Stasera in tv (7 novembre), Diego Bianchi e Propaganda Live indagano su Gennaro Sangiuliano: cosa succede stasera Cosa vedere oggi, venerdì 7 novembre 2025, in prima serata: Carlo Conti con Tale e Quale Show contro Tradimento e Quarto Grado. La satira di Crozza e Zoro in Campania

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 7 novembre 2025: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere oggi tra show, film, serie e grande sport.

Carlo Conti spinge alla volata finale: show, action e inchieste accendono la Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show. La gara live di imitazioni riporta in studio dodici vip che si trasformano in grandi star della musica, cantando dal vivo e sottoponendosi al giudizio dell’immancabile giuria. Nelle anticipazioni della stagione si è parlato della proclamazione del campione proprio il 7 novembre: puntata cruciale per tecnica vocale, trucco e coreografie.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Parker (2013, regia di Taylor Hackford): un thriller ad alto tasso di vendetta con Jason Statham e Jennifer Lopez. Tradito dai complici e dato per morto, un professionista del crimine li bracca fino alla Florida: l’incontro con una donna astuta rimescola i piani e complica la caccia.

Su Rai 3 alle 21:25 torna Farwest. Il programma d’inchiesta racconta i "far west" d’Italia: terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Tra collegamenti, reportage e testimonianze live, si dà voce a indignazione e possibili soluzioni, alternando approfondimenti e confronto civile.

Nuzzi riapre i casi, la dizi infiamma la prima serata, Excalibur torna con Guy Ritchie

Su Rete 4 alle 21:33 appuntamento con Quarto Grado. Il talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) ricostruisce gialli irrisolti e zone d’ombra della cronaca nera con inviati, esperti e documenti inediti: un cult nato nel 2010, oggi alla 15ª stagione, tra ricostruzioni in studio e iniziative social.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Tradimento (2023), seconda stagione. La stimata giudice Guzide Yenersoy vede incrinarsi il matrimonio perfetto quando affiorano segreti e bugie che coinvolgono il marito Tarik e i figli Ozan e Oylum. Soap turca di successo con un cast corale guidato da Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu e Cem Bender: una serata di rivelazioni e colpi di scena.

Su Italia 1 alle 21:20 c’è King Arthur: il potere della spada (2017, regia di Guy Ritchie; 126’). Orfano dei suoi diritti di nascita, Artù cresce per strada finché estrae la spada dalla roccia: per reclamare il trono dovrà sfidare lo zio usurpatore Vortigern. Nel cast Charlie Hunnam, Eric Bana e Jude Law.

Zoro in diretta, Crozza all’attacco, Knam serve il verdetto: la filiera La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 torna Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra reportage originali, interviste e satira in tempo reale con la matita di Makkox, i giornalisti fissi e la band live: tre ore di diretta che intrecciano politica, costume e racconto dal Paese, eredità dell’esperienza di Gazebo. Nella puntata di questa sera l’intervista a monsignor Zuppi e il reportage sulla campagna elettorale in Campania, tra i candidati presidente Fico e Cirielli e il capolista di FdI Gennaro Sangiuliano.

Sul Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza porta in scena il one man show di Maurizio Crozza: imitazioni e parodie dell’attualità politica e sociale, dal "calendario" dei leader alle icone della tv. Uno stile che unisce divertimento e riflessione, con nuovi personaggi a ogni stagione.

Su Real Time alle 21:35 va in onda Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent di Magnolia (dal 2013) mette alla prova aspiranti pasticceri tra Prova di creatività, Tecnica e sfide speciali. Con la conduzione di Benedetta Parodi e la giuria che ha visto protagonisti Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, il format ha generato spin-off come Junior e Celebrity Bake Off.

Scorsese e Mouret guidano la notte: Bastianich a tavola, TV8 debutta ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Tre amiche (2024, 117’, regia di Emmanuel Mouret). Joan non ama più Victor e, quando trova il coraggio di lasciarlo, la sua scomparsa sconvolge gli equilibri con le amiche Alice e Rebecca: segreti, passioni e conseguenze inattese in un raffinato intreccio corale con Camille Cottin e Sara Forestier.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 arriva The Wolf of Wall Street (2013, 179’, regia di Martin Scorsese). L’ascesa e caduta di un broker travolto da eccessi, denaro e spregiudicatezza. Cast stellare: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Foodish. Ogni puntata Joe Bastianich e un ospite cercano "il piatto memorabile": vince chi lascia un’impronta indelebile, tra racconto, identità e gusto.

Su TV8 alle 21:30 debutta Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Stagione 1, Ep. 1). Nuova serie TV con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: primo episodio in chiaro in prima serata, con Elia Nuzzolo tra i protagonisti.

Su Cielo alle 21:20 va in onda Il sacrificio del cervo sacro (2018, 109’, regia di Yorgos Lanthimos). Un chirurgico dramma disturbante con Colin Farrell e Nicole Kidman, tra colpa, destino e vendetta.

Palla a due e fischio d’inizio: basket di Serie A e calcio su Sky Sport, poi analisi e remix europei

Su Sky Sport 1 alle 20:45 spazio a Basket, Serie A. Le partite del massimo campionato italiano accendono la serata: telecronache, campo e intensità per gli appassionati della palla a spicchi.

Su Sky Sport Max alle 20:30 live con Calcio, Serie C. Finestra serale sul campionato dei territori: telecronaca, aggiornamenti e analisi su club in lotta tra vertice e salvezza. Nel ricco quadro di palinsesto sportivo contenuto nelle anticipazioni, spazio anche a finestre su altri match e rubriche dedicate.

Su Sky Sport Max alle 22:30 appuntamento con Sport Dataroom. Inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con dati e nuove tecnologie: letture puntuali, grafici e casi emblematici.

Su Sky Sport Max alle 22:45 va in onda Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate: gol, giocate e highlights raccontati dalle voci dei campi, per rivivere in sequenza i momenti chiave della principale competizione europea.

Su Sky Sport Max alle 23:15 chiude la notte Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Gol, interviste e curiosità dai campi principali di Europa e Conference: una sintesi "all-in" dei tornei continentali del giovedì.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

