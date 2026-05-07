Buonvino indaga a Villa Borghese: il mystery di Rai 1 sfida Formigli Cosa vedere oggi in prima serata: la dizi Forbidden fruit infiamma Canale 5 contro Le Iene su Italia 1, mentre su Sky Uno riparte la corsa di Pechino Express e sul Nove torna la sfida comica di Comedy Match.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di giovedì 7 maggio 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa vedere, tra fiction, talk, reality, cinema e grande sport in diretta.

Buonvino riapre il caso: mistero a Villa Borghese, Infante in prima serata e Geppi fa scuola

Rai 1 • 21:30 • Buonvino, misteri a Villa Borghese. Nuovo appuntamento con la serie diretta da Milena Cocozza: il vicequestore Giovanni Buonvino, cresciuto nella convinzione che il bene debba prevalere, approda (per punizione) al commissariato nel cuore del parco romano, dove "non accade mai nulla"… finché i casi non bussano alla porta. Nel cast Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti e Daniela Scattolin. Una fiction che unisce giallo, ironia e lo sguardo su una Roma inedita, tratta dal ciclo di romanzi "Il commissario Buonvino" di Walter Veltroni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Lo spin-off serale del talk di Milo Infante (in onda dal 2020) mette al centro approfondimenti, reportage e collegamenti live su grandi casi di cronaca, con avvocati, magistrati e criminologi. Nato come rotocalco quotidiano "rigoroso ma accessibile", ha consolidato ascolti e riconoscibilità anche in prime time, con puntate a tema e ampio parterre di esperti.

Rai 3 • 21:15 • Splendida Cornice. Il varietà culturale di Geppi Cucciari (produzione Rai Cultura con Itv Movie) intreccia storie, libri, cinema, arte e tv con divulgatori e insegnanti, e un pubblico in studio di 120 persone. Un racconto agile e brillante, firmato da Cucciari con Luca Bottura, che valorizza performance dal vivo e interventi d’autore.

Del Debbio all’attacco, la dizi turca accende Canale 5, Le Iene scoperchiano i casi

Rete 4 • 21:32 • Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio (Videonews, dal 2019) porta in studio politica, società ed economia con interviste, reportage dalle piazze e platea popolare. Nel tempo è diventato uno dei formati più riconoscibili dell’approfondimento Mediaset, alternando scontri, inchieste e letture del presente con linguaggio diretto.

Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul intreccia ambizione e intrigo: Ender progetta il "divorzio perfetto" da Halit e arruola Yıldız per inscenare un’infedeltà, mentre Zeynep entra nello studio di un socio di Halit innescando eventi destinati a cambiarle la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu. Una soap dal ritmo serrato e con un pubblico fedelissimo.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene. Storico show di infotainment (dal 1997, versione italiana di "Caiga quien caiga"): inchieste su attualità e politica, scherzi e interviste ai big con stile graffiante e irriverente. Nel tempo hanno segnato la trasmissione i servizi cult, gli inviati simbolo (da Giulio Golia a Matteo Viviani) e conduzioni iconiche; un marchio capace di creare dibattito e attenzione social a ogni puntata.

Formigli incalza la politica, Follesa orchestra la sfida comica, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Corrado Formigli guida il talk di attualità (Banijay, dal 2011) con interviste one-to-one, confronto serrato tra leader e giornalisti, e reportage che illuminano politica nazionale e contesti internazionali. Un’arena dal ritmo alto che alterna inchieste e storie in prima linea.

Nove • 21:30 • Comedy Match. Sotto la guida di Katia Follesa torna la sfida tra due squadre di comici a colpi di improvvisazione, giochi e sketch lampo. Tra i volti: Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, "Scintilla" Nobile, Federico Basso, Gianluca De Angelis, con nuovi ingressi come Giulia Vecchio, Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo. Un laboratorio comico in prima serata che mescola tempi comici e sorpresa continua.

Real Time • 21:35 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida la competizione tra tre panettieri in quattro prove: salato, dolce, specialità della casa ("la meraviglia") ed esperienza complessiva nel forno. Grani e lieviti d’eccellenza, lavorazioni innovative e sapori tradizionali per un racconto che celebra manualità e qualità.

Sky tra cinema d’autore, corsa zaino in spalla e la romcom cult di Harrison Ford

Sky Cinema 1 • 21:15 • Scordato. La commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo racconta Orlando, accordatore di pianoforti afflitto da dolori alla schiena: una fisioterapista gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede una foto da giovane per sciogliere i nodi del passato. Un viaggio intimo tra memoria e rinascita, con Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri e Giuseppe Ragone.

Sky Uno • 21:15 • Pechino Express. La gara a coppie con zaino leggero e budget ridotto (condotta da Costantino della Gherardesca) vive una tappa decisiva verso il Giappone: 509 km da Dengfeng a Xi’an con l’emozione dell’Esercito di Terracotta. In corsa i Raccomandati (Chanel Totti–Filippo Laurino), le DJ (Jo Squillo–Michelle Masullo), i Veloci (Fiona May–Patrick Stevens), i Rapper (Dani Faiv–Tony 2Milli) e le Albiceleste (Candelaria–Camila Solórzano). Tra alleanze, salvataggi e "vendette" sportive, la puntata promette scatti di strategia e colpi di scena.

TV8 • 21:40 • Sei giorni, sette notti. Romcom d’avventura (1998) firmata Ivan Reitman: un pilota e una redattrice precipitano su un’isola deserta durante un trasferimento verso Tahiti, trasformando l’emergenza in un’improbabile intesa. Cast guidato da Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer e Temuera Morrison.

Cielo • 21:20 • Escape Plan 3 – L’ultima sfida. Terzo capitolo dell’action escape con Sylvester Stallone: Ray Breslin è ingaggiato da un magnate di Hong Kong per salvare la figlia rapita; sulla sua strada Lester Clark Jr., deciso a vendicarsi. Tra prigioni hi-tech e colpi di scena, l’esperto di sicurezza deve orchestrare l’evasione perfetta.

Giovedì europeo su Sky Sport: studio, Diretta Gol e post; in nottata MLB e approfondimenti

Sky Sport 1 • 20:00 • Prepartita UEFA Europa e Conference League. Studio con anticipazioni, contributi social, siti e ospiti per entrare nel clima delle coppe.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League. Finestra multipla per seguire in simultanea i match di UEL e UECL con aggiornamenti, gol e risultati in tempo reale.

Sky Sport 1 • 23:00 • Postpartita UEFA Europa e Conference League. Analisi a caldo, interviste ai protagonisti e sintesi dei verdetti del giovedì europeo.

Sky Sport Max • 19:00 • Baseball, MLB. La regular season della Major League Baseball: fuoricampo e rivalità storiche per una serata a stelle e strisce.

Sky Sport Max • 23:00 • La giovane Italia. Magazine dedicato ai talenti azzurri in rampa di lancio: storie, dati e prospettive dei nostri prospetti.

Sky Sport Max • 23:15 • Calcio, Serie A. Finestra d’approfondimento sul campionato: numeri, immagini e focus per non perdere il filo della corsa scudetto e delle lotte europee.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche