Rai 1 "pigliatutto": questa sera non c'è storia per nessuno. Perché Stasera, venerdì 6 marzo 2026, sull'ammiraglia di Stato vanno in onda la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi e la Clerici con The Voice Generations. Il programma

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 6 marzo 2026: spettacolo, inchieste, grande cinema e sport live per tutti i gusti.

Antonella Clerici guida The Voice Generations: voci di famiglia e show in prima serata Rai

Rai 1 • 19:55 • Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Cerimonia d’apertura. Prendono il via le Paralimpiadi di Milano-Cortina: si riaccendono i bracieri e tornano gli atleti, ancora più speciali, per competere fino al 15 marzo in 6 discipline (Biathlon paralimpico, Curling in carrozzina, Hockey su slittino, Sci alpino paralimpico, Sci di fondo paralimpico e Snowboard paralimpico).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 1 • 21:30 • The Voice Generations. Lo spin-off del talent mette sul palco famiglie, amici e colleghi di generazioni diverse, uniti da legami e da una grande passione per la musica. A giudicare le esibizioni il team di coach che ha reso celebri le versioni Senior e Kids: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. In palinsesto come appuntamento di punta del venerdì, il format torna in prima serata con la guida di Antonella Clerici e la carica emotiva delle storie "di famiglia".

Rai 2 • 21:20 • House of Gucci. Ridley Scott ripercorre il difficile matrimonio e il tormentato divorzio tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, capo dell’omonima casa di moda Gucci, che porterà a un tragico omicidio. Con: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston, Jeremy Irons, Camille Cottin, Reeve Carney

Rai 3 • 21:25 • La pelle del Mondo. Rubrica di prima serata che aggiorna e approfondisce i temi più caldi dell’attualità: servizio pubblico e sguardo sul presente in un appuntamento pensato per leggere il mondo di oggi con ritmo e chiarezza.

Nuzzi riapre i dossier, Farah tra scelte impossibili, Maverick riaccende i motori: la notte Mediaset

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna a setacciare i grandi casi di cronaca nera. In studio criminologi, psichiatri, legali e polizia scientifica, con una squadra di inviati sul campo. In onda dal 2010, il programma ha attraversato 15 edizioni e oltre 530 puntate, generando spin-off e iniziative social contro stalking e violenza sulle donne.

Canale 5 • 21:21 • Io sono Farah. Dizi ad alta tensione: Farah, laureata in Medicina, arriva clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per curarlo accetta un lavoro da domestica per Tahir, un piccolo criminale che la trascina in un mondo instabile tra segreti, omicidi e scelte senza via d’uscita. Nel cast Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar.

Italia 1 • 21:26 • Top Gun: Maverick (2022, 131’). Regia di Joseph Kosinski. Dopo una carriera da fuoriclasse refrattario alle promozioni, il tenente Maverick torna a insegnare a una nuova generazione di piloti in vista di una missione al limite. Con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell.

Zoro accende l’attualità, Crozza colpisce; su Real Time galateo a tavola e pane d’autore

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego "Zoro" Bianchi torna con reportage originali, interviste e la satira di Makkox, affiancato in studio da firme come Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Band live e contributi video per un racconto lungo, irriverente e documentato dell’attualità politica e sociale, erede dello storico Gazebo.

Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza. Il one-man show di Maurizio Crozza: imitazioni, monologhi e parodie per fotografare con satira tagliente la politica e i costumi del Paese. Dalle maschere cult alle sorprese di stagione (con Andrea Zalone alla scrittura), un classico del venerdì sera che rinnova di settimana in settimana la sua galleria di personaggi.

Real Time • 20:45 • Cortesie per gli ospiti. Due coppie si sfidano tra spesa, mise en place e menù: i giudici valutano casa, tavola e cucina, raccontando stile e accoglienza. In onda dal 2005, il programma ha visto alternarsi volti come Alessandro Borghese e Roberto Valbuzzi per il cibo, Roberto Ruspoli e Csaba dalla Zorza per galateo e intrattenimento, Chiara Tonelli, Diego Thomas e Luca Calvani per gli interni.

Real Time • 21:50 • Il forno delle meraviglie. Fulvio Marino percorre l’Italia alla scoperta di panetterie e ricette preziose: tre forni in gara, pane e lievitati sotto esame e un ospite speciale legato ai luoghi della puntata. Tra farine, tecniche e tradizione, si elegge il "forno delle meraviglie".

Mel Gibson in fuga su Sky Cinema, Borghese detta il verdetto; MasterChef scalda TV8 e Cielo punta sul cuore

Sky Cinema 1 • 21:15 • Blood Father (2016, 88’). Regia di Jean-François Richet. Un ex alcolista si ritrova a proteggere la figlia inseguita da criminali, in un action teso e asciutto. Con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, William H. Macy.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo. Voti segreti, "categoria special" territoriale e possibile ribaltone con il giudizio dello chef: in palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività. Un cult del food entertainment dal 2015.

TV8 • 21:30 • MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 1). Riparte la gara tra aspiranti chef con le selezioni e le prime prove ai fornelli: a valutare i piatti Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Tra Mystery, Stress Test e Invention, il cammino verso la Masterclass comincia qui.

Cielo • 21:20 • Giorni d’estate (2020, 100’). Regia di Jessica Swale. Durante la Seconda guerra mondiale, Alice (Gemma Arterton), scrittrice solitaria sulla costa inglese, accoglie controvoglia un giovane sfollato londinese: un legame inatteso la costringerà a fare i conti col passato e a riaprire il cuore. Con Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay.

Bundesliga in prime time, poi Sei Nazioni e "La giovane Italia": la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Bundesliga. Appuntamento con la massima serie tedesca: intensità, gol e talento in uno dei campionati più spettacolari d’Europa.

Sky Sport Max • 21:10 • Rugby, Sei Nazioni. Il torneo più prestigioso dell’emisfero nord: fisicità, battaglie in mischia e grandi piazzatori per una serata ovalizzata di altissimo livello.

Sky Sport Max • 23:10 • La giovane Italia. Spazio al calcio che cresce: volti, storie e prospettive dei talenti azzurri in rampa di lancio, tra analisi e racconti dal vivaio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche