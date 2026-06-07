Stasera in tv (7 giugno), la Rai perde i suoi big: Ranucci rimpiazzato su Rai 3 e De Martino sparisce Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 2 The Rookie torna in divisa, sul Nove Amadeus riporta La Corrida, mentre su TV8 si fa spazio l’avventura di Jumanji – Benvenuti nella giungla.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 7 giugno 2026: tra amichevoli della Nazionale, grandi film e serie, la programmazione di oggi soddisfa ogni gusto.

Azzurri a Creta, The Rookie in azione e Iacona scava: la notte Rai corre tra campo e inchieste

Rai 1 • 20:45 • Calcio, Amichevole Internazionale – Heraklion: Grecia–Italia. Secondo test per la Nazionale sperimentale di Silvio Baldini: dopo la gara di Lussemburgo, gli Azzurri volano a Creta per affrontare la selezione di Ivan Jovanović. Novità, giovani in rampa di lancio e gerarchie da costruire: una serata per misurare identità e condizione verso la nuova ripartenza. La partita della Nazionale comporta la cancellazione della puntata di Affari Tuoi di De Martino, che stasera non andrà in onda.

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Rai 2 • 21:00 • The Rookie. John Nolan, quarantacinquenne che ha scelto di cambiare vita dopo aver aiutato la polizia durante una rapina, è il "rookie" più adulto del LAPD: casi imprevedibili, addestramenti serrati e scelte etiche scandiscono episodi che alternano tensione e umanità. Nel cast Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter, Mekia Cox.

Rai 3 • 21:15 • Presa Diretta. Il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona – ideato con Maria Cristina De Ritis e in onda dal 2009 – racconta l’Italia (e non solo) entrando nei dossier che contano: politica, sanità, ambiente, giustizia, energia, economia. La cifra è quella di sempre: servizi sul campo, più punti di vista e proposte concrete per leggere problemi e possibili soluzioni. Quella in programma stasera sarà la prima puntata dopo la fine di Report, che la settimana scorsa ha chiuso i battenti andando in pausa estiva.

Whitney Houston sotto scorta, il thriller turco di Burak Deniz e la comicità di Aldo‑Giovanni‑Giacomo

Rete 4 • 21:33 • Guardia del corpo. Cult assoluto: un ex agente della CIA diventa il bodyguard di una superstar del pop minacciata da uno stalker. Tra pericoli crescenti e un legame destinato a travolgerli, suspense e sentimento vanno a braccetto. Con Kevin Costner e Whitney Houston; regia di Mick Jackson.

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte (Serie TV, 2024). A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza – legata ai nemici di un tempo – spalanca una rete di segreti, ritualità antiche e alleanze infrante: un viaggio nel passato che conduce a una notte in grado di cambiare ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 1 • 21:26 • Il ricco, il povero e il maggiordomo. Un tracollo finanziario ribalta i ruoli: un finanziere, il suo maggiordomo appassionato di arti marziali e una cameriera sudamericana si ritrovano nella modesta casa di un venditore abusivo/allenatore, scatenando equivoci e risate. Regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Morgan Bertacca. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Francesca Neri e Rosalia.

La politica di La7, Amadeus accende La Corrida, Zorzi premia l’ospitalità: la serata Discovery

La7 • 20:35 • In onda. L’appuntamento post‑Tg con l’attualità politica: analisi, collegamenti e ospiti per leggere i temi caldi del giorno con taglio agile e approfondito.

Nove • 21:30 • La Corrida. Il "dilettanti allo sbaraglio" più famoso d’Italia torna in versione rinnovata con Amadeus: talenti, ironia e l’insindacabile giudizio del pubblico in studio (affiancato da una celebrità) per una festa popolare dello spettacolo che celebra coraggio e divertimento.

Real Time • 20:45 • Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home a puntata, valutando Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi "Ok", "Ottimo", "Top". Alla fine, l’host con più "Top" conquista una recensione firmata: concept, accoglienza e storytelling fanno la differenza.

Johnny Depp sfida l’IA, matrimoni senza filtri e jungle‑action: la notte Sky e TV8

Sky Cinema 1 • 21:15 • Transcendence. Fantascienza a tinte etiche: l’esperimento di un brillante scienziato sull’intelligenza artificiale apre scenari inquietanti tra coscienza e onnipotenza digitale. Con Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall, Paul Bettany; regia di Wally Pfister.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio: verdetti senza filtri, scelte originali e tradizione in un format‑cult del wedding reality.

TV8 • 20:55 • F1 Paddock Live Post Gara. Le voci dei team principal e dei piloti, i dati e le analisi per decifrare a caldo strategie, sorpassi e colpi di scena dell’ultima gara.

TV8 • 21:20 • Jumanji – Benvenuti nella giungla. Quattro liceali finiscono nei corpi dei propri avatar adulti dentro un videogame letale: per tornare a casa dovranno sopravvivere alla giungla scoprendo chi sono davvero. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart; regia di Jake Kasdan.

Cielo • 21:20 • Killing Point. Un poliziotto con un passato tormentato, specializzato in serial killer, viene inviato a Memphis: una caccia all’uomo che mette alla prova fiuto e nervi. Con Steven Seagal, Holly Dignard; regia di Jeff King.

Grecia–Italia, Panatta & Bertolucci e il rugby URC: lo sport Sky tra racconti e live

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Amichevole Internazionale. Notte Azzurra in salsa cretese: tutte le finestre pre e post gara, analisi e immagini per vivere Grecia–Italia con sguardo tecnico e storytelling a cura della squadra Sky.

Sky Sport 1 • 22:45 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – con Stefano Meloccaro – ripercorrono il grande tennis, da Björn Borg ai campioni contemporanei: aneddoti, memoria di campo e una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale tra ironia e passione.

Sky Sport 1 • 23:30 • La giovane Italia. Magazine dedicato al vivaio azzurro: volti, storie e prospettive dei talenti che bussano alla Nazionale maggiore, tra interviste e approfondimenti tecnici.

Sky Sport Max • 20:30 • Icarus Ultra. Avventure, imprese e curiosità dal mondo degli sport outdoor: quindici anni di ricerca del limite che diventano "Ultra" con format, protagonisti e luoghi mozzafiato.

Sky Sport Max • 21:00 • Rugby, United Rugby Championship. Il torneo transnazionale a 15 (Galles, Irlanda, Italia, Scozia, Sudafrica) raccontato tra fisicità, tecnica e atmosfera: sfide che valgono la stagione, tra placcaggi, tattica e calci decisivi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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