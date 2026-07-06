Stasera in tv (6 luglio), Elettra Lamborghini irriconoscibile: il cambiamento è radicale I programmi in onda in TV lunedì 6 luglio 2026: torna Boss in incognito e sfida la super partita dei Mondiali Portogallo-Spagna e Filorosso su Garlasco

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 6 luglio 2026: un prime time ricco di partite da dentro o fuori, cinema, docureality e grandi storie capaci di conquistare ogni pubblico.

Portogallo–Spagna, la notte degli ottavi su Rai 1: undercover e cronaca d’inchiesta completano la serata Rai

Su Rai 1 alle 21:00 va in onda Calcio, Mondiali 2026 – Ottavi di Finale: Portogallo-Spagna. Dopo la vittoria in extremis contro la Croazia, i lusitani trovano le Furie Rosse in uno degli incroci più iconici del calcio europeo. Un confronto ad altissima intensità tra un Portogallo in cerca di conferme e una Spagna fin qui impeccabile, con telecronaca e atmosfere da vera notte mondiale.

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Su Rai 2 alle 21:20 arriva Boss in incognito, il docureality in cui il grande capo si mescola ai dipendenti fingendosi un lavoratore qualunque, seguito da telecamere "da documentario". Tra turni veri, errori, prove e rivelazioni finali, il format – che ha consacrato la versione italiana e la sua capacità di fotografare il lavoro reale – culmina nello svelamento con decisioni concrete per chi merita. Alla conduzione Elettra Lamborghini.

Su Rai 3 alle 21:15 tocca a Filorosso, finestra sull’attualità condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi. Al centro gli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, con analisi di atti, consulenze e testimonianze che hanno riacceso il dibattito a quasi vent’anni dai fatti. Approfondimenti, ospiti e collegamenti compongono un racconto rigoroso tra cronaca, scienza forense e domande ancora aperte.

Redford emoziona Rete 4, De Luigi guida la risata su Canale 5, Italia 1 in apnea con squali e adrenalina

Su Rete 4 alle 21:33 torna il classico L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998, 160’), diretto e interpretato da Robert Redford insieme a Scarlett Johansson, Kristin Scott Thomas e Sam Neill: un dramma umano e naturale che ha segnato un’epoca, tra il legame con gli animali e la cura delle ferite dell’anima.

Su Canale 5 alle 21:20 c’è Tre di troppo (2022, 107’): la coppia perfetta interpretata da Fabio De Luigi e Virginia Raffaele si ritrova, all’improvviso, con tre figli "non richiesti". Tra equivoci e imprevisti, i due proveranno a "tornare alla normalità", scoprendo che la normalità non è mai stata così complicata. Nel cast anche Fabio Balsamo e Marina Rocco, per una commedia degli affetti che gioca con i cliché della famiglia contemporanea.

Su Italia 1 alle 21:30 decolla il survival thriller No way up – Senza via di uscita (2023, 90’): un aereo precipita nel Pacifico e un gruppo di sconosciuti sopravvive bloccato nella coda del velivolo, incastrata su una scogliera sottomarina. Tra scorte d’aria in esaurimento, squali e scelte impossibili, Ava, Brandon, Jed, Kyle, Rosa e l’assistente di volo Danilo devono decidere se restare in attesa dei soccorsi o tentare una fuga disperata.

Augias firma l’Album su La7, Panella cerca l’Italia nel mondo, Real Time racconta il coraggio di Melek

Su La7 alle 21:15 va in onda La torre di Babele – Album: il meglio del programma che affronta grandi temi storici, politici, economici e culturali con servizi, libri e interviste, animati dalla competenza degli ospiti e da uno sguardo critico sui fatti del presente.

Sul Nove alle 21:30 torna Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella atterra nelle città con grandi comunità italiane e mette a confronto tre locali "tricolori" per eleggere, puntata dopo puntata, il miglior ristorante italiano all’estero. Storie, identità e piatti di casa in una sfida di sapori.

Su Real Time alle 21:50 appuntamento con Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 20): Melek, da anni a Berlino e madre di tre figli, vede la sua vita sconvolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte, legami e radici. Un racconto emotivo di identità e resilienza, nel segno della grande tradizione "dizi".

Liam Neeson in caccia su Sky Cinema 1, poi fornelli roventi, cult in rosa e colpo alla Banca di Spagna

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva il thriller Memory (2021, 114’) di Martin Campbell: il sicario Alex Lewis (Liam Neeson) rifiuta l’ultimo incarico quando scopre che il bersaglio è una ragazza e si ribella ai suoi mandanti. Braccato dall’FBI di Vincent Serra, risale la catena di comando fino alla magnate Davana Sealman (Monica Bellucci) ed entra in una caccia contro il tempo in cui nessuno è al sicuro.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è MasterChef Usa: aspiranti chef non professionisti si misurano tra creatività, tecnica e prove a tempo sotto gli occhi inflessibili dei giudici, per un titolo che può cambiare la vita.

Su TV8 alle 21:40 si ride con la commedia cult La rivincita delle bionde (2001, 96’): Elle Woods sfata gli stereotipi e punta a una laurea ad Harvard difendendo il proprio stile. Con Reese Witherspoon e Luke Wilson, un inno pop alla fiducia in sé stesse.

Su Cielo alle 21:20 tocca al heist-thriller Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118’): un geniale studente di ingegneria e un carismatico mercante d’arte (con Freddie Highmore) mettono nel mirino la cassaforte "inviolabile" di Madrid. Hanno solo 105 minuti, quelli della finale di Coppa del Mondo, per tentare l’impresa.

Wimbledon by night e Qualificazioni FIBA: la maratona di Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 22:00 va in scena Sky Tennis Show, il magazine che racconta i grandi tornei con analisi tecniche, highlights, tattiche e i volti del circuito; a seguire alle 22:45 Tennis, Highlights Show Wimbledon, la sintesi della giornata dal tempio dell’erba con i colpi più belli e i momenti chiave.

Su Sky Sport Max alle 20:30 appuntamento con Basket, FIBA World Cup European Qualifiers: le Nazionali del Vecchio Continente inseguono il pass mondiale tra schemi, fisicità e palazzetti roventi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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