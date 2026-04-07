Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loro
Stasera, martedì 7 aprile 2026, torna in replica Il Commissario Montalbano che sfida Il Grande Fratello Vip e Belve. Anche senza italiane è grande Champions
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di martedì 7 aprile 2026: una notte ricchissima di fiction cult, talk d’attualità, reality e grande sport.
- Zingaretti di nuovo in campo: il ritorno di Montalbano sfida Belve e le inchieste di Sottile
- Blasi accende il GF Vip, Berlinguer al contrattacco e Le Iene scavano con Inside
- Floris incalza la politica, risate sul Nove e cuori al tavolo su Real Time
- Cinema, talent e cucina: da Vince Vaughn a Barbieri, con Foodish e IGT
- Champions e motori: Diretta Gol, Eurolega e WRC nella notte Sky Sport
Zingaretti di nuovo in campo: il ritorno di Montalbano sfida Belve e le inchieste di Sottile
Rai 1 • 21:30 • Il Commissario Montalbano – L’odore della notte. Luca Zingaretti rimette i panni di Salvo Montalbano in una replica molto amata: al centro la scomparsa di un promotore finanziario e del suo aiutante, tra piste criminali e verità più dolorose del previsto. Nel cast anche Cesare Bocci. La serata inaugura un nuovo ciclo di repliche, disponibili anche su RaiPlay, dopo il buon riscontro dell’autunno.
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Rai 2 • 21:20 • Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani riparte con una novità: la striscia fissa dedicata ai "Nip", le persone comuni pronte a sedersi sul celebre sgabello. In prima serata si annunciano interviste senza sconti (tra i nomi del ciclo anche Amanda Lear, Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti nelle prime settimane) e lo spin-off Crime in arrivo, sempre nel solco del faccia a faccia diretto e tagliente.
Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile attraversa i "far west d’Italia": collegamenti, reportage e testimonianze dal vivo per illuminare le zone d’ombra dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Un racconto che mescola inchiesta, storie e soluzioni possibili, dando voce al disagio e all’indignazione civile.
Blasi accende il GF Vip, Berlinguer al contrattacco e Le Iene scavano con Inside
Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il confronto sull’attualità con ospiti, servizi mirati e dibattito serrato. In scaletta anche il caso dell’aggressione subita dall’inviata Sara Giudice durante un servizio, episodio che riaccende la discussione su sicurezza dei cronisti e libertà di stampa.
Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. Il reality di prima serata condotto da Ilary Blasi prosegue tra nomination incandescenti e televoti decisivi. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con i temi caldi: scontri, strategie, coppie nel mirino, sorprese ai concorrenti e la corsa verso la fase calda del gioco. Diretta e on demand su Mediaset Infinity.
Italia 1 • 21:13 • Le Iene presentano: Inside. Speciali d’inchiesta firmati Le Iene: dossier che tornano su argomenti già affrontati, con nuovi elementi e dettagli inediti. Un approfondimento dal taglio investigativo, tra testimonianze e documenti esclusivi.
Floris incalza la politica, risate sul Nove e cuori al tavolo su Real Time
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris mette in fila fatti e protagonisti della settimana con interviste, sondaggi e un contraddittorio serrato. Chiusura affidata allo sguardo dei più piccoli che, con leggerezza, ribaltano la prospettiva sul presente.
Nove • 21:30 • Only fun – Comico show. Monologhi, personaggi e gag: sul palco si alternano comici e stand-up per una serata di risate a ritmo serrato e tanto pubblico in sala.
Real Time • 21:40 • Primo appuntamento. Il dating ispirato al format First Dates: due single, una cena al lume di candela e il verdetto finale (rivedersi o dirsi addio). Con la conduzione di Flavio Montrucchio, maître, barman e cameriere accompagnano le coppie nel "Ristorante Geco" all’Eur. Nella storia del programma spazio anche allo spin-off in crociera su MSC Grandiosa.
Cinema, talent e cucina: da Vince Vaughn a Barbieri, con Foodish e IGT
Sky Cinema 1 • 21:15 • Delivery Man. Commedia di Ken Scott (2013): Vince Vaughn è un uomo qualunque che scopre di essere padre di centinaia di ragazzi nati dalle sue donazioni in clinica. Nel cast Chris Pratt e Cobie Smulders, tra equivoci, affetti e scelte inattese.
Sky Uno • 21:15 • Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo chef giudica quattro albergatori nella stessa area: check-in, notte in struttura, ispezioni rituali (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione dalle ultime edizioni). Confronto finale e verdetto che può ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da reinvestire.
TV8 • 20:40 • Foodish. Joe Bastianich cerca "il piatto che resta": solo una creazione, capace di imprimersi nella memoria del giudice e dell’ospite, sarà proclamata vincitrice. Racconto culinario, identità e gusto in primo piano.
TV8 • 21:55 • Italia’s Got Talent. Dal 2009 il talent dei "100 secondi" dove tutto è possibile: canto, danza, magia, comicità e golden buzzer per l’accesso diretto in finale. In palio 100.000 euro e un proprio show a Las Vegas. Alla conduzione su Sky/TV8 è arrivata Lodovica Comello; tra i giudici storici, Frank Matano ed Elio nelle stagioni più recenti.
Cielo • 21:20 • 2012. Disaster-movie firmato Roland Emmerich: un evento annunciato dal calendario Maya scatena cataclismi globali. Nel cast John Cusack, Amanda Peet, Thandiwe Newton, Woody Harrelson e Chiwetel Ejiofor, per una corsa contro il tempo tra spettacolari sequenze apocalittiche.
Champions e motori: Diretta Gol, Eurolega e WRC nella notte Sky Sport
Sky Sport 1 • 20:00 • Champions League Show. Studio, immagini e interviste ai protagonisti della UEFA Champions League: il racconto dei match con analisi e collegamenti.
Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Champions League. Panoramica in tempo reale dai campi europei: tutti i gol e gli aggiornamenti della serata con finestre in simultanea.
Sky Sport Max • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: finestre live, risultati e protagonisti di giornata in una vetrina ad alto tasso tecnico.
Sky Sport Max • 22:30 • WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: sintesi, on board e momenti chiave dell’ultimo round iridato.
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09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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