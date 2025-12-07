Stasera in tv (7 dicembre): De Martino sparisce e Ranucci svela i costi (enormi) delle Olimpiadi di Milano-Cortina Cosa vedere oggi? Diego Abatantuono guida la commedia su Rai 2 contro Spielberg con War Horse su La7 e la Gialappa’s con Mago Forest su Sky Uno

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 7 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Abatantuono all’attacco e Ranucci sul caso: la prima serata Rai tra Natale e inchieste

Rai 1 – 20:20 – Tg1. Lo storico notiziario della rete ammiraglia, nato nella sua forma moderna nel 1976, propone l’edizione principale serale con servizi, collegamenti e le notizie del giorno dal Centro di produzione di Saxa Rubra. A seguire, salta la puntata di Affari Tuoi per lasciare spazio alla seconda parte della Prima della Scala.

Rai 2 – 21:00 – Improvvisamente a Natale mi sposo (2023, commedia; 105’). Regia di Francesco Patierno. Nel suo grande albergo sulle Dolomiti, Lorenzo attende la famiglia per il Natale, ma ha in serbo una sorpresa: Serena, la donna americana di cui si è innamorato. Nel cast Diego Abatantuono, Nino Frassica, Violante Placido, Carol Alt e Michele Foresta, per una serata tra equivoci, sentimenti e spirito delle feste.

Rai 3 – 21:00 – Report. Il programma di inchieste nato nel 1994 e oggi affidato a Sigfrido Ranucci scandaglia scandali e poteri con documenti esclusivi e testimonianze sul campo, proseguendo la tradizione di giornalismo d’approfondimento inaugurata da Milena Gabanelli. Tra i servizi in programma stasera, l’inchiesta intitolata "Cantiere Cortina" da Claudia Di Pasquale. Le Olimpiadi, inizialmente presentate come un evento a basso costo e "a impatto zero" secondo il dossier del 2019, oggi mostrano una realtà completamente diversa. Lo speciale ricostruisce dettagliatamente l’evoluzione del budget, che è passato dalle stime iniziali fino a superare i 3,8 miliardi di euro, con lavori che rischiano di completarsi soltanto dopo la chiusura dei Giochi. Attraverso l’analisi di documenti ufficiali, interviste e sopralluoghi sul campo, il programma condotto da Sigfrido Ranucci cerca di dare risposta a una domanda cruciale: questa edizione sarà davvero sostenibile o rischiamo di assistere a un’altra grande occasione sfuggita di mano?

Giordano alza i toni, Scotti rilancia il quiz da un milione, laboratorio comico acceso: notte Mediaset al calor bianco

Rete 4 – 21:32 – Fuori dal coro. Il talk ideato e condotto da Mario Giordano, nato nel 2018, porta in prima serata un linguaggio diretto "di pancia" su politica, cronaca ed economia, tra sagome in studio, inviati, dossier e la storica rubrica "Il punto". Un impianto combattivo che difende le ragioni dei cittadini.

Canale 5 – 21:30 – Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il celebre quiz torna con una formula inedita a livello mondiale: una sfida vertiginosa dove, oltre alla preparazione, contano gestione della pressione e del tempo per scalare la piramide del milione.

Italia 1 – 21:35 – Zelig On. Area Zelig diventa un vero laboratorio creativo con Paolo Ruffini e Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale & Franz: giovani comici emergenti, sketch inediti e personaggi irresistibili tra tradizione e sperimentazione televisiva.

Spielberg in trincea, poi feste "regali" e amori a tempo: La7 e Discovery tra cinema e reality

La7 – 21:15 – War Horse (2011, drammatico; 146’). Regia di Steven Spielberg. Dalla campagna inglese al fronte della Prima guerra mondiale, l’epopea dell’amicizia tra il giovane Albert e il cavallo Joey. Nel cast Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, David Thewlis, Toby Kebbell e Niels Arestrup.

Real Time – 21:10 – Il castello delle cerimonie. Dalle nozze ai compleanni "over the top": il reality ambientato al Grand Hotel La Sonrisa racconta feste sfarzose e scenografiche. Dopo Antonio Polese, a guidare l’impero familiare è Donna Imma Polese, con Antonio Jr tra tradizione, eccessi e cultura pop.

Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi. Docureality sul visto K-1: coppie alla prova tra barriere linguistiche, shock culturali e famiglie scettiche. Entro 90 giorni bisogna sposarsi o tornare a casa: convivenze-lampo, scelte definitive e sentimenti senza filtri.

Tomer Sisley a caccia della verità, Servillo con Pirandello e la Gialappa’s col Mago Forest: Intrattenimento Sky tra thriller, d’autore e risate

Sky Cinema 1 – 21:15 – Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024, thriller; 100’). Il tycoon Largo, devastato dal rapimento del figlio, assiste al suicidio del socio e scopre un legame tra i due eventi: un’indagine che può salvare l’erede e l’impero. Con Tomer Sisley e James Franco.

Sky Cinema 2 – 21:15 – La stranezza (2022, commedia; 103’). In Sicilia nel 1920, l’incontro tra Luigi Pirandello e due attori disoccupati innesca un’avventura teatrale imprevedibile tra genio e "stranezze". Con Toni Servillo, Valentino Picone, Luigi Lo Cascio, Salvo Ficarra e Donatella Finocchiaro.

Sky Uno – 21:15 – GialappaShow. Il nuovo varietà della Gialappa’s Band, condotto da Mago Forest: commenti corrosivi alla tv, sketch, un grande cast comico e ospiti per una "moviola" del piccolo schermo al fulmicotone.

TV8 – 21:35 – La chiave del Natale (2020, sentimentale; 90’). A Cedar Park, una studentessa di medicina e un ex pilota si sentono fuori posto finché una vecchia chiave e un enigma li portano in un’avventura che riscopre il senso del Natale e della "casa". Con Taylor Cole e Steve Lund.

Cielo – 21:15 – Men in Black (1997, fantascienza; 95’). Due agenti segreti mantengono l’ordine tra gli alieni clandestini sulla Terra. Cast cult con Will Smith e Tommy Lee Jones, regia di Barry Sonnenfeld: ritmo, ironia e travestimenti extraterrestri.

Ligue 1 in vetrina, F1 al microscopio e WRC by night: la serata Sky Sport tra campo e motori

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in primo piano: riflettori su match e protagonisti della serata per vivere il grande calcio transalpino.

Sky Sport Max – 20:00 – Race Anatomy F1. L’analisi del Gran Premio: immagini, dati e voci dei protagonisti per rivedere i momenti chiave e approfondire strategie e colpi di scena.

Sky Sport Max – 21:00 – Automobilismo, WRC. Il Mondiale Rally corre in notturna: prove speciali e assetti estremi tra sterrati e asfalti per uno spettacolo ad alto tasso adrenalinico.

