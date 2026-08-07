Stasera in tv (7 agosto), musica e soap si sfidano: Tim Summer Hits Remix contro L’erede
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 7 agosto: la commedia Un’estate ai Caraibi su Rete 4 duella con l’azione di Chicago Fire su Italia 1, mentre il reality Quattro matrimoni scalda Sky Uno.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 7 agosto 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Conti riaccende Piazza del Popolo, Coliandro torna all’attacco e Ulisse cerca casa: la Rai alza il volume
Rai 1 – Tim Summer Hits Remix alle 21:30. Speciale che raccoglie le esibizioni più emozionanti dalle quattro serate di Piazza del Popolo: una "festa remix" che ripropone duetti, momenti inediti e i successi più amati dell’estate 2026, restituendo sul piccolo schermo il clima da live e l’energia della piazza.
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Rai 2 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno alle 21:20. Diretto dai Manetti Bros, l’eroe più testardo e goffo della tv torna col suo mix di noir e ironia: incorruttibile ma "eroe a sua insaputa", si caccia nei guai pur di inchiodare i colpevoli. Protagonista Giampaolo Morelli, con Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.
Rai 3 – Itaca. Il ritorno alle 21:15. Odisseo approda esausto a Itaca dopo Troia: nessuno lo riconosce e, aiutato da Eumeo, prepara il rientro al palazzo dove lo attendono Penelope e Telemaco. Ma la casa è occupata dai Proci, pronti a imporre un nuovo ordine. Un dramma sul ritorno e sull’identità, con Juliette Binoche e Claudio Santamaria accanto a Ralph Fiennes.
Faide, risate balneari e sirene di Chicago: la notte Mediaset tra colpi di cuore e adrenalina
Rete 4 – Un’estate ai Caraibi alle 21:33. Sull’isola di Antigua si intrecciano storie d’amore e imbrogli: un truffatore dal cuore tenero, una relazione clandestina da proteggere e un palazzinaro romano sopra le righe. Commedia corale firmata Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Biagio Izzo.
Canale 5 – L’erede alle 21:21. A Urfa, la faida tra Yelduran e Kordagli si placa con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Chirurgo stimato a Istanbul, Serhat rifiuta il ruolo di "erede" e il legame impostogli, ma l’incontro con Melek e un drammatico ricovero d’urgenza rimettono tutto in gioco: onore, sentimenti e destino familiare.
Italia 1 – Chicago Fire alle 21:25. Al Chicago Firehouse 51, pompieri e paramedici vivono missioni al limite e fragilità personali: le tensioni tra Matthew Casey e Kelly Severide si riaccendono, ma in prima linea la squadra fa quadrato per salvare vite. Cast: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith.
Colosseo, duelli comici e ossessione per l’igiene: La7 e Discovery a tutto ritmo
La7 – La vera storia del Colosseo: Ascesa e caduta alle 21:15. Documentario che ripercorre la storia dell’anfiteatro simbolo di Roma: spettacoli che richiamavano migliaia di spettatori, ingegneria d’avanguardia e la diffusione del suo modello in tutto l’Impero, fino a diventare emblema di potenza e testimone del declino.
Nove – Comedy Match alle 21:30. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione: sprint di battute, giochi esilaranti e tempi comici perfetti per un confronto senza esclusione di risate.
Real Time – Malati di pulito alle 21:40. Docureality sui "pulitori compulsivi" che hanno trasformato l’ossessione in un lavoro: niente storie angoscianti o accumuli estremi, ma professionisti come Linda Dykes e la sua squadra super-efficiente, pronti a rimettere a nuovo qualsiasi spazio 24 ore su 24.
Thriller, wedding-war e gialli di Pineta: l’Intrattenimento Sky tra adrenalina, sfide e storia
Sky Cinema 1 – Fuori dalla legge alle 21:15. Durante una passeggiata nei boschi, una donna assiste a un crimine commesso da quattro agenti corrotti dello sceriffo locale. In fuga, trova riparo grazie a una guardia forestale. Thriller teso con Bruce Willis, Jaime King e Lala Kent.
Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: organizzazione, ospitalità ed effetto wow diventano armi decisive in una gara dove strategie e sorprese non mancano mai.
TV8 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi alle 21:40. A Pineta, il barista-detective Massimo e i celebri "vecchini" tornano tra giallo balneare e ironia corrosiva. Nel cast spicca Filippo Timi accanto a Lucia Mascino ed Enrica Guidi, per un nuovo enigma a colpi di battute.
Cielo – Jeanne du Barry – La favorita del re alle 21:15. Dalla povertà alla corte di Francia: l’ascesa di Jeanne Bécu, amante di Luigi XV, tra intrighi, privilegi e fragilità del potere. Con Johnny Depp, Maïwenn e Melvil Poupaud.
Tuffi nella sabbia e storie outdoor: lo spettacolo di Sky Sport
Sky Sport Max – Icarus Ultra alle 20:30. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni a caccia del limite, il progetto si spinge "oltre" per raccontare curiosità, storie e protagonisti delle discipline più estreme.
Sky Sport Max – Beach Soccer LND alle 21:00. Il meglio del campionato di Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti: highlights, giocate spettacolari e la sabbia come palcoscenico di tecnica e agonismo.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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