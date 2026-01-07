Stasera in tv (7 gennaio), sfida combattuta tra Sabrina Ferilli e Giuseppe Zeno per la prima serata Cosa vedere oggi: da Tommaso Labate che riapre Realpolitik su Rete 4, a Jason Statham in Safe su Italia 1 e lo Slalom di Coppa del Mondo su Rai 2.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Raiplay

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 7 gennaio 2026: una prima serata ricchissima di storie forti, cinema d’autore, sport live e grandi volti della tv.

Giuseppe Zeno tra seconde possibilità e brividi sulla neve: la Rai corre tra fiction e Coppa del Mondo

Rai 1 – 21:30 – Purchè finisca bene – Tempi supplementari: film del ciclo sentimentale che racconta la rinascita di Sandro, ex allenatore di hockey caduto in disgrazia e chiamato a guidare una squadra giovanile allo sbando. Al palaghiaccio riemerge anche il passato: Thea, la figlia che non vede da anni, è allenata dalla carismatica Julia. Tra ferite mai rimarginate, un rapporto padre‑figlia da ricucire e una nuova apertura all’amore, il racconto punta sul talento di Giuseppe Zeno (con Clotilde Sabatino). Dal backstage delle reti emerge la curiosità della loro ospitata pomeridiana per presentare il tv‑movie, ultimo titolo della nuova trilogia del franchise.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:00 – Sci Alpino, Coppa del Mondo – Madonna di Campiglio: Slalom M (2a manche): la 3Tre accende la notte con la seconda manche dello slalom maschile. Cronaca, tempi al millesimo e la pressione della pista italiana più iconica: si decide tutto in pochi centesimi.

Rai 3 – 21:20 – La terra promessa: biografico d’avventura (2023, 127’) con Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin, Kristine Kujath Thorp e Magnus Krepper. Nel 1755 il caduto in disgrazia Ludvig von Kahlen tenta l’impresa di domare la brughiera danese per fondare una colonia in nome del re: in cambio sogna un titolo nobiliare. Una sfida titanica contro natura, intrighi e ambizioni.

Labate riaccende il confronto, Scotti e Ferilli alzano l’asticella: serata forte su Mediaset

Rete 4 – 21:33 – Realpolitik: Tommaso Labate alla guida del nuovo spazio di approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi in diretta. Un racconto senza filtri dell’attualità politica, costruito con ritmo e un taglio immediato.

Canale 5 – 20:37 – La ruota della fortuna: l’access con Gerry Scotti torna a far girare frasi, vocali e consonanti tra spicchi imprevisti e la Ruota delle Meraviglie. Nelle ultime settimane non sono mancati colpi di scena, maxi‑puntate e un clima di festa con Samira Lui: siparietti, ribaltoni sul gong e buste verdi che hanno regalato vincite memorabili, fino ai 200 mila euro. Band in studio (i Fortuna Five), curiosità, gioco puro e il feeling consolidato tra conduttore e co‑conduttrice.

Canale 5 – 21:50 – A testa alta – Il coraggio di una donna (2025): miniserie con Sabrina Ferilli, Gioia Spaziani, Raniero Monaco di Lapio, Fabrizio Ferracane, Maria Chiara Augenti, Ninni Bruschetta, Augusto Fornari e Francesco Petit (regia di Giacomo Martelli). Virginia Terzi, preside stimata e madre premurosa, ha creato un progetto contro la dipendenza digitale. La sua vita crolla quando un video intimo diffuso senza consenso scatena scandalo e calunnie. La comunità si spacca, ma Virginia combatte per sé, per il figlio e per i valori in cui crede. Un racconto sul pregiudizio e sulla dignità, tra tribunali mediatici e resilienza.

Italia 1 – 21:25 – Safe (2012, 95’): action ad alto ottano firmato Boaz Yakin con Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, James Hong e Robert John Burke. New York diventa una scacchiera letale tra Triadi, mafia russa e poliziotti corrotti: un ex lottatore decide di proteggere una bambina capace di memorizzare un codice decisivo.

Cazzullo racconta, Panella giudica, "nozze al buio" dividono: la tripletta La7–Discovery

La7 – 21:15 – Una giornata particolare: viaggio dentro le 24 ore che hanno segnato la vita di un personaggio e, talvolta, il corso della storia. Narrazione, fonti e memoria pubblica si intrecciano in uno speciale che illumina dettagli e conseguenze di quel "giorno destinato".

Nove – 21:30 – Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo con grandi comunità italiane e visita tre locali tricolore a puntata: menù, autenticità e spirito d’impresa nel mirino, fino al verdetto finale sul migliore.

Real Time – 21:30 – Matrimonio a prima vista Italia (regia di Marco Manes): l’esperimento sociale che unisce al buio tre coppie selezionate da sociologo, psicologi e sessuologi. Dopo il sì senza essersi mai visti, tre settimane di convivenza sotto le telecamere tra luna di miele, test e vita vera. Al termine, la scelta: restare sposati o separarsi.

Amore, cucina e cult: Sky mescola rom‑com e Bastianich

Sky Cinema 1 – 21:15 – This time next year – Cosa fai a Capodanno? (2024, 116’): a Londra Minnie e Quinn nascono nella stessa clinica la notte di Capodanno del 1990. Trent’anni dopo si ritrovano e scatta una sintonia irresistibile. Nel cast Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah, Sophie Cookson e Keala Settle: sentimento, sliding doors e buoni propositi.

Sky Uno – 21:15 – Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish": quello capace di restare indelebile nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Creatività, tecnica e sapori che parlano dritto alle emozioni.

TV8 – 21:30 – Quattro matrimoni e un funerale (1994, 105’): la commedia romantica di Mike Newell che ha consacrato una generazione. Con Andie MacDowell, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Simon Callow e Anna Chancellor: appuntamenti mancati, humour britannico e un amore che trova la sua strada.

Cielo – 21:15 – Riddick (2013, 119’): fantascienza survival con Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà e Dave Bautista. Abbandonato su un pianeta ostile, Riddick attira i mercenari per farsi estrarre: tra creature letali e cacciatori implacabili, sopravvive chi sa vedere al buio.

Serie A in diretta, volley d’Europa e la notte di Del Piero su Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A: la diretta del massimo campionato italiano. Ritmo, tattica e incroci chiave in prime time per una serata da cartellone.

Sky Sport 1 – 23:30 – Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions: 43 reti in 90 partite europee. Un viaggio tra le giocate più iconiche di Alessandro Del Piero, a partire dal raddoppio bianconero al Borussia Dortmund nel 1995/96.

Sky Sport Max – 19:30 – Pallavolo Maschile, CEV Champions League: la massima competizione continentale dei club accende il prime access con tecnica, muri e rimonte di grande livello.

Sky Sport Max – 21:30 – Pallavolo Femminile, CEV Champions League: seconda serata nel segno delle regine d’Europa: velocità, combinazioni e difese spettacolari per le big del volley femminile.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche