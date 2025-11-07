Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (7 novembre), Diego Bianchi e Propaganda Live indagano su Gennaro Sangiuliano: cosa succede stasera

Cosa vedere oggi, venerdì 7 novembre 2025, in prima serata: Carlo Conti con Tale e Quale Show contro Tradimento e Quarto Grado. La satira di Crozza e Zoro in Campania

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (7 novembre), Diego Bianchi e Propaganda Live indagano su Gennaro Sangiuliano: cosa succede stasera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 7 novembre 2025: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere oggi tra show, film, serie e grande sport.

Carlo Conti spinge alla volata finale: show, action e inchieste accendono la Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show. La gara live di imitazioni riporta in studio dodici vip che si trasformano in grandi star della musica, cantando dal vivo e sottoponendosi al giudizio dell’immancabile giuria. Nelle anticipazioni della stagione si è parlato della proclamazione del campione proprio il 7 novembre: puntata cruciale per tecnica vocale, trucco e coreografie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Parker (2013, regia di Taylor Hackford): un thriller ad alto tasso di vendetta con Jason Statham e Jennifer Lopez. Tradito dai complici e dato per morto, un professionista del crimine li bracca fino alla Florida: l’incontro con una donna astuta rimescola i piani e complica la caccia.

Su Rai 3 alle 21:25 torna Farwest. Il programma d’inchiesta racconta i "far west" d’Italia: terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Tra collegamenti, reportage e testimonianze live, si dà voce a indignazione e possibili soluzioni, alternando approfondimenti e confronto civile.

Nuzzi riapre i casi, la dizi infiamma la prima serata, Excalibur torna con Guy Ritchie

Su Rete 4 alle 21:33 appuntamento con Quarto Grado. Il talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) ricostruisce gialli irrisolti e zone d’ombra della cronaca nera con inviati, esperti e documenti inediti: un cult nato nel 2010, oggi alla 15ª stagione, tra ricostruzioni in studio e iniziative social.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Tradimento (2023), seconda stagione. La stimata giudice Guzide Yenersoy vede incrinarsi il matrimonio perfetto quando affiorano segreti e bugie che coinvolgono il marito Tarik e i figli Ozan e Oylum. Soap turca di successo con un cast corale guidato da Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu e Cem Bender: una serata di rivelazioni e colpi di scena.

Su Italia 1 alle 21:20 c’è King Arthur: il potere della spada (2017, regia di Guy Ritchie; 126’). Orfano dei suoi diritti di nascita, Artù cresce per strada finché estrae la spada dalla roccia: per reclamare il trono dovrà sfidare lo zio usurpatore Vortigern. Nel cast Charlie Hunnam, Eric Bana e Jude Law.

Zoro in diretta, Crozza all’attacco, Knam serve il verdetto: la filiera La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 torna Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra reportage originali, interviste e satira in tempo reale con la matita di Makkox, i giornalisti fissi e la band live: tre ore di diretta che intrecciano politica, costume e racconto dal Paese, eredità dell’esperienza di Gazebo. Nella puntata di questa sera l’intervista a monsignor Zuppi e il reportage sulla campagna elettorale in Campania, tra i candidati presidente Fico e Cirielli e il capolista di FdI Gennaro Sangiuliano.

Sul Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza porta in scena il one man show di Maurizio Crozza: imitazioni e parodie dell’attualità politica e sociale, dal "calendario" dei leader alle icone della tv. Uno stile che unisce divertimento e riflessione, con nuovi personaggi a ogni stagione.

Su Real Time alle 21:35 va in onda Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent di Magnolia (dal 2013) mette alla prova aspiranti pasticceri tra Prova di creatività, Tecnica e sfide speciali. Con la conduzione di Benedetta Parodi e la giuria che ha visto protagonisti Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, il format ha generato spin-off come Junior e Celebrity Bake Off.

Scorsese e Mouret guidano la notte: Bastianich a tavola, TV8 debutta ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Tre amiche (2024, 117’, regia di Emmanuel Mouret). Joan non ama più Victor e, quando trova il coraggio di lasciarlo, la sua scomparsa sconvolge gli equilibri con le amiche Alice e Rebecca: segreti, passioni e conseguenze inattese in un raffinato intreccio corale con Camille Cottin e Sara Forestier.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 arriva The Wolf of Wall Street (2013, 179’, regia di Martin Scorsese). L’ascesa e caduta di un broker travolto da eccessi, denaro e spregiudicatezza. Cast stellare: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Foodish. Ogni puntata Joe Bastianich e un ospite cercano "il piatto memorabile": vince chi lascia un’impronta indelebile, tra racconto, identità e gusto.

Su TV8 alle 21:30 debutta Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Stagione 1, Ep. 1). Nuova serie TV con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: primo episodio in chiaro in prima serata, con Elia Nuzzolo tra i protagonisti.

Su Cielo alle 21:20 va in onda Il sacrificio del cervo sacro (2018, 109’, regia di Yorgos Lanthimos). Un chirurgico dramma disturbante con Colin Farrell e Nicole Kidman, tra colpa, destino e vendetta.

Palla a due e fischio d’inizio: basket di Serie A e calcio su Sky Sport, poi analisi e remix europei

Su Sky Sport 1 alle 20:45 spazio a Basket, Serie A. Le partite del massimo campionato italiano accendono la serata: telecronache, campo e intensità per gli appassionati della palla a spicchi.

Su Sky Sport Max alle 20:30 live con Calcio, Serie C. Finestra serale sul campionato dei territori: telecronaca, aggiornamenti e analisi su club in lotta tra vertice e salvezza. Nel ricco quadro di palinsesto sportivo contenuto nelle anticipazioni, spazio anche a finestre su altri match e rubriche dedicate.

Su Sky Sport Max alle 22:30 appuntamento con Sport Dataroom. Inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con dati e nuove tecnologie: letture puntuali, grafici e casi emblematici.

Su Sky Sport Max alle 22:45 va in onda Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate: gol, giocate e highlights raccontati dalle voci dei campi, per rivivere in sequenza i momenti chiave della principale competizione europea.

Su Sky Sport Max alle 23:15 chiude la notte Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Gol, interviste e curiosità dai campi principali di Europa e Conference: una sintesi "all-in" dei tornei continentali del giovedì.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

I programmi in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025: la soap turca Tradimento sfida...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

I programmi della serata di venerdì 31 ottobre 2025: Carlo Conti con Tale e Quale af...
Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

I programmi in prima serata stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Quarto Grado indaga su...
Stasera in tv (17 ottobre): Carlo Conti teme un Tradimento, Quarto Grado fa chiarezza su Garlasco

Stasera in tv (17 ottobre): Carlo Conti teme un Tradimento, Quarto Grado fa chiarezza su Garlasco

I programmi del 17 ottobre 2025: Tale e Quale punta alla vittoria della serata ma la...
Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
Stasera in TV (14 ottobre), cambia tutta la programmazione: cosa succede oggi

Stasera in TV (14 ottobre), cambia tutta la programmazione: cosa succede oggi

Cosa vedere stasera in televisione? Tutti gli occhi su Udine per Italia-Israele. Con...
Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

I principali programmi in onda stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Maurizio Aiello rec...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Aldo Baglio

Aldo Baglio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963