La TV si ferma per le Olimpiadi di Milano Cortina (solo Rai 3 non dimentica Giulio Regeni) La serata televisiva di venerdì 6 febbraio 2026 dominata dall'inizio dei Giochi olimpici. Sulla terza rete di Stato uno speciale per lo studente ucciso in Egitto

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 6 febbraio 2026.

Regeni in prima serata e un thriller domestico: il doppio volto della Rai

Rai 1 • 19:45 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 In diretta dallo stadio di San Siro a Milano, e in collegamento dalle altre sedi della manifestazione, la Cerimonia d’apertura, un racconto emozionante dell’Italia e una celebrazione dello sport con gli atleti in gara e decine di Capi di Stato.

Rai 2 • 21:20 • Nessuno può scaricare mia figlia (2025, 88’, regia di Stanley M. Brooks). Dopo la rottura tra Jimmy e Theresa, la madre di lei, Mary, sviluppa un’ossessione che degenera: manipolazioni, corruzione e il folle ingaggio di un sicario per eliminare Jimmy. Nel cast Ana Ortiz, Jasmine Vega, Sheila E., Aiden Howard: un dramma ad alta tensione sul controllo e i confini violati.

Rai 3 • 21:20 • Un giorno in Pretura – Speciale Verità per Giulio Regeni. A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione del ricercatore, Roberta Petrelluzzi ripercorre sequestro, torture e omicidio attraverso processo e deposizioni. Sotto accusa quattro ufficiali dei servizi egiziani, tuttora irreperibili; la Procura di Roma ritiene oggi di avere elementi per una condanna. Una serata dal forte respiro civile, sostenuta dalla determinazione della famiglia Regeni e da una mobilitazione senza precedenti.

Nuzzi riapre i gialli, Garko accende la fiction e Jack Sparrow all’arrembaggio

Rete 4 • 21:32 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna sui maggiori casi di cronaca nera fra servizi, nuove piste e confronto con esperti (criminologi, psichiatri, polizia scientifica, legali). In quindici stagioni e oltre 530 puntate, il programma è diventato cult anche grazie agli spin-off e alle campagne social contro stalking e violenza di genere.

Canale 5 • 21:21 • Colpa dei sensi. Miniserie (regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi) in 3 prime serate: il ritorno in città di Davide (ufficiale dell’esercito) per assistere il padre morente riapre la ferita dell’antico amore con Laura, oggi sposata con l’ex migliore amico Enrico. Tra la ricerca della verità su un delitto mai chiarito e passioni che divampano, la loro vita va in frantumi. Nel cast Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili, Francesco Venditti e Giorgia Würth.

Italia 1 • 21:26 • Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007, 168’, regia di Gore Verbinski). Epico capitolo della saga tra tradimenti, alleanze e duelli: nel cast spiccano Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Bill Nighy, Chow Yun‑fat, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce e Stellan Skarsgård.

Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce ancora e Fulvio Marino mette i forni alla prova

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" orchestra una lunga diretta tra reportage originali, satira visiva di Makkox, ospiti ricorrenti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata), rassegna social e musica live. Il format, erede di Gazebo e prodotto da Fandango, ha consolidato un racconto politico e di costume fuori dagli schemi.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il best of dello show di Maurizio Crozza: monologhi, parodie e maschere diventate virali, in un montaggio che ripercorre i bersagli satirici più iconici delle ultime stagioni.

Real Time • 21:30 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida la sfida fra tre panettieri in quattro prove: salato, dolce, "la meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva del forno. Tra grani, lieviti e impasti d’autore, contano qualità delle materie prime e creatività nelle lavorazioni.

De Luigi e Ramazzotti in commedia, Borghese giudica e Cannavacciuolo rimette in riga le cucine

Sky Cinema 1 • 21:15 • Ti presento Sofia (2018, 98’, regia di Guido Chiesa). Un ex rocker divorziato vive solo per la figlia di 10 anni, finché ritorna una fotografa di cui è attratto ma che detesta i bambini: una bugia tira l’altra e tutto precipita. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Andrea Pisani, Shel Shapiro e Caterina Guzzanti.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano giudicandosi su location, servizio, menù, prezzo (e "categoria special"). I voti di Borghese possono ribaltare la classifica; al vincitore 5.000 euro da reinvestire nel locale. Un cult nato nel 2015 e ispirato al format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal.

TV8 • 21:30 • Cucine da incubo. La versione italiana del format di Gordon Ramsay con Antonino Cannavacciuolo: ispezione del locale (igiene, cucina, sala), assaggi, osservazione del servizio, confronto col team, restyling e nuovo menù, quindi il "primo servizio" per il rilancio. Dal 2013 a oggi, il percorso di ristoranti in crisi tra scosse motivazionali e ricette sostenibili.

Cielo • 21:20 • Arctic (2018, 110’, regia di Joe Penna). Un uomo (Mads Mikkelsen) bloccato nell’Artico deve scegliere: restare al sicuro nel campo o rischiare un viaggio estremo dopo l’occasione di salvataggio sfumata in un incidente. Survival essenziale e tesissimo, con Maria Thelma Smáradóttir.

Eurolega in vetrina, storie di campioni e la sfida Sei Nazioni U20: notte a tinte Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Eurolega. Studio, finestre live e aggiornamenti dalla massima competizione europea per club di pallacanestro maschile: cronache e analisi per una notte dal respiro continentale.

Sky Sport 1 • 22:45 • Super Atleti. La serie che racconta sacrifici, sliding doors e momenti decisivi dei protagonisti che hanno scritto pagine indelebili dello sport olimpico italiano.

Sky Sport Max • 20:15 • Rugby, Sei Nazioni U20. Il Torneo dedicato alle rappresentative under 20: talento in vetrina e fisicità in uno dei passaggi chiave della formazione verso il rugby internazionale.

Sky Sport Max • 22:15 • Pallavolo Femminile, CEV Champions League. La Champions al femminile dei club: top team europei, schemi ad alta intensità e duelli alla rete per una serata ad altissimo tasso tecnico.

