Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (7 giugno), la Rai perde i suoi big: Ranucci rimpiazzato su Rai 3 e De Martino sparisce

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 2 The Rookie torna in divisa, sul Nove Amadeus riporta La Corrida, mentre su TV8 si fa spazio l’avventura di Jumanji – Benvenuti nella giungla.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sigfrido Ranucci
RaiPlay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 7 giugno 2026: tra amichevoli della Nazionale, grandi film e serie, la programmazione di oggi soddisfa ogni gusto.

Azzurri a Creta, The Rookie in azione e Iacona scava: la notte Rai corre tra campo e inchieste

Rai 120:45Calcio, Amichevole Internazionale – Heraklion: Grecia–Italia. Secondo test per la Nazionale sperimentale di Silvio Baldini: dopo la gara di Lussemburgo, gli Azzurri volano a Creta per affrontare la selezione di Ivan Jovanović. Novità, giovani in rampa di lancio e gerarchie da costruire: una serata per misurare identità e condizione verso la nuova ripartenza. La partita della Nazionale comporta la cancellazione della puntata di Affari Tuoi di De Martino, che stasera non andrà in onda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:00The Rookie. John Nolan, quarantacinquenne che ha scelto di cambiare vita dopo aver aiutato la polizia durante una rapina, è il "rookie" più adulto del LAPD: casi imprevedibili, addestramenti serrati e scelte etiche scandiscono episodi che alternano tensione e umanità. Nel cast Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter, Mekia Cox.

Rai 321:15Presa Diretta. Il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona – ideato con Maria Cristina De Ritis e in onda dal 2009 – racconta l’Italia (e non solo) entrando nei dossier che contano: politica, sanità, ambiente, giustizia, energia, economia. La cifra è quella di sempre: servizi sul campo, più punti di vista e proposte concrete per leggere problemi e possibili soluzioni. Quella in programma stasera sarà la prima puntata dopo la fine di Report, che la settimana scorsa ha chiuso i battenti andando in pausa estiva.

Whitney Houston sotto scorta, il thriller turco di Burak Deniz e la comicità di Aldo‑Giovanni‑Giacomo

Rete 421:33Guardia del corpo. Cult assoluto: un ex agente della CIA diventa il bodyguard di una superstar del pop minacciata da uno stalker. Tra pericoli crescenti e un legame destinato a travolgerli, suspense e sentimento vanno a braccetto. Con Kevin Costner e Whitney Houston; regia di Mick Jackson.

Canale 521:21Racconto di una notte (Serie TV, 2024). A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza – legata ai nemici di un tempo – spalanca una rete di segreti, ritualità antiche e alleanze infrante: un viaggio nel passato che conduce a una notte in grado di cambiare ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 121:26Il ricco, il povero e il maggiordomo. Un tracollo finanziario ribalta i ruoli: un finanziere, il suo maggiordomo appassionato di arti marziali e una cameriera sudamericana si ritrovano nella modesta casa di un venditore abusivo/allenatore, scatenando equivoci e risate. Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Morgan Bertacca. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Francesca Neri e Rosalia.

La politica di La7, Amadeus accende La Corrida, Zorzi premia l’ospitalità: la serata Discovery

La720:35In onda. L’appuntamento post‑Tg con l’attualità politica: analisi, collegamenti e ospiti per leggere i temi caldi del giorno con taglio agile e approfondito.

Nove21:30La Corrida. Il "dilettanti allo sbaraglio" più famoso d’Italia torna in versione rinnovata con Amadeus: talenti, ironia e l’insindacabile giudizio del pubblico in studio (affiancato da una celebrità) per una festa popolare dello spettacolo che celebra coraggio e divertimento.

Real Time20:45Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home a puntata, valutando Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi "Ok", "Ottimo", "Top". Alla fine, l’host con più "Top" conquista una recensione firmata: concept, accoglienza e storytelling fanno la differenza.

Johnny Depp sfida l’IA, matrimoni senza filtri e jungle‑action: la notte Sky e TV8

Sky Cinema 121:15Transcendence. Fantascienza a tinte etiche: l’esperimento di un brillante scienziato sull’intelligenza artificiale apre scenari inquietanti tra coscienza e onnipotenza digitale. Con Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall, Paul Bettany; regia di Wally Pfister.

Sky Uno21:15Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio: verdetti senza filtri, scelte originali e tradizione in un format‑cult del wedding reality.

TV820:55F1 Paddock Live Post Gara. Le voci dei team principal e dei piloti, i dati e le analisi per decifrare a caldo strategie, sorpassi e colpi di scena dell’ultima gara.

TV821:20Jumanji – Benvenuti nella giungla. Quattro liceali finiscono nei corpi dei propri avatar adulti dentro un videogame letale: per tornare a casa dovranno sopravvivere alla giungla scoprendo chi sono davvero. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart; regia di Jake Kasdan.

Cielo21:20Killing Point. Un poliziotto con un passato tormentato, specializzato in serial killer, viene inviato a Memphis: una caccia all’uomo che mette alla prova fiuto e nervi. Con Steven Seagal, Holly Dignard; regia di Jeff King.

Grecia–Italia, Panatta & Bertolucci e il rugby URC: lo sport Sky tra racconti e live

Sky Sport 120:45Calcio, Amichevole Internazionale. Notte Azzurra in salsa cretese: tutte le finestre pre e post gara, analisi e immagini per vivere Grecia–Italia con sguardo tecnico e storytelling a cura della squadra Sky.

Sky Sport 122:45Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – con Stefano Meloccaro – ripercorrono il grande tennis, da Björn Borg ai campioni contemporanei: aneddoti, memoria di campo e una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale tra ironia e passione.

Sky Sport 123:30La giovane Italia. Magazine dedicato al vivaio azzurro: volti, storie e prospettive dei talenti che bussano alla Nazionale maggiore, tra interviste e approfondimenti tecnici.

Sky Sport Max20:30Icarus Ultra. Avventure, imprese e curiosità dal mondo degli sport outdoor: quindici anni di ricerca del limite che diventano "Ultra" con format, protagonisti e luoghi mozzafiato.

Sky Sport Max21:00Rugby, United Rugby Championship. Il torneo transnazionale a 15 (Galles, Irlanda, Italia, Scozia, Sudafrica) raccontato tra fisicità, tecnica e atmosfera: sfide che valgono la stagione, tra placcaggi, tattica e calci decisivi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Virginia Raffaele e Fabio Fazio

Che tempo che fa, Virginia Raffaele rimpiazza Fazio e Sigfrido Ranucci punta al botto: cosa succede

Cosa vedere stasera in tv? Su Canale 5 il thriller turco Racconto di una notte sfida...
Tommaso Labate conduce Realpolitik

Stasera in tv: tra Nazionale di calcio e cinema c'è Realpolitik con Tommaso Labate

Cosa vedere stasera in tv? Tommaso Labate accende Realpolitik su Rete 4, Cazzullo fi...
Lino Guanciale tra successi e amore: ecco i segreti dell'attore che oggi compie 47 anni

Stasera in tv (24 maggio): Fazio chiude con Lino Guanciale e le Iene sparano l'ultima 'bomba' su Garlasco

Cosa vedere oggi in prima serata: Report su Rai 3 riparte con Ranucci, Le Iene torna...
Stasera in tv (26 aprile), Fabio Fazio duella contro Ranucci e sfida Cannavacciuolo-Bastianich

Stasera in tv (26 aprile), Fabio Fazio duella contro Ranucci e sfida Cannavacciuolo-Bastianich

Cosa vedere stasera in tv? Prime time tra il procedural NCIS su Rai 2, il laboratori...
Enrico Papi conduce 'Sarabanda Celebrity'

Stasera in tv: Golden Gala d'atletica su Rai 2, Enrico Papi riaccende Sarabanda Celebrity

Cosa vedere stasera? La miniserie Montmartre su Canale 5, Formigli con PiazzaPulita ...
Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Fl...
Milly Carlucci conduce lo show 'Italia loves Unesco'

Stasera in tv: Milly Carlucci conduce 'Campioni del mondo, Italia loves Unesco', Zoro accende Propaganda Live

Cosa vedere oggi? Il dramma Regretting You su Sky Cinema 1 sfida I delitti del BarLu...
Il cast de 'Il commissario Montalbano'

Stasera in tv: Montalbano di Luca Zingaretti sfida la comicità di Brignano

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Rai 3 l’inchiesta di Chi l’ha visto?, cuc...
Rai, oggi scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari

Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (domenica 3 maggio 2026): il talk di Mario Gi...

Systab

Terreni sabbiosi o argillosi

Quando è necessario consolidare terreni e fondazioni

LEGGI

Personaggi

Mary De Gennaro

Mary De Gennaro
Raffaele Di Placido

Raffaele Di Placido
Yoko Yamada

Yoko Yamada
Roberto Arditti

Roberto Arditti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963