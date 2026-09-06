Stasera in tv (6 settembre), Raoul Bova si prende Rai 1, mentre Amadeus riappare sul Nove dopo il divorzio
Cosa vedere oggi in prima serata: Italia-Usa (basket femminile) su Rai 2 sfida i cult 4 Ristoranti (TV8) e 4 Hotel (Sky Uno). Su La7 il classico d’azione Getaway!, su Nove la nostalgia di La Corrida Remix.
Se siete indecisi su cosa guardare nella serata di 6 settembre 2026, ecco una guida agile e aggiornata per scegliere il meglio tra film, serie e grandi classici: ce n’è per tutti, dall’azione al romanticismo, passando per documentari e realtà.
Rai, Bova fa battere il cuore, palla a due con le Azzurre e Iannacone torna tra le vite che resistono
Rai 1 — 21:30 — Sei mai stata sulla luna?. Una manager della moda atterra in un paesino di Puglia e scopre che all’appello manca l’amore: l’incontro con un agricoltore rimette in discussione certezze e priorità. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Sergio Rubini e Emilio Solfrizzi: una commedia sentimentale firmata Paolo Genovese che gioca con i contrasti città–campagna e il richiamo delle radici.
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Rai 2 — 20:45 — Basket femminile, Mondiali Germania 2026 – 2a giornata (Gruppo D): Italia-Usa. Secondo impegno iridato per le Azzurre contro le statunitensi: intensità, fisicità e gestione dei possessi per misurarsi con una corazzata mondiale.
Rai 3 — 21:20 — Che ci faccio qui. Domenico Iannacone riparte dalla domanda che orienta un’esistenza: storie di scelte, ferite e risalite che illuminano un’Italia caparbia e solidale, in un racconto di forte impronta civile.
Mediaset, Capuozzo tra i "Giganti", amori e vendette nella dizi e la risata di Aldo, Giovanni e Giacomo
Rete 4 — 21:33 — Giganti – I protagonisti della Storia. Un itinerario televisivo che scandaglia vite e opere di figure decisive per la cultura e il destino del mondo: biografie, retroscena e riletture per capire chi ha inciso davvero sul nostro presente.
Canale 5 — 21:25 — Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia: l’avvicinamento a Canfeza lo trascina in un labirinto di segreti, rituali antichi e alleanze spezzate, verso una notte capace di cambiare ogni equilibrio. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu.
Italia 1 — 21:30 — Odio l’estate. Tre famiglie agli antipodi, una sola casa al mare "prenotata due volte": la convivenza forzata e gli imprevisti diventano miccia comica per Aldo, Giovanni e Giacomo, tra malintesi, riconciliazioni e piccoli grandi affetti. Con Aldo Baglio, Carlotta Natoli, Giacomo Poretti, Giovanni Storti.
La7 e Discovery, fuga verso il Messico, talent di culto e nozze al buio: tra azione, memoria pop e "esperimento sociale"
La7 — 21:15 — Getaway!. Il caper ad alto voltaggio di Sam Peckinpah: un evaso, una rapina, la fuga verso il Messico con la moglie e un complice creduto morto alle calcagna. In corsa tra sparatorie, doppi giochi e inseguimenti. Con Steve McQueen, Ali MacGraw.
Nove — 21:30 — La Corrida Remix. I momenti più indimenticabili dello show dei dilettanti allo sbaraglio: esibizioni, gaffe e sorprese che hanno reso il format un fenomeno popolare senza tempo. Continua il ciclo di repliche dello show di Amadeus, nonostante l’addio ormai sancito tra il conduttore e l’emittente.
Real Time — 20:55 — Matrimonio a prima vista Italia. Tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono per tre settimane sotto lo sguardo degli esperti: test, compatibilità e scelte finali tra restare insieme o dirsi addio. Un esperimento sociale che indaga amore, conflitto e compromesso.
Intrattenimento Sky, spada nella roccia, ispezioni in hotel, sfide tra ristoratori e l’emancipazione di Bella Baxter
Sky Cinema 1 — 21:15 — King Arthur: il potere della spada. Guy Ritchie reinventa la leggenda: un giovane Artù cresciuto nelle strade estrae la spada e scopre il proprio destino, sfidando lo zio usurpatore per salvare il regno. Con Charlie Hunnam e Jude Law.
Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori si giudicano a vicenda dopo un vero soggiorno: camere, servizi, prezzi, colazione e le immancabili "ispezioni" di Bruno Barbieri tra topper, cuscini e minibar, fino al verdetto e al premio da reinvestire.
TV8 — 20:40 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il reality culinario che mette in gara quattro locali della stessa zona su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special": voti segreti dei ristoratori e giudizio finale di Borghese per ribaltare la classifica.
Cielo — 21:20 — Povere creature!. La visionaria parabola di Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale: un viaggio tra città e desideri per affermare libertà, uguaglianza ed emancipazione. Regia di Yorgos Lanthimos, con Willem Dafoe, Mark Ruffalo e Emma Stone.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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