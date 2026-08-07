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Stasera in tv (7 agosto), musica e soap si sfidano: Tim Summer Hits Remix contro L’erede

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 7 agosto: la commedia Un’estate ai Caraibi su Rete 4 duella con l’azione di Chicago Fire su Italia 1, mentre il reality Quattro matrimoni scalda Sky Uno.

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Redazione

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Andrea Delogu e Carlo Conti - Tim SUmmer Hits 2026
IPA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 7 agosto 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Conti riaccende Piazza del Popolo, Coliandro torna all’attacco e Ulisse cerca casa: la Rai alza il volume

Rai 1Tim Summer Hits Remix alle 21:30. Speciale che raccoglie le esibizioni più emozionanti dalle quattro serate di Piazza del Popolo: una "festa remix" che ripropone duetti, momenti inediti e i successi più amati dell’estate 2026, restituendo sul piccolo schermo il clima da live e l’energia della piazza.

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Rai 2L’ispettore Coliandro – Il ritorno alle 21:20. Diretto dai Manetti Bros, l’eroe più testardo e goffo della tv torna col suo mix di noir e ironia: incorruttibile ma "eroe a sua insaputa", si caccia nei guai pur di inchiodare i colpevoli. Protagonista Giampaolo Morelli, con Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.

Rai 3Itaca. Il ritorno alle 21:15. Odisseo approda esausto a Itaca dopo Troia: nessuno lo riconosce e, aiutato da Eumeo, prepara il rientro al palazzo dove lo attendono Penelope e Telemaco. Ma la casa è occupata dai Proci, pronti a imporre un nuovo ordine. Un dramma sul ritorno e sull’identità, con Juliette Binoche e Claudio Santamaria accanto a Ralph Fiennes.

Faide, risate balneari e sirene di Chicago: la notte Mediaset tra colpi di cuore e adrenalina

Rete 4Un’estate ai Caraibi alle 21:33. Sull’isola di Antigua si intrecciano storie d’amore e imbrogli: un truffatore dal cuore tenero, una relazione clandestina da proteggere e un palazzinaro romano sopra le righe. Commedia corale firmata Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Biagio Izzo.

Canale 5L’erede alle 21:21. A Urfa, la faida tra Yelduran e Kordagli si placa con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Chirurgo stimato a Istanbul, Serhat rifiuta il ruolo di "erede" e il legame impostogli, ma l’incontro con Melek e un drammatico ricovero d’urgenza rimettono tutto in gioco: onore, sentimenti e destino familiare.

Italia 1Chicago Fire alle 21:25. Al Chicago Firehouse 51, pompieri e paramedici vivono missioni al limite e fragilità personali: le tensioni tra Matthew Casey e Kelly Severide si riaccendono, ma in prima linea la squadra fa quadrato per salvare vite. Cast: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith.

Colosseo, duelli comici e ossessione per l’igiene: La7 e Discovery a tutto ritmo

La7La vera storia del Colosseo: Ascesa e caduta alle 21:15. Documentario che ripercorre la storia dell’anfiteatro simbolo di Roma: spettacoli che richiamavano migliaia di spettatori, ingegneria d’avanguardia e la diffusione del suo modello in tutto l’Impero, fino a diventare emblema di potenza e testimone del declino.

NoveComedy Match alle 21:30. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione: sprint di battute, giochi esilaranti e tempi comici perfetti per un confronto senza esclusione di risate.

Real TimeMalati di pulito alle 21:40. Docureality sui "pulitori compulsivi" che hanno trasformato l’ossessione in un lavoro: niente storie angoscianti o accumuli estremi, ma professionisti come Linda Dykes e la sua squadra super-efficiente, pronti a rimettere a nuovo qualsiasi spazio 24 ore su 24.

Thriller, wedding-war e gialli di Pineta: l’Intrattenimento Sky tra adrenalina, sfide e storia

Sky Cinema 1Fuori dalla legge alle 21:15. Durante una passeggiata nei boschi, una donna assiste a un crimine commesso da quattro agenti corrotti dello sceriffo locale. In fuga, trova riparo grazie a una guardia forestale. Thriller teso con Bruce Willis, Jaime King e Lala Kent.

Sky UnoQuattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: organizzazione, ospitalità ed effetto wow diventano armi decisive in una gara dove strategie e sorprese non mancano mai.

TV8I delitti del BarLume – Il re dei giochi alle 21:40. A Pineta, il barista-detective Massimo e i celebri "vecchini" tornano tra giallo balneare e ironia corrosiva. Nel cast spicca Filippo Timi accanto a Lucia Mascino ed Enrica Guidi, per un nuovo enigma a colpi di battute.

CieloJeanne du Barry – La favorita del re alle 21:15. Dalla povertà alla corte di Francia: l’ascesa di Jeanne Bécu, amante di Luigi XV, tra intrighi, privilegi e fragilità del potere. Con Johnny Depp, Maïwenn e Melvil Poupaud.

Tuffi nella sabbia e storie outdoor: lo spettacolo di Sky Sport

Sky Sport MaxIcarus Ultra alle 20:30. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni a caccia del limite, il progetto si spinge "oltre" per raccontare curiosità, storie e protagonisti delle discipline più estreme.

Sky Sport MaxBeach Soccer LND alle 21:00. Il meglio del campionato di Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti: highlights, giocate spettacolari e la sabbia come palcoscenico di tecnica e agonismo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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