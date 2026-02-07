Stasera in tv (7 febbraio), Maria De Filippi e la sfida infinita con Antonella Clerici: C’è posta per te ci riprova Cosa vedere oggi in prima serata: su Rete 4 Bud Spencer e Terence Hill in Miami Supercops, su Italia 1 Ben Stiller guida Una notte al museo 2.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 7 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata.

Clerici guida i Kids, la notte olimpica accende Rai 2, Ossini immagina la città che verrà

Rai 1 • 21:30 • The Voice Kids — Il talent junior nato dal format di John de Mol torna con le Blind Auditions e le poltrone girevoli: i coach scelgono solo ascoltando la voce. In cattedra Antonella Clerici e la squadra composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt: storie, Super Pass e duetti in un percorso che celebra talento e personalità.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Palinsesto "totalmente olimpico": dirette, collegamenti e un racconto corale che unisce sport e spettacolo. Tra le voci e i grandi momenti citati nelle anticipazioni: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali; telecronaca Rai affidata ai volti di Rai Sport, con finestre tra Milano e Cortina e focus su atleti e discipline.

Rai 2 • 23:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Notti Olimpiche — Lo studio serale che riavvolge emozioni, highlights e storie della giornata di gare: approfondimenti, ospiti e collegamenti per entrare nel cuore dei Giochi, tra discipline di ghiaccio e neve, curiosità e pagine di costume sportivo.

Rai 3 • 21:25 • La città ideale — Massimiliano Ossini accompagna in un viaggio di divulgazione tra tecnologia, architetture visionarie e sostenibilità. Un racconto che intreccia qualità della vita, sviluppo urbano e rispetto dell’ambiente, immaginando la "città che verrà".

De Filippi riapre la busta: tra Superospiti e cult d’azione, la serata pop di Mediaset

Rete 4 • 21:33 • Miami Supercops — Bud Spencer e Terence Hill tornano in coppia nel poliziesco d’avventura firmato Bruno Corbucci (1985, 97’): scazzottate coreografiche e humor iconico per un classico della premiata ditta Bud Spencer & Terence Hill.

Canale 5 • 21:20 • C’è posta per te — Il people show di Maria De Filippi (ideato con Alberto Silvestri) riapre la celebre "busta" tra ricongiungimenti, sorprese e racconti familiari. Dal 2000 un rito popolare che alterna emozioni e ospiti, con i postini e le storie in primo piano; nella stagione in corso non sono mancati momenti virali, come l’ingresso di Alex Del Piero a sorpresa e casi che hanno acceso il dibattito social.

Italia 1 • 21:20 • Una notte al museo 2: La fuga — Sequel (2009, 105’) diretto da Shawn Levy: lo strambo custode Larry di Ben Stiller ritrova statue e quadri che prendono vita in un’avventura per tutta la famiglia. Nel cast anche Robin Williams, Owen Wilson, Amy Adams e Dick Van Dyke.

Gramellini riaccende il confronto: il talk di La7, il duello del Nove e la sfida dei forni

La7 • 20:35 • In altre parole — Il talk-rotocalco di Massimo Gramellini nasce come erede della sua storica rubrica: parole chiave della settimana, ospiti, musica e attualità. Tra i temi emersi di recente anche il "caso" delle ospitate di Sigfrido Ranucci, che ha acceso il dibattito sul pluralismo in tv.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto serrato: ritmo, argomentazioni e sguardo sul costume per un’arena che punta a far emergere visioni divergenti con un linguaggio diretto.

Real Time • 20:15 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino conduce la competizione fra tre forni: quattro prove (salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva), tra grani, lieviti e tecniche contemporanee che esaltano tradizione e creatività.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 13) — Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, è un primario anticonformista che infrange prassi e alza l’asticella sui casi più complessi, mettendo in competizione il team. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Coogan salva un pinguino, Cannavacciuolo al banco di prova e Gomorra in chiaro: il sabato Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Il professore e il pinguino — Commedia ispirata a una storia vera (2025, 111’, regia di Peter Cattaneo): un docente inglese in Argentina salva un pinguino sporco di petrolio e lo "arruola" come assistente in classe, trasformando gli studenti (Steve Coogan e Jonathan Pryce tra i protagonisti).

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 17) — La gara ai fornelli che è diventata fenomeno di costume: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano Mystery, Invention e Pressure Test, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla cucina d’autore.

TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti segreti e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (St. 4, Ep. 7) — Il culto sulla guerra tra clan torna in chiaro: alleanze, tradimenti e una regia potente (Claudio Cupellini, Francesca Comencini, Stefano Sollima). Nel cast Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito.

Serie A in vetrina e fioretto d’élite: la maratona Sky Sport tra storie e doc olimpici

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A — La massima serie italiana in diretta, con riflettori su big match, analisi e approfondimenti: voci e campi collegati per vivere il campionato nel dettaglio.

Sky Sport Max • 18:00 • Scherma, Grand Prix Fioretto — Il Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile: assalti di alto livello tecnico, grandi firme in pedana e uno dei palcoscenici più prestigiosi della Coppa del Mondo.

Sky Sport Max • 21:30 • Olimpiadi. Il viaggio del tempo — Documentario e racconto crossmediale che ripercorre storie, immagini e protagonisti della kermesse olimpica, tra spettacolo, backstage e il dietro le quinte della produzione televisiva internazionale.

Sky Sport Max • 22:15 • Super Atleti — La serie che celebra i campioni dello sport olimpico italiano: sacrifici, sliding doors e momenti chiave che hanno segnato carriere e medaglie.

