La commovente intervista sul marito della ministra Roccella a Monica Setta Questa sera Storie di donne al bivio di sera manda in onda una confessione della politica sul marito rilasciata prima della sua tragica scomparsa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ansa

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di martedì 7 luglio 2026: una guida con film, show, serie e sport per accontentare tutti i gusti.

De Martino riapre i pacchi, Setta indaga tra i "bivi" e Iannacone racconta il Paese

Rai 1 • 20:30 • Affari tuoi Mundial. Edizione speciale del game dei pacchi per i Campionati del Mondo: i 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, si sfidano tra trattative, offerte del "Dottore" e colpi di scena, con ritmo da access e atmosfera da grande evento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • Storie al bivio di sera. Interviste sincere e senza filtri a personalità di spettacolo, politica, musica e sport: si ripercorrono legami familiari, successi, cadute e riscatti, con immagini d’archivio e contributi video. Nata come estensione in prima serata del brand "Storie", la formula – guidata da Monica Setta – alterna racconti intimi, rivelazioni mai dette e momenti musicali in un racconto che unisce vita privata e carriera. Nella puntata di stasera parola a Carmen Russo, Natasha Stefanenko, Laura Boldrini e Corinne Clery. Ma soprattutto spazio alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella che parlerà intimamente del marito in un’intervista rilasciata prima della sua tragica scomparsa nel Lago di Vico.

Spazio, poi, a Natasha Stefanenko: la modella e conduttrice si racconterà a cuore aperto, soffermandosi in particolare sulla solidità del suo lungo e duraturo matrimonio, un legame che rappresenta un pilastro fondamentale nella sua vita privata, oltre il successo professionale. E ancora, ospite del salotto di Monica Setta, la deputata ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini che si aprirà in un ritratto intimo e inedito. Il racconto prosegue con la partecipazione di Corinne Clery, che si confesserà tra bilanci personali e nuovi progetti.

Rai 3 • 21:15 • Che ci faccio qui. Domenico Iannacone torna a porsi la domanda che dà il titolo al programma per entrare, con passo narrativo e sguardo civile, nelle storie di vita, resistenza e riscatto: un viaggio tra margini e centri del Paese, tra testimoni comuni e volti simbolo.

Rete 4 accende i misteri, Canale 5 va di melò turco e Italia 1 ritrova la coppia Aniston–Stiller

Rete 4 • 21:34 • Le grandi domande di Freedom. Un itinerario di indagine e meraviglia tra natura, passato e ignoto: un percorso che punta a unire curiosità, viaggi e divulgazione, con storie e scoperte capaci di sorprendere.

Canale 5 • 21:20 • Memories (2015, regia di Abdullah Oguz). Özgür, rampollo viziato, scopre che per ottenere l’eredità del nonno dovrà tornare nel villaggio d’infanzia, vivere con poco e diplomarsi nella scuola locale. Lì ritroverà Elif, l’amica che non riconosce subito: una promessa infantile, l’orfanotrofio, gli obblighi di un testamento e un amore da riscrivere. Nel cast Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde.

Italia 1 • 21:32 • …e alla fine arriva Polly (2004, regia di John Hamburg). Tradito in luna di miele, un uomo iper‑prudente si innamora della frizzante e imprevedibile Polly: caos e svolte sentimentali lo costringeranno a uscire dalla sua comfort zone. Con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Alec Baldwin.

Clooney–Kidman contro il terrore su La7, Persia fa show sul Nove, gli Amish mettono alla prova il presente

La7 • 21:15 • The Peacemaker (1997, regia di Mimi Leder). Un disastro ferroviario in Russia rivela un attentato: la dottoressa Julia Kelly e il colonnello Thomas Devoe danno la caccia a un arsenale nucleare prima che sia tardi. Thriller tesissimo con George Clooney e Nicole Kidman.

Nove • 21:30 • Valentina Persia – Ma che te ridi?!. La comica porta in scena il suo umorismo diretto e popolare, tra battute fulminanti e racconti di quotidianità trasformati in gag irresistibili.

Real Time • 21:40 • Vita da Amish. Per contrastare l’esodo dei giovani, il vescovo Vernon apre le porte a sei "esterni" chiamati a vivere nella comunità: regole severe, lavoro, riti e identità in un esperimento sociale che interroga appartenenza e futuro.

Connelly e Mackie cercano una via d’uscita in Shelter, poi nozze‑duello a Quattro matrimoni e trappole di Money Road

Sky Cinema 1 • 21:15 • Shelter (2014, regia di Paul Bettany). A New York, un migrante nigeriano e una donna in lotta con la dipendenza si incontrano in strada e si aggrappano l’uno all’altra per sopravvivere: passato, ferite e una possibilità di riscatto. Con Jennifer Connelly, Anthony Mackie, Bruce Altman.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale: ospitalità, creatività e "fattore sorpresa" decidono la partita nel reality più spietato (e divertente) sul giorno del sì.

TV8 • 21:40 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti attraversano un ambiente remoto e ostile con un montepremi in gioco: ogni tentazione accettata erode il jackpot comune. Prove fisiche, morale, leadership e strategie plasmano la corsa verso il traguardo.

Cielo • 21:20 • Outlander. La serie racconta il viaggio nel tempo di Claire Randall, infermiera del 1945 catapultata nella Scozia del 1743 tra il clan MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall: identità, destino e scelte impossibili in un romance avventuroso.

Wimbledon in diretta, doppio Sky Tennis Show e Di Canio racconta la Premier

Sky Sport 1 • 20:30 • Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio ripercorre, da protagonista, rivalità, icone e partite indimenticabili della Premier League: storie, retroscena e fascino del campionato inglese senza filtri.

Sky Sport 1 • 21:00 • Tennis, Wimbledon. Il più antico e prestigioso torneo del tennis: due settimane sull’erba di Londra tra tradizione, imprevisti meteo e match leggendari. Diretta, aggiornamenti e immagini ufficiali dall’All England Club; copertura Sky con finestre dedicate e un’attenzione speciale per gli incontri clou.

Sky Sport 1 • 22:00 • Sky Tennis Show. Magazine con analisi, highlights e focus sui protagonisti del circuito: tattica, tecnica e storytelling per leggere i dettagli che fanno la differenza.

Sky Sport 1 • 22:00 • Sky Tennis Show. Un secondo spazio d’approfondimento sul mondo delle racchette: rubriche, ospiti e sguardo dietro le quinte per raccontare il giorno di Wimbledon e prepararsi al prossimo.

Sky Sport 1 • 22:45 • Tennis, Highlights Show Wimbledon. La giornata di Wimbledon in 45 minuti: emozioni, colpi più belli e snodi tattici dei match principali dal tempio dell’erba.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche