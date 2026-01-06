Stasera in tv (6 gennaio), De Martino dilaga in prime time e sfida Aldo, Giovanni e Giacomo Cosa vedere oggi in prima serata: dallo speciale Afferi Tuoi in prima serata al film Il grande giorno su Italia 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 6 gennaio 2026: una prima serata ricchissima tra grande cinema, show-evento dell’Epifania, cult della commedia e sport internazionale.

Amadeus guida l’Epifania: Lotteria Italia su Rai 1, poi una family night tra Nancy Meyers e sogni a New York

Rai 1 • Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia (20:30): l’Epifania si accende con lo speciale che accompagna l’estrazione dei premi milionari della Lotteria Italia. Alla conduzione c’è Stefano De Martino: una serata-evento che unisce il gioco dei pacchi al rito televisivo dell’estrazione in diretta, con ritmo, ospiti e suspense fino all’ultimo biglietto.

Rai 2 • Genitori in trappola (21:20): la commedia cult del 1999 diretta da Nancy Meyers (127’) torna a incantare con la storia delle gemelle identiche che si incontrano per caso e provano a riunire mamma e papà. Nel cast Dennis Quaid, Natasha Richardson e Lindsay Lohan in un doppio ruolo diventato iconico.

Rai 3 • The land of dreams (21:20): ambientato nella New York del dopoguerra, il film musicale racconta l’incontro tra Eva, giovane immigrata con il sogno del canto, e Armie, pianista dalla fantasia travolgente: tra speranze e realtà capiranno che la felicità si costruisce. Nel cast anche Edoardo Pesce e Carla Signoris.

Classici, fenomeni pop e risate: Mediaset tra Il piccolo Lord, La Ruota di Scotti, Barbie e Aldo-Giovanni-Giacomo

Rete 4 • Il piccolo Lord (21:33): il classico del 1980 diretto da Jack Gold, tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett, con Rick Schroder e l’immenso Alec Guinness. Girato nel sontuoso Belvoir Castle, è una fiaba senza tempo su orgoglio, affetti e seconde occasioni, divenuta appuntamento televisivo amatissimo durante le feste.

Canale 5 • La ruota della fortuna (20:36): Gerry Scotti guida l’access con il quiz delle frasi da svelare, tra spicchi, imprevisti e la complicità di Samira Lui e dei Fortuna Five. Nel periodo festivo non sono mancati colpi di scena e puntate extra, con campioni capaci di ribaltare la serata fino alla Ruota delle Meraviglie.

Canale 5 • Barbie (21:50): la commedia brillante di Greta Gerwig (100’) porta la coppia più rosa del cinema dal mondo perfetto di Barbie Land alla realtà, dove Margot Robbie e Ryan Gosling (con Emma Mackey) mettono alla prova relazione, identità e idea di felicità in un viaggio pop e ironico.

Italia 1 • Il grande giorno (21:24): Massimo Venier, figlio dirige la banda al completo per una commedia corale ambientata sul lago di Como. Un matrimonio sontuoso, un ex (molto) pasticcione e i piani che saltano, con il trio d’oro Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Cuori, complotti e primi appuntamenti: La7 e Discovery tra Serendipity, azione a Londra e il dating cult

La7 • Serendipity – Quando l’amore è magia (21:15): romanticismo puro con John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia sul destino che torna, tra New York, stagioni che passano e un ricordo che non svanisce.

Nove • Attacco al potere 2 (21:30): la morte del Primo ministro britannico è la miccia di un complotto per eliminare i leader mondiali durante i funerali di Stato. Gerard Butler protegge il presidente USA in un action serrato con Morgan Freeman.

Real Time • Primo appuntamento (21:30): il dating show tratto dal format First Dates porta due single – che non si sono mai visti – al tavolo del "Ristorante Geco" (quartiere Eur, Roma). Tra accoglienza del maître, cocktail del barman e piatti serviti dal cameriere, si parla di vita e sogni fino alla decisione finale: rivedersi oppure no. Con la guida di Flavio Montrucchio, vera cifra del racconto romantico del canale.

Sky accende il prime time: Robin Hood all’assalto, Borghese giudica, TV8 sceglie la fiaba e Cielo riscopre Mann

Sky Cinema 1 • Robin Hood – L’origine della leggenda (21:15): azione e avventura con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Jamie Dornan ed Eve Hewson nella rilettura adrenalinica dell’arciere di Nottingham firmata Otto Bathurst (117’).

Sky Uno • Alessandro Borghese – 4 ristoranti (21:15): quattro locali della stessa area si sfidano giudicandosi su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". I voti di Borghese, svelati solo alla fine, possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da investire nell’attività.

TV8 • Un Natale da favola (21:30): una principessa, stanca dell’etichetta, sceglie di vivere tra la gente comune e s’innamora senza rivelare la sua identità. A ridosso delle feste dovrà decidere come svelare la verità.

Cielo • L’ultimo dei Mohicani (21:20): il capolavoro di Michael Mann con Daniel Day‑Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means e Wes Studi: tra guerre coloniali, tradimenti e amore, un’epopea d’avventura che non perde intensità.

Tripla serata sportiva: Eurolega su Sky Sport 1, poi NBA e notte di Serie A su Sky Sport Max

Sky Sport 1 • Basket, Eurolega (20:15): la massima competizione europea per club porta in campo il grande basket con cronache, analisi e un parterre tecnico di alto livello.

Sky Sport Max • Basket, NBA (20:00): lo spettacolo del campionato professionistico americano, tra super‑stelle, difese feroci e highlights da coast to coast.

Sky Sport Max • Calcio, Serie A (22:00): prime time dedicato al campionato italiano con studio, collegamenti e focus. Nel palinsesto di giornata spazio anche a finestre e speciali, per una copertura live e on demand dei match più attesi.

