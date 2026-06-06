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Stasera in tv (6 giugno), l'omaggio da brividi a Pino Daniele su Rai 1, Canale 5 ripesca Paolo Bonolis

Cosa vedere stasera in tv? Thriller con Omicidio nelle Highlands su Rai 2, talk e storie con In altre parole su La7 e fantascienza con Men in Black 3 su Cielo.

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Stasera in tv (6 giugno), l'omaggio da brividi a Pino Daniele su Rai 1, Canale 5 ripesca Paolo Bonolis

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio del prime time di sabato 6 giugno 2026: una serata ricca di cinema, show, approfondimenti e sport per ogni gusto.

Omaggio a Pino Daniele, brividi scozzesi e il viaggio dei Sapiens: Rai tra musica, mistero e divulgazione

Rai 121:30Pino è… Il viaggio del Musicante. Un evento speciale presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per celebrare Pino Daniele a settant’anni dalla nascita e dieci dalla scomparsa. Sul palco amici, colleghi e musicisti condividono ricordi, testimonianze e performance per raccontare l’impronta indelebile del cantautore nella musica italiana.

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Rai 221:20Omicidio nelle Highlands (2025, 90’, regia di Ryan Dewar). Thriller con Brooke Burfitt, Megan Lockhurst, Paul Luebke: l’insegnante americana Kate accetta un impiego in una remota tenuta scozzese e finisce al centro di un oscuro mistero di famiglia, tra l’ombra di un precedente istitutore e una morte che potrebbe non essere ciò che sembra.

Rai 321:30Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi accompagna in un viaggio che intreccia uomo, natura, spazio e Terra: dall’evoluzione dell’Homo sapiens ai terremoti, dai fiumi dimenticati al Mediterraneo, fino alla Luna, alle città del passato e del futuro e al metodo scientifico. Un percorso originale che unisce rigore e chiarezza divulgativa.

Ciao Darwin accende la gara dei "tipi umani", l’avventura di Belle e Sébastien e il dramma sacro: la notte Mediaset

Rete 421:35L’ultima cena (2025, 100’, regia di Mauro Borrelli). Avventura-dramma che ripercorre l’ultima notte di Gesù: in un contesto sospeso tra fede e tensioni emergono dubbi, scelte e il tradimento. Nel cast James Faulkner, Henry Garrett, Jamie Ward, Nathalie Rapti Gomez e altri.

Canale 521:20Ciao Darwin. Il celebre show mette a confronto due categorie "opposte" in una gara ironica e spassosa: ogni puntata la squadra vincente contribuisce a definire le caratteristiche dell’uomo del terzo millennio. Prove, sfide e parodie per uno spettacolo pop che ribalta stereotipi con leggerezza.

Italia 121:28Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, 97’, regia di Clovis Cornillac). Avventura family con André Penvern, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Félix Bossuet, Lilou Fogli, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic: l’amicizia tra il piccolo Sébastien e la coraggiosa Belle torna tra paesaggi mozzafiato e nuove prove di lealtà.

Gramellini allarga lo sguardo, il duello di Accordi e disaccordi e le vite al limite: La7–Discovery senza filtri

La720:35In altre parole. Il talk-rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini nasce come erede di "Le parole": ogni settimana il giornalista seleziona lemmi-chiave per rileggere notizie e storie con ospiti fissi e volti di cultura e spettacolo. Il format, in onda in diretta dagli studi romani, alterna leggerezza e approfondimento.

Nove21:30Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti dalle opinioni opposte e un’ora di confronto serrato: domande, repliche e controrepliche per sviscerare i nodi dell’attualità con punti di vista divergenti.

Real Time21:40Vite al limite (regia di Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docu-reality (My 600-lb Life) segue persone clinicamente obese nel percorso verso una vita più sana, spesso passando per il bypass gastrico del dottor Younan Nowzaradan. Storie lunghe, cambiamenti difficili e lo spin-off "Vite al limite: e poi…" per seguire i protagonisti nel tempo.

Muccino tra segreti e resa dei conti, le tentazioni di Money Road e la sfida di 4 Ristoranti: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Le cose non dette (2026, 110’, regia di Gabriele Muccino). Dramma con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Carlo, professore e scrittore in crisi, ed Elisa, giornalista affermata, partono per il Marocco con amici e figlia: l’arrivo di Blu, giovane studentessa di Carlo, fa esplodere segreti e fragilità di coppia in un viaggio che mette tutto in discussione.

Sky Uno21:15Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone, un ambiente remoto e ostile, risorse ridotte all’osso: a ogni "richiamo" (anche segreto) il jackpot comune si assottiglia. Leadership, scelte morali e strategia determinano chi potrà partecipare alla suddivisione del montepremi finale.

TV820:45Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dall’idea tedesca "Mein Lokal, Dein Lokal", il reality culinario in cui quattro ristoratori della stessa area e tipologia si votano a vicenda su location, servizio, menu e prezzo (poi anche "special"). In chiusura, i voti dello chef Borghese possono ribaltare la classifica e assegnare 5.000 euro (nelle ultime edizioni con ulteriori benefit) al migliore.

Cielo21:20Men in Black 3 (2012, 105’, regia di Barry Sonnenfeld). Nuova missione per gli agenti contro le minacce aliene con un cast stellare che include Will Smith e Emma Thompson; nel film anche Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement e Nicole Scherzinger. Azione, ironia e paradossi temporali nell’universo MIB.

Parquet e placcaggi: la Serie A di basket e il grande Top 14 illuminano Sky Sport

Sky Sport 120:00Basket, Serie A. Finestre, analisi e immagini dal massimo campionato italiano di pallacanestro: intensità, tattica e gestione dei possessi pesanti per raccontare la corsa al titolo e le storie dei protagonisti.

Sky Sport Max21:00Rugby, Top 14. Il prestigioso campionato francese mette in campo fisicità, tecnica e calci decisivi: le migliori 14 squadre d’Oltralpe si affrontano in uno dei tornei più competitivi d’Europa.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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