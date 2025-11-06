Stasera in tv (6 novembre), Milo Infante e la sua verità su Garlasco (con tanto di doppia querela) Cosa vedere in TV questa sera, giovedì 6 novembre 2025: Ore 14 sfida il Rione Sanità e Geppi Cucciari, PiazzaPulita contro Del Debbio e il live di X Factor

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 6 novembre 2025: una programmazione ricca di cinema, talk, talent e calcio europeo, pensata per accontentare tutti i gusti.

Recano e Miniero in prima serata: la Rai tra riscatto, cronaca e cultura pop

Rai 1, 21:30 — Noi del rione Sanità. Miniserie 2025 diretta da Luca Miniero: Don Giuseppe Santoro, sacerdote carismatico, trasforma il Rione puntando su arte e lavoro. Dal libro di Don Antonio Loffredo, una storia di rinascita che guarda ai giovani e alla bellezza come cura sociale. Nel cast Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi, Maurizio Aiello.

Rai 2, 21:20 — Ore 14 Sera. La versione in prime time del talk di attualità: notizie, politica e cronaca con analisi dei fatti del giorno e focus sui principali dossier. Un formato agile e serrato che alterna ricostruzioni, ospiti e documenti per comprendere l’oggi. Al timone Milo Infante, che ha una sua idea su Garlasco e ha fatto due querele: ecco cosa ci ha raccontato.

Rai 3, 21:20 — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno show che unisce ironia e cultura con band dal vivo, il divulgatore Roberto Mercadini e il prof. Andrea Maggi. Nella storia del programma: produzione Rai Cultura (con Itv Movie), pubblico di 120 persone diviso per "categorie" e un parterre di ospiti che racconta libri, arte, tv e costume.

Del Debbio chiama il confronto, Dantès cerca giustizia, Willis-Travolta in azione: la notte Mediaset

Rete 4, 21:35 — Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews, in onda dal 2019) torna con interviste one‑to‑one, piazze collegate e dibattito su politica, società e cronaca. Nel tempo ha consolidato un parterre di opinionisti e un’impostazione schietta, tra reportage e confronto senza filtri.

Canale 5, 21:20 — Il conte di Montecristo. Film drammatico (2023): Edmond Dantès, vittima di un complotto, viene arrestato il giorno delle nozze e rinchiuso a Château d’If per quattordici anni. Sostenuto dal desiderio di vendetta, cercherà riscatto e verità. Regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, con Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier.

Italia 1, 21:26 — Paradise City. Thriller (2022) di Chuck Russell: Ryan Swann vola alle Hawaii per far luce sulla morte del padre, ex cacciatore di taglie, in un incendio che sa di falso incidente. Cast di star: Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner, Amber Abara.

Formigli al contrattacco, amori sul palco e storie estreme: La7 e Discovery a tutto ritmo

La7, 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento nato nel 2011: interviste, scontri di idee e inchieste, con rubriche come "Piazzaselvaggia" (Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini. Un’arena dove l’attualità si legge con numeri, reportage e linguaggi diversi.

Nove, 21:30 — Save the dating – Amori in corso. Il nuovo format con Marta e Gianluca (dal mondo di Only Fun) mescola stand‑up comedy e dating: single in platea, giochi interattivi sul palco e coppie "a caldo" per testarne la compatibilità. Un esperimento live che porta il cuore in teatro.

Real Time, 21:30 — Vite al limite. Il docureality (My 600‑lb Life, dal 2012) segue il difficile percorso di pazienti clinicamente obesi verso il bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan. Tra dieta, psicologia e ricadute, uno sguardo lungo e realistico (con lo spin‑off "Vite al limite: e poi…" dedicato al dopo‑intervento).

Rivoluzioni, genio e talent: Sky tra Guglielmo Tell, Radioactive, X Factor e l’Europa League

Sky Cinema 1, 21:15 — Guglielmo Tell. Storico (2024) di Nick Hamm: il cacciatore che non si piega all’Impero austriaco diventa scintilla di una rivoluzione destinata a cambiare la Storia. Con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani e Ben Kingsley.

Sky Cinema 2, 21:15 — Radioactive. Biografico (2019) diretto da Marjane Satrapi: a Parigi una giovane scienziata cambia la storia della ricerca tra scoperte epocali e scandali privati. Con Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor‑Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale.

Sky Uno, 21:15 — X Factor Italia. Stagione 19, Episodio 9: il talent entra nella fase calda con identità artistiche, assegnazioni e performance che puntano al salto di qualità sul palco.

TV8, 20:30 — Europa e Conference League Prepartita. Studio, collegamenti sui campi, ultime di formazione e interviste per entrare nel clima europeo.

TV8, 21:00 — Calcio, UEFA Europa League – 4a giornata: Betis-Lione. Da Siviglia, sfida ad alta tensione: Betis chiamato al risultato per restare in corsa, Lione fin qui a punteggio pieno. Telecronaca e bordocampo con aggiornamenti continui.

Sky Sport 1, 20:45 — Calcio, Prepartita Europa e Conference League. Analisi, highlights e numeri chiave prima del via.

Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Europa League. Diretta della seconda competizione europea per club: cronache, gol e aggiornamenti dai campi.

Sky Sport 1, 23:00 — Calcio, Postpartita UEFA Conference League. Reazioni a caldo, interviste e analisi tattiche a fine serata.

Cielo, 21:20 — Il vendicatore. Giallo‑azione (2003) di Michael Oblowitz: un professore di archeologia finisce nel traffico di droga tra Messico e USA, viene accusato ingiustamente, evade e cerca la verità. Con Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Kata Dobó, Kevin Dunn.

Europa League Night su Sky Sport

Le partite e gli studi di UEFA Europa e Conference League risultano, in questo elenco, veicolati su canali Sky Sport 1 ma raggruppati dall’emittente "Intrattenimento Sky": prepartita alle 20:45, fischio d’inizio alle 21:00 e postpartita dalle 23:00, già dettagliati nella sezione precedente.

