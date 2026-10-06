Gerry Scotti tradisce la Ruota della Fortuna (e anche Samira Lui): per chi Stasera, martedì 6 ottobre, la sfida TV è tra la fiction di Raoul Bova e una puntata speciale per i 30 anni di Zelig: conduce la Hunziker e c'è lo "zio"

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 6 ottobre 2026: una serata TV ricchissima di proposte e spunti capaci di accontentare ogni gusto.

Raoul Bova emoziona, inchieste e travestimenti: la Rai alza l’asticella

Rai 1 — 21:30 — Tutto l’amore che resta. Stefano Fogli ha fondato il Liceo Helen Keller, una scuola dove ragazzi con e senza disabilità condividono lo stesso percorso di crescita. Tra i nuovi studenti c’è Vittoria, sedicenne costretta a misurarsi con i propri pregiudizi e con un segreto del passato. Cast principale: Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Anna Favella, Riccardo De Rinaldis, Chiara Bordi. Un racconto di inclusione, responsabilità e scelte difficili.

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Rai 2 — 21:20 — Boss in incognito. Il docureality che porta i vertici d’azienda a lavorare sotto copertura tra reparti e turni reali, con telecamere da "falso documentario" e la rivelazione finale che cambia i rapporti in azienda: storie di lavoro, sacrificio e orgoglio professionale.

Rai 3 — 21:15 — Filorosso. Approfondimento con interviste, reportage dall’Italia e dall’estero e inchieste sui casi più discussi: una finestra sempre accesa sull’attualità con analisi e punti di vista plurali.

Zelig fa 30, il giallo di Infante e l’adrenalina di Neeson: serata a tutta energia su Mediaset

Rete 4 — 21:34 — Verità nascoste. Milo Infante conduce l’approfondimento sui grandi casi di cronaca irrisolti: dossier, testimonianze, nuove piste e confronti in studio per provare a sciogliere i nodi delle indagini più controverse.

Canale 5 — 21:20 — Zelig 30. Il programma comico più longevo celebra il suo trentennale con uno speciale condotto eccezionalmente da Michelle Hunziker conAle e Franz: sketch cult, ritorni e nuovi numeri per una festa della risata in grande stile. Tra gli ospiti Gerry Scotti e Paolo Rossi, una super giuria con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio e un parterre di artisti di grande livello: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Gigi Rock e tanti altri.

Arriva anche il "Best Minute", un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. A giudicarli, tre fuoriclasse della risata, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio,

Italia 1 — 21:26 — Non stop. Thriller ad alta tensione in quota: durante un volo New York–Londra, un agente di sicurezza riceve messaggi anonimi che minacciano un passeggero ogni 20 minuti, finché non verranno versati 150 milioni di dollari su un conto. Nel cast Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery: 150 persone, tutte potenziali vittime e sospetti.

Floris rilancia il duello del martedì, la memoria del Vajont e le nozze di Ida: talk, storia e lifestyle su La7 e Discovery

La7 — 21:15 — Dimartedì. Giovanni Floris guida il talk politico con interviste, sondaggi e focus sui fatti della settimana; in chiusura, il tradizionale punto di vista dei più piccoli.

Nove — 21:30 — Vajont: una tragedia italiana. Documentario che ripercorre la catastrofe del 9 ottobre 1963: quasi 2.000 vittime, dall’ideazione della diga alla ricostruzione. Grazie alla documentazione processuale dell’Archivio di Stato di Belluno, nuove riflessioni su una ferita che continua a interrogare il Paese.

Real Time — 21:40 — Il matrimonio di Ida e Pietro. Speciale dedicato alle nozze di Ida Di Filippo (volto di Casa a prima vista) con Pietro Albano: dai preparativi alla cerimonia, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e la presenza di amici e colleghi, per un ritratto inedito tra emozioni e tradizione.

Guerra sporca, hotel al setaccio e amarcord X Factor: la serata Sky tra cinema e talent

Sky Cinema 1 — 21:15 — Il Ministero della Guerra Sporca. Durante la Seconda guerra mondiale, un’unità speciale britannica viene reclutata per una missione ad altissimo rischio dietro le linee nemiche. Regia di Guy Ritchie; con Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Sfida tra albergatori della stessa area su location, servizi, camere, prezzi e colazione: le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto finale con 5.000 € da reinvestire nella struttura.

TV8 — 21:40 — X Factor Stories. In attesa della nuova edizione, una serata che ripercorre i momenti più iconici del talent: esibizioni, emozioni e ricordi che hanno fatto la storia del programma.

Cielo — 21:20 — Devil’s Knot – Fino a prova contraria. Dramma giudiziario di Atom Egoyan sulla ricostruzione di un caso che ha scioccato l’America: nel cast Colin Firth e Reese Witherspoon, tra indagini controverse e opinione pubblica divisa.

Nations League, motori e basket: la notte sportiva di Sky corre tra big match e highlights

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League. Diretta con il grande calcio delle Nazionali: incroci di alto profilo, aggiornamenti e analisi live in prima serata.

Sky Sport 1 — 22:45 — UEFA Champions League Magazine. Gol, immagini esclusive, interviste e storie che accompagnano le notti europee più attese.

Sky Sport Max — 19:00 — Basket, Eurocup. La seconda competizione europea per club: ritmo alto, fisicità e tattica in un contesto internazionale.

Sky Sport Max — 21:00 — Highlights FIA Karting World Championship. Il meglio del mondiale karting FIA: sorpassi, bagarre e le immagini più spettacolari dal paddock delle giovani promesse.

Sky Sport Max — 21:30 — Automobilismo, WRC. Le grandi emozioni del Mondiale Rally: prove speciali, passaggi da brividi e lotta al millesimo su ogni fondo.

Sky Sport Max — 23:00 — Icarus Ultra. Avventure, sfide e storie dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il format si spinge ancora oltre con nuove imprese.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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