Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime
Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Flavio Insinna e la bionda svizzera canta in piazza con Battiti Live Spring
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di mercoledì 6 maggio 2026: una guida rapida e ragionata per scegliere cosa vedere, tra grandi eventi, serie cult, talk e cinema.
La notte dei David, il fenomeno Mare fuori e i dossier di Sciarelli: la Rai chiama tutti davanti allo schermo
Rai 1 • 21:30 • 71° David di Donatello. Il cinema italiano si dà appuntamento per la cerimonia di premiazione della 71ª edizione del massimo riconoscimento nazionale. Un grande evento in cui vengono celebrati film, artisti e maestranze: la notte delle statuette che racconta un anno di set e storie indimenticabili. Alla conduzione Flavio Insinna e Bianca Balti.
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Rai 2 • 21:20 • Mare fuori. La serie ambientata nell’IPM di Napoli torna con il suo cast corale e amatissimo. Tra i protagonisti spiccano Carolina Crescentini, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani e Vincenzo Ferrera. Un titolo di culto capace di parlare a un pubblico trasversale, tra scelte difficili, amicizie e redenzione, che negli anni ha consolidato ascolti e impatto pop.
Rai 3 • 21:15 • Chi l’ha visto?. Dal 1989, lo storico programma dà voce a persone scomparse e grandi casi di cronaca con telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze dei familiari. Nel tempo ha affiancato alle ricerche anche inchieste sui misteri d’Italia, conquistando riconoscimenti come i Telegatti (1990, 1991, 1999) e il Premio Regia Televisiva (1990, 2011). Un marchio di servizio pubblico che continua a informare e mobilitare il pubblico.
Labate all’attacco, Hunziker infiamma Ferrara, Beckinsale in fuga: Mediaset tra politica, musica e action
Rete 4 • 21:33 • Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio di approfondimento sull’attualità con sondaggi, retroscena e analisi in diretta. Un racconto immediato dei fatti, senza filtri, tra studio, collegamenti e ospiti per leggere il presente con sguardo critico.
Canale 5 • 21:20 • Tim Battiti Live Spring. Edizione primaverile speciale del celebre festival musicale: sul palco un parterre che spazia dal pop all’urban fino ai cult degli anni ’90 e 2000. In scaletta, tra gli altri, Alfa, Annalisa, Baby K, Bresh, Clara, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesco Renga, Geolier, J‑Ax, LDA, Levante, Malika, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, The Kolors, Tommaso Paradiso e molti altri. Show ad altissimo tasso di hit e pubblico.
Italia 1 • 21:27 • Canary black. Azione 2024 diretto da Pierre Morel. Kate Beckinsale è l’agente CIA Avery Graves: dopo una missione a Tokyo e il rapimento del marito, è costretta a recuperare il file segreto "Canary Black", nascosto in un dente finto del detenuto Laszlo Stoica. Una caccia senza tregua tra Black Site, accessi forzati, hacker alleate e doppi giochi. Nel cast Rupert Friend, Ray Stevenson, Jaz Hutchins, Goran Kostic. Durata: 100’, adrenalina garantita.
Cazzullo con Gino Paoli, Brignano a cuore aperto, Zorzi arbitra l’ospitalità: La7 e Discovery tra memoria, ironia e sfide
La7 • 21:15 • Una giornata particolare. Aldo Cazzullo, dopo la puntata omaggio a Gino Paoli, a pochi giorni dalla scomparsa del cantante genovese, torna sul campo di battaglia per raccontare i più grandi scontri bellici della storia.
Nove • 21:30 • Ma… diamoci del tu… da Basilea. Dalla cornice del Musical Theater, Enrico Brignano conduce uno show-confessione che ripercorre a ritroso la sua storia: delusioni, rifiuti, aneddoti familiari e incontri che l’hanno segnato, tra comicità e intimità.
Real Time • 21:40 • Turisti per case. Tre esperti — Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi — mettono a confronto due holiday home per puntata, valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi Ok, Ottimo e Top. Al termine dei check‑out viene proclamato l’host con il maggior numero di Top, premiato con una recensione firmata dalla giuria. Un viaggio nell’ospitalità italiana, tra concept unici e storie di proprietari.
Denzel Washington accende Sky, Bastianich cerca il "piatto che resta", Borghese arbitra: l’intrattenimento Sky è servito
Sky Cinema 1 • 21:15 • Training day. Poliziesco di Antoine Fuqua (2001, 123’): una recluta trascorre 24 ore con un sergente antidroga dal lato oscuro tra giustizia e corruzione. Con Denzel Washington ed Ethan Hawke, affiancati da Scott Glenn, Tom Berenger e Snoop Dogg. Cult teso e magnetico, premiato per la prova di Washington.
Sky Uno • 21:15 • Foodish. Ogni puntata, Joe Bastianich — con un ospite diverso — elegge il "piatto che resta": memoria, identità e gusto si sfidano per un solo posto sul podio. Storie personali, ricette e sapori che sanno di casa.
TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", quattro ristoratori si giudicano a vicenda su location, servizio, menu e prezzo (con una categoria "special" legata al territorio). I voti di Borghese — svelati alla fine — possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro per investimenti nel locale. Un classico del factual culinario italiano dal 2015.
Cielo • 21:20 • On the line. Thriller (2022, 109’) di Romuald Boulanger: un conduttore radiofonico riceve in diretta una minaccia anonima alla famiglia. Per salvarli dovrà seguire istruzioni, smascherare l’identità del ricattatore e scoprire il movente. Con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Nadia Farès.
Roma chiama: Internazionali d’Italia, show di racchette e racconti d’epoca. E in prima serata c’è anche la MLB
Sky Sport 1 • 19:00 • Tennis, ATP e WTA 1000 Roma. Le partite degli Internazionali d’Italia, combined event che porta uomini e donne sui campi del Foro Italico: il torneo top del nostro Paese, tappa chiave sulla terra rossa di maggio.
Sky Sport 1 • 22:30 • Sky Tennis Show. Studio, servizi e racconti dai tornei: il magazine che segue gli appuntamenti più attesi del circuito con volti ed esperti dedicati.
Sky Sport Max • 19:15 • Baseball, MLB. La Major League Baseball in tv: partite, fuoricampo e rivalità della lega professionistica nordamericana per una serata di grande sport a stelle e strisce.
Sky Sport Max • 22:45 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci — con Stefano Meloccaro — ripercorrono leggende e sfide del tennis, da Björn Borg ai giorni nostri, tra aneddoti, ironia e sguardi dietro le quinte.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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