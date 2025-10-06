Stasera in tv (6 ottobre), Maria Chiara Giannetta contro Simona Ventura ed Elettra Lamborghini: chi vince Serata combattuta in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Blanca ritorna e si scontra con Boss in incognito e il Grande Fratello. Nicola Porro e Massimo Giletti talk rivali

Se siete indecisi su cosa guardare lunedì 6 ottobre 2025, ecco il meglio della prima serata: serie, talk d’attualità, cinema e reality per accontentare ogni gusto.

Giannetta torna, Giletti indaga, Lamborghini sotto copertura: la serata Rai alza l’asticella

Blanca – Rai 1, ore 21:30 – La terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon riparte tra colpi di scena: la consulente non vedente della polizia affronta il lutto per Linneo e un inatteso terremoto sentimentale, mentre al commissariato si indaga sull’omicidio di una suora ucraina e la scomparsa di un bambino. La trama anticipa un intreccio fitto di inganni e un nuovo personaggio, un contractor affascinante che mette in discussione le certezze di Blanca. Nella nuova stagione sono previste 6 serate (due episodi a puntata), con casi a tinte gialle e filoni sempre più forti.

Boss in incognito – Rai 2, ore 21:20 – Il docureality in cui i vertici aziendali si calano nei panni dei dipendenti torna con storie di lavoro e riscatto. Nelle ultime puntate la formula, guidata da Elettra Lamborghini, ha mostrato manager travestiti a impastare, confezionare e pulire al fianco delle maestranze, svelando talenti e criticità nei reparti, e chiudendo con sorprese e riconoscimenti ai protagonisti.

Lo Stato delle Cose – Rai 3, ore 21:20 – Il nuovo talk di Massimo Giletti scandaglia "lo stato delle cose" con inchieste e ospiti. Al centro, gli sviluppi sul delitto di Garlasco: sotto la lente l’archiviazione del 2017 su Andrea Sempio, l’ipotesi di corruzione a carico dell’ex pm Mario Venditti, le telefonate e le intercettazioni con gli investigatori, e le analisi psico-criminologiche su documenti e frasi chiave. In studio contributi e confronto serrato, mentre RaiPlay rende disponibili le puntate on demand.

Ventura accende il GF, Porro all’attacco, Stallone guida la task force: la notte Mediaset promette scintille

Quarta Repubblica – Rete 4, ore 21:33 – Il talk politico-economico di Nicola Porro torna con servizi d’apertura e dibattito in studio, interviste e "processo" finale. In scaletta, i nuovi risvolti giudiziari del caso Poggi: tabulati e contatti tra Sempio e i carabinieri prima dell’audizione, il ruolo della polizia giudiziaria e le carte della Procura di Brescia. Un format nato nel 2018 che alterna attualità, economia e costume, con un parterre fisso di opinionisti.

Grande Fratello – Canale 5, ore 21:20 – Edizione dei 25 anni all’insegna del "ritorno alle origini" con Simona Ventura alla conduzione e un terzetto di opinionisti "storici": Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In Casa solo concorrenti "Nip", televoto aperto e prime dinamiche già caldissime: dai dubbi di Matteo Azzali all’ascesa di nuove personalità, passando per l’attenzione su Omer Elomari. Attesi gli esiti dei preferiti e le prime immunità, in una cornice narrativa che alterna diretta, daytime e finestre 24h.

I mercenari 3 – Italia 1, ore 21:25 – Azione ad alto ottano diretta da Patrick Hughes: Barney e la sua squadra affrontano una minaccia dal passato, scegliendo di affiancare ai veterani una nuova generazione di combattenti. Cast extralusso guidato da Sylvester Stallone, con camei e ruoli chiave per Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson: uno spettacolo di esplosioni, ironia e cameratismo che omaggia e aggiorna il cinema d’azione anni ’80-’90.

Augias costruisce ponti, Panella giudica i sapori, su Real Time amori e vendette

La Torre di Babele – La7, ore 21:15 – Corrado Augias porta in prima serata il suo salotto di storia, politica e cultura: libri, servizi e dialoghi con ospiti illustri per capire "il perché delle cose", dai conflitti internazionali ai dilemmi dell’IA. Un programma nato nel 2023 che ha subito conquistato pubblico e critica grazie a taglio divulgativo ed eleganza formale.

Little Big Italy – Nove, ore 21:30 – Francesco Panella vola nelle città del mondo per scovare l’italianità vera fuori dall’Italia: tre ristoranti a confronto, sfide di piatti iconici, ingredienti, atmosfera e tradizione. Tra nostalgie tricolori e creatività contemporanea, si elegge il miglior locale "italiano" della puntata.

Hercai – Amore e vendetta – Real Time, ore 21:35 – Nella terza stagione della saga turca, il destino di Reyyan e Miran si intreccia a segreti di famiglia, onore e colpi di scena a Midyat. La sinossi racconta l’odio tra clan, l’amore osteggiato e la sete di vendetta dell’erede Aslanbey: melodramma appassionante tra rivelazioni, tradimenti e scelte impossibili.

Re dei biopic e del gusto: da Ben Kingsley a Juliette Binoche, passando per MasterChef e i colpi di scena dei Quattro Cavalieri

Guglielmo Tell – Sky Cinema 1, ore 21:15 – Epico storico firmato Nick Hamm: il cacciatore nobile si oppone all’Impero austriaco e diventa scintilla di una rivoluzione. Nel cast anche Ben Kingsley, per un affresco di libertà, coraggio e identità nazionale.

Chocolat – Sky Cinema 2, ore 21:15 – La magia del cioccolato conquista un paesino francese e ne scuote le abitudini. Vianne ( Juliette Binoche ) e l’irrequieto Roux ( Johnny Depp ) guidano un cast stellare (Judi Dench, Alfred Molina) in un racconto di libertà, desideri e tolleranza firmato Lasse Hallström.

MasterChef USA – Sky Uno, ore 21:15 – Aspiranti chef americani in gara per il titolo e un cambio di vita: Mistery Box, Invention Test e prove in esterna sotto la pressione dei giudici, tra tecnica, creatività e sangue freddo.

Now You See Me – I maghi del crimine – TV8, ore 21:30 – I "Quattro Cavalieri" trasformano i loro show in rapine impossibili, con l’FBI alle calcagna. Thriller funambolico con ensemble all-star (Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent) e la classe di Morgan Freeman.

The November Man – Cielo, ore 21:20 – Pierce Brosnan è un ex agente CIA richiamato alla partita più personale della sua vita: un gioco mortale tra spie, allievi e potere internazionale, con una pedina russa nella contesa.

Basket e motori, poi il mito: la sera sportiva è adrenalinica

Basket, Serie A – Sky Sport 1, ore 20:00 – Serata dedicata alla palla a spicchi italiana: appuntamento con il massimo campionato per vivere parquet caldi, tattiche e duelli individuali che pesano in classifica.

Motociclismo, Mondiale Motocross – Sky Sport Max, ore 20:15 – Fango, salti e staccate: le gare iridate del cross offrono spettacolo puro e una lotta serrata sul filo dei decimi, tra tecnica, resistenza e coraggio.

Borg: la mia vita – Sky Sport Max, ore 21:30 – Speciale-confessione in cui Björn Borg ripercorre trionfi leggendari e ombre fuori dal campo: rivalità, amori, eccessi e un’esistenza sempre al limite, senza rimpianti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

