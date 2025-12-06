Stasera in tv (6 dicembre), Ballando della Carlucci sfida Tu si que vales della De Filippi: ma occhio a Gramellini Cosa vedere oggi in prima serata: Gramellini riaccende il dibattito su La7, il cult L’esercito delle 12 scimmie su Sky Cinema 2 e la sfida tra Ballando e Tu si que vales si accende.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di sabato 6 dicembre 2025: tra grande intrattenimento, cinema d’autore e sport live, una griglia ricchissima per tutti i gusti.

Milly Carlucci verso il gran finale su Rai 1, azione S.W.A.T. e inchieste green

Su Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle. Personaggi famosi tornano in gara affiancati dai maestri di ballo: tra coreografie, spareggi e ripescaggi si stringono i tempi verso la finale. In giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, con Alberto Matano e Rossella Erra a distribuire il "tesoretto". Un varietà di racconto e competizione guidato da Milly Carlucci che non rinuncia a emozioni e colpi di scena.

Su Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T.. La squadra d’élite di Los Angeles guidata da Shemar Moore entra in azione tra negoziazioni estreme, tattiche d’assalto e dilemmi morali. Con Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: episodio ad alto tasso di adrenalina e ritmo serrato.

Su Rai 3 – 21:25 – Indovina chi viene a cena. L’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili: ipocrisie, contraddizioni, ricerca di alternative e la trasformazione del nostro rapporto con le risorse del pianeta in un racconto di attualità dal taglio rigoroso.

Eastwood all’assalto, De Filippi al comando e Spielberg per famiglie: la notte Mediaset

Su Rete 4 – 21:33 – Cry Macho – Ritorno a casa. Regia di Clint Eastwood, che interpreta un ex campione di rodeo incaricato di riportare a casa un ragazzo attraverso il confine: un viaggio di riscatto tra ferite e seconde possibilità.

Su Canale 5 – 21:20 – Tu si que vales. Il talent dei record guidato da Maria De Filippi con giudici Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, e la giuria popolare di Sabrina Ferilli. Meccanismo classico: luce verde/rossa, accesso diretto con cinque "sì", ripescaggi con tre o quattro, eliminazione sotto i tre. Conducono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Spettacolo, stupore e storie da tutta Italia.

Su Italia 1 – 21:27 – Il Ggg – Il grande gigante gentile. Fantasy per tutta la famiglia diretto da Steven Spielberg: nel cast Mark Rylance e Ruby Barnhill. La fiaba di Roald Dahl prende vita tra sogno, amicizia e meraviglia visiva.

Gramellini accende il confronto, il duello di Accordi & Disaccordi e i casi-limite del "Medico geniale"

Su La7 – 20:35 – In altre parole. Il talk ideato e condotto da Massimo Gramellini scandisce la settimana con "parole-chiave", ospiti fissi e approfondimenti dal taglio civile, tra leggerezza e pensiero critico. Nato nel 2023, in onda dagli studi di Roma con la regia di Piergiorgio Camilli, presidia access e prime time del sabato.

Su Nove – 21:30 – Accordi e disaccordi. Un tema e due ospiti dalle visioni opposte: un’ora di domande puntuali e ritmo da arena per mettere alla prova coerenza e argomentazioni in un faccia a faccia senza sconti.

Su Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale. Ates (Timuçin Esen), infettivologo e nefrologo tanto geniale quanto allergico ai protocolli, affronta casi clinici complessi guidando un team competitivo e spesso in conflitto. Nel cast Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

De Niro contro Pitt, i ristoranti di Borghese e tante serie crime

Su Sky Cinema 1 – 21:15 – The Alto Knights: I due volti del crimine. New York anni ’50: la rivalità tra Vito Genovese e Frank Costello incendia le cosche. Barry Levinson dirige un crime biografico con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis e Kathrine Narducci, tra potere, sangue e strategia.

Su Sky Cinema 2 – 21:15 – L’esercito delle 12 scimmie. Nel 2035, un prigioniero viene spedito nel passato per fermare un’epidemia che ha devastato l’umanità. Visione cult di Terry Gilliam con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe e Christopher Plummer: paradossi temporali e fantascienza d’autore.

Su Sky Uno – 21:15 – X Factor Italia (St. 19, Ep. 13). Gran serata live pe ripercorrere la finale della stagione dei record: identità artistiche, band dal vivo e scelte decisive dei giudici per un talent che unisce spettacolo e tensione competitiva.

Su TV8 – 21:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dalla sfida in giro per l’Italia al verdetto finale: i ristoratori si valutano su location, servizio, menù e prezzo. Storia del format: nato su Sky nel 2015 (derivazione tedesca "Mein Lokal, Dein Lokal"), ha introdotto nel tempo bonus e "categoria special", con 5.000 euro in palio per chi vince.

Su Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie. Il crime che ha riscritto il genere torna in prima serata con il cast di spicco: Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Marco Palvetti e Maria Pia Calzone. Tra clan, fedeltà e tradimenti, una saga che resta potentissima anche alla luce del prequel "Gomorra – Le Origini".

Serie A in diretta e tatami da Grand Slam: la maratona "Sky Sport"

Su Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. La diretta del massimo campionato italiano: intensità, tattica e sfide che pesano sulla classifica in prime time.

Su Sky Sport 1 – 23:15 – Sport Dataroom. Inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi attraverso dati e nuove tecnologie: il "dietro le quinte" dei numeri che cambiano il gioco.

Su Sky Sport Max – 20:00 – Judo, Grand Slam. Uno dei tornei principali del circuito mondiale: proiezioni, grip e strategia sul tatami per una notte di grandi categorie e sfide ad alto coefficiente tecnico.

