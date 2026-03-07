Stasera in tv (7 marzo), Carlo Conti rilancia Sanremo Top contro Maria De Filippi: C’è posta per te prova il colpo Cosa vedere stasera in tv? Sfida tra Rai 1 e Canale 5, mentre su Cielo torna Gomorra – La serie e su TV8 la sfida di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 7 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico, tra grandi show, cinema, serie cult e motori.

Carlo Conti riaccende l’Ariston, poi action e crime: la notte Rai tra musica, indagini e truffe

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Sanremo Top: lo speciale di Carlo Conti che prolunga l’eco del Festival con classifiche, performance e storytelling attorno ai brani più forti dell’ultima edizione. Un’appendice dal taglio spettacolare che celebra la musica italiana in prima serata, tra clip, ospiti e atmosfera da "after Ariston".

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a F.B.I. (2022, 44’): il procedural firmato Dick Wolf torna con il team guidato da Maggie, OA e colleghi tra operazioni ad alta tensione e casi che mescolano intelligence e crime; nel cast Alana de la Garza, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, John Boyd e Katherine Renee Turner.

Su Rai 3 alle 21:25 è tempo di Caccia all’agente Freegard (2022, 110’): in Inghilterra negli anni ’90, un truffatore si finge agente segreto, seduce e depreda le vittime finché un’avvocata di successo (Gemma Arterton) scopre l’inganno e scatena una vera caccia all’uomo per fermarlo. Con James Norton, Sarah Goldberg, Shazad Latif e Freya Mavor.

People show vs musica, poi Bud Spencer e magia in famiglia: la sfida Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna il cult Banana Joe (1982, 92’): avventura a tutto Bud con Bud Spencer nei panni del gigante buono che difende il suo villaggio amazzonico tra scazzottate e risate. Regia di Steno, con Gianfranco Barra, Marina Langner e Mario Scarpetta.

Su Canale 5 alle 21:40 nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre vent’anni riapre buste e ricuce legami: la formula resta quella che ha fatto la storia del programma, con storie reali, sorprese e grandi emozioni in studio tra mittenti, destinatari e lo storico "separé a busta".

Su Italia 1 alle 21:27 serata family con Nanny McPhee – Tata Matilda (2005, 97’): quando sette piccoli monelli mettono in ginocchio ogni babysitter, arriva la tata magica che, con regole e incantesimi, trasforma la casa (e i cuori) di tutti. Regia di Kirk Jones; nel cast Kelly Macdonald, Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Imelda Staunton e Thomas Sangster.

Parole che pesano, il faccia a faccia e i "casi di casa": La7–Discovery tra talk, dibattiti e reality

Su La7 alle 20:35 Massimo Gramellini conduce In altre parole, il talk che scompone l’attualità in "parole chiave" per raccontare storie, idee e notizie della settimana. In studio ospiti fissi e volti del giornalismo e della cultura per un confronto serrato ma accessibile, con il timbro inconfondibile del conduttore.

Su Nove alle 21:30 torna Accordi e disaccordi: un’ora di confronto teso e argomentato tra due ospiti con visioni opposte sul tema caldo del giorno. Domande incalzanti, fact-checking e repliche a stretto giro per un talk che punta dritto al merito.

Su Real Time alle 20:40 apre Casa a prima vista: sfida tra agenti immobiliari (Roma e Milano) che devono trovare l’abitazione perfetta per il cliente di puntata, tra budget, quartieri e colpi di scena; un docu‑reality nato nel 2023 e diventato appuntamento fisso dell’access.

Su Real Time alle 21:45 prosegue Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2): Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, affronta casi complicati con metodi fuori dagli schemi, mettendo alla prova il suo team in una competizione costante. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Brad Pitt ad alta velocità, i fornelli di MasterChef e la camorra di Gomorra: la maratona Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Bullet Train (2022, 126’): un killer sfortunato si ritrova su un treno superveloce pieno di sicari con missioni intrecciate. Action ironico e adrenalinico con Brad Pitt, Michael Shannon, Joey King e Sandra Bullock, regia di David Leitch.

Su Sky Uno alle 21:15 torna MasterChef Italia (St. 15): aspiranti chef alle prese con Mystery Box, Invention e Pressure Test sotto lo sguardo di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con crescente attenzione a sostenibilità e tecnica.

Su TV8 alle 21:15 sfida tra locali con Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si giudicano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special", con possibile ribaltone al verdetto dello chef e premio da reinvestire nell’attività.

Su Cielo alle 21:20 spazio alla serialità cult con Gomorra – La serie (episodi della saga): potere, alleanze e tradimenti nel ventre di Napoli, tra clan e famiglie all’ultima mossa. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima; nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Elena Starace e Maria Pia Calzone.

Diretta Serie A e motori a tutto gas: la notte Sky Sport tra calcio, F1 e IndyCar

Su Sky Sport 1 alle 20:45 il calcio live con Calcio, Serie A: studio, collegamenti e aggiornamenti in tempo reale sul massimo campionato italiano, con analisi pre e post partita.

Su Sky Sport Max alle 20:30 torna The Boat Show, il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi eventi e racconti di cantieri e regate, con focus su storie e protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 21:00 appuntamento con Aspettando il Gran Premio: il pre‑show che scalda i motori della Formula 1 tra analisi, highlights e ultimi spunti dal paddock.

Su Sky Sport Max alle 21:15 spazio alle ruote scoperte con Automobilismo, IndyCar Series: il top del motorsport americano tra strategie ai box, duelli ad altissima velocità e circuiti spettacolari.

