Ristorante".

Kidman tra desiderio e rischio, Tarantino cult, Barbieri ispeziona: show a tutto schermo

Sky Cinema 1 – 21:15 – Babygirl (2024, 114’) di Halina Reijn: una top manager intreccia una relazione segreta e travolgente con il giovane assistente. La passione diventa minaccia per carriera ed equilibrio personale. Con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno e Sophie Wilde.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Pulp Fiction (1994, 154’) di Quentin Tarantino: il mosaico cult di storie intrecciate tra gangster, pugili e imprevisti da manuale. Umorismo nero, dialoghi iconici e un cast leggendario con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Harvey Keitel.

Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori. Check-in, notte in struttura, ispezioni maniacali di Bruno Barbieri (materassi, topper, cuscini, minibar, bagni) e voti su location, servizi, camere, prezzi e colazione; i giudizi dello chef possono ribaltare la classifica al fotofinish. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’hotel vincitore.

TV8 – 21:30 – X Factor Italia (stagione 19, episodio 4): il talent musicale continua la costruzione delle squadre verso i Live, tra scelte dei giudici, identità sonore e performance studiate per convincere platea e pubblico.

Cielo – 21:20 – Machete (2010, 105’) di Ethan Maniquis e Robert Rodriguez: un ex poliziotto messicano diventato mercenario viene tradito durante un incarico sporco e finisce in un pericoloso intrigo politico. Nel cast Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan e Steven Seagal.

Padel mondiale e rugby in prima linea, poi il racconto UEFA e l’adrenalina outdoor

Sky Sport 1 – 18:00 – Premier Padel Tour: il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel, tra eventi 1000, Grand Slam e World Championship, con dieci tappe da marzo a novembre e i migliori giocatori del pianeta.

Sky Sport 1 – 22:00 – Calcio, UEFA Magazine European Qualifiers: approfondimenti sulle qualificazioni UEFA, con interviste, curiosità e immagini inedite dalle nazionali europee.

Sky Sport 1 – 22:30 – UEFA Champions League Magazine: gol e highlights, storie e protagonisti della massima competizione per club, tra grandi match e memorie di coppa.

Sky Sport Max – 20:30 – Rugby, United Rugby Championship: il campionato transnazionale che riunisce club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14), con il meglio del rugby a 15 fra fisicità e tecnica.

Sky Sport Max – 22:30 – Icarus Ultra: avventure, imprese e storie dagli sport outdoor. Dopo 15 anni alla ricerca del limite, il format diventa "Ultra" e spinge ancora più in là la voglia di esplorare.

